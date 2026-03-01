Aumentan los delitos contra mayores en zonas residenciales de Arizona tras el secuestro de Nancy Guthrie

El secuestro de Nancy Guthrie en Arizona expone la vulnerabilidad de personas mayores en comunidades exclusivas de Catalina Foothills. REUTERS/Rebecca Noble

El aparente secuestro de la octogenaria Nancy Guthrie en Arizona ocurre en un contexto donde la tranquilidad y el elevado valor inmobiliario de comunidades como Catalina Foothills, en Tucson, generan una falsa sensación de seguridad para las personas mayores.

Esta situación, según expertos citados por Fox News, las convierte en objetivos vulnerables para la delincuencia.

Las estadísticas federales más recientes, citadas por el medio estadounidense, revelan que en 2024 la tasa de victimización violenta entre personas de más de 65 años en Estados Unidos alcanzó 7,5 casos por cada 1.000 habitantes.

Este dato llevó a familias y residentes a cuestionar la seguridad de barrios tradicionalmente considerados protegidos, como el entorno semirrural donde vivía Guthrie: una zona de 53.000 habitantes, con una edad media de 56 años y un valor promedio de vivienda de USD 652.000.

Ficha de búsqueda de Nancy Guthrie difundida por el colectivo. (Facebook: Madres Buscadoras de Sonora)

De acuerdo con Mike Sapraicone, detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York y fundador de una firma global de seguridad, comunidades cerradas y de alto poder adquisitivo pueden ofrecer mayores incentivos para la criminalidad orientada a personas mayores.

Sapraicone explicó a Fox News que los delincuentes perciben mejores oportunidades en robos, hurtos o invasiones de vivienda dentro de estos entornos.

En comunidades con residentes a tiempo parcial o viviendas apartadas de la vista pública —como la casa de Guthrie, situada en hectáreas de difícil acceso— estos factores amplifican la vulnerabilidad.

El detective subrayó una característica clave de estos lugares: la relativa dispersión de sus habitantes y la escasa relación entre ellos.

“Cuando visitas estas comunidades cerradas, los residentes no se conocen tanto, están más dispersos o son comunidades de tiempo parcial. Algunas personas son residentes temporales, así que no se conocen tan bien y no se prestan tanta atención”, detalló Sapraicone a Fox News Digital.

Comunidades de retiro y barrios ricos: incentivos y riesgos para las personas mayores

El aumento de la recompensa para quien aporte pistas sobre el caso —que, según Savannah Guthrie, hija de la víctima y presentadora de televisión, asciende ya al millón de dólares— busca ejercer presión sobre el entorno inmediato de la persona sospechosa.

Las estadísticas federales indican que en 2024 la tasa de victimización violenta para mayores de 65 años en Estados Unidos fue de 7,5 casos por cada 1.000 habitantes. REUTERS/Evan Garcia

El anuncio fortalece la esperanza de que nuevos testimonios permitan resolver la desaparición.

Las investigaciones de casos similares han comprobado que los delincuentes dedican tiempo a analizar los hábitos de sus potenciales víctimas antes de actuar.

Sapraicone advirtió sobre la tendencia entre personas mayores a caer en rutinas reconocibles, exponiéndose sin percatarse. “Las rutinas predecibles, las personas que viven solas... eso es un gran problema”, afirmó Sapraicone.

“Si ves a alguien presumiendo de un Rolex y cada vez que sale, parece ir impecablemente vestido, esas son cosas que hacen reflexionar a la gente”.

En el caso de Nancy Guthrie, un vecino notó la presencia de un hombre desconocido rondando el área dos semanas antes del secuestro reportado, lo que demuestra que los delincuentes evalúan las circunstancias de la vivienda y del entorno antes de actuar.

Otra variable relevante es la falsa confianza en la seguridad que brindan el aspecto exclusivo y el personal de vigilancia en este tipo de barrios.

Un millón de dólares de recompensa busca incentivar nuevas pistas sobre la desaparición de Nancy Guthrie y presionar al entorno del sospechoso. REUTERS/Rebecca Noble

Sapraicone indicó que muchos residentes sienten que no tienen que cerrar sus puertas con llave ni preocuparse por posibles riesgos, aunque la realidad es opuesta.

Factores psicológicos y nuevas estrategias de investigación

El detective retirado advierte que las personas mayores pueden ser reacias a denunciar delitos por vergüenza asociada al proceso de envejecimiento.

“Pueden sentir que están entrados en años y que aún están en la cima, cuando tal vez no lo estén. Así que la vergüenza es un gran problema”, señaló Sapraicone a Fox News Digital.

En algunos casos, esto facilita que los delincuentes reincidan con la misma víctima, quienes, intimidadas o avergonzadas, muchas veces no informan ni a familiares ni a las autoridades.

El avance de la investigación del caso Guthrie ha involucrado herramientas tecnológicas como la aplicación Neighbors de Ring y técnicas de genealogía genética, métodos que previamente permitieron resolver crímenes complejos en Estados Unidos.

Herramientas digitales como la aplicación Neighbors de Ring y la genealogía genética se emplean en la investigación para esclarecer casos de desapariciones de adultos mayores. REUTERS/Rebecca Noble

Prevención y vigilancia vecinal ante delitos contra mayores

Ante la desaparición de Nancy Guthrie, Sapraicone recomienda que las personas mayores que residan solas refuercen las medidas de seguridad y mantengan comunicación activa con sus vecinos.

Insistió en la importancia de la atención comunitaria: “Si son vecinos, estén atentos unos a otros. Tienen que ser diligentes. Presten atención. Estén atentos a su entorno”.

Sapraicone concluyó subrayando la amenaza constante que representan quienes buscan aprovechar cualquier descuido: “Los malos siempre aprovecharán una oportunidad si la tienen delante. No se la des”.

El secuestro de Nancy Guthrie, reportado en una comunidad de Tucson, pone en evidencia el aumento en la victimización violenta de adultos mayores y la necesidad urgente de reforzar la vigilancia en estos barrios. REUTERS/Rebecca Noble