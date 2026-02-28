Estados Unidos

El secuestro de Nancy Guthrie dispara la demanda de habitaciones seguras en Arizona

Tras el secuestro de Nancy Guthrie, residentes de Arizona han incrementado la instalación de habitaciones seguras y reforzado sus hogares, ante el temor creciente por la inseguridad y el aumento de casos de violencia en la región

Empresas especializadas reportan un incremento
Empresas especializadas reportan un incremento sin precedentes en la instalación de cuartos de pánico en viviendas de Arizona. (Reuters)

El reciente aumento en la construcción de habitaciones seguras en hogares de Arizona responde al secuestro de Nancy Guthrie, un hecho generó preocupación sobre la seguridad en casa e impulsó la demanda de soluciones preventivas.

Según detalla el NY Post, los propietarios de viviendas decidieron reforzar sus hogares, motivados por un mayor miedo ante la violencia y la delincuencia.

Secuestro de Nancy Guthrie y su impacto en Arizona

El caso de Nancy Guthrie, habitante de Arizona, provocó que miles de personas reconsideraran cómo proteger sus viviendas. Guthrie fue secuestrada bajo circunstancias que rápidamente centraron la atención pública y de los medios de comunicación, y colocó la seguridad residencial en el centro del debate local.

El NY Post informó que la reacción social fue inmediata, con la noticia expandiéndose y motivando a muchos vecinos a pensar en invertir en habitaciones seguras.

La preocupación ciudadana ante la inseguridad

“Ahora pienso en la seguridad de mi familia todo el tiempo”, confesó un residente al NY Post, mostrando la inquietud generalizada.

Varios testimonios recogidos por el medio coinciden en que, tras el secuestro de Guthrie, cambió su percepción de los riesgos cotidianos.

El mercado de habitaciones blindadas
El mercado de habitaciones blindadas experimenta largas listas de espera debido al temor generado por recientes episodios de violencia. (Reuters)

Esta sensación de vulnerabilidad ha llevado a comunidades de Arizona a buscar alternativas para proteger sus hogares, según explicaron diferentes vecinos citados por el periódico.

Empresas especializadas y cifras del auge

Las empresas constructoras de habitaciones seguras han registrado un crecimiento sustancial en la demanda a raíz del secuestro.

Representantes entrevistados por el NY Post señalan que las solicitudes para instalar cuartos de pánico se han multiplicado en las recientes semanas.

Especialistas y autoridades recomiendan actualizar
Especialistas y autoridades recomiendan actualizar cerraduras y mantener contacto con la policía local para fortalecer la protección del hogar. (Reuters)

Los precios de estos espacios varían entre USD 50.000 y USD 150.000, de acuerdo al tipo de blindaje y tecnología. Algunas compañías remarcan que ahora reciben el triple de consultas respecto a años anteriores.

Otras medidas de seguridad y recomendaciones

Además de instalar habitaciones seguras, los residentes han reforzado puertas, ventanas y alarmas, como menciona el NY Post. Especialistas en seguridad y autoridades aconsejan mantener contacto regular con la policía local, revisar los protocolos familiares y participar en iniciativas comunitarias centradas en la vigilancia vecinal.

Entre las recomendaciones se destacan la actualización de cerraduras y la integración de sistemas conectados con servicios de emergencia.

La demanda por habitaciones seguras ha alcanzado tal nivel que, según indica el periódico, algunas empresas especializadas solicitan a los clientes esperar varios meses para recibir estos sistemas en sus viviendas.

