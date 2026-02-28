Nueva York registrará 25 °C en marzo tras superar el invierno más extremo de la década

Nueva York se prepara para temperaturas de hasta 25 °C en marzo tras un invierno con tormentas de nieve históricas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las previsiones meteorológicas anticipan que Nueva York experimentará un episodio de temperaturas propias de la primavera en pleno marzo, tras un invierno marcado por intensas tormentas de nieve y la persistencia de vientos polares. De acuerdo con el portal meteorológico estadounidense AccuWeather, dentro de dos semanas los valores máximos podrían alcanzar 25 °C (77 °F), una cifra que señala la transición hacia condiciones menos confrontativas.

Este cambio no solo representa el final del rigor invernal; también supone el inicio de una temporada en la que el clima será menos extremo frente a una de las rachas más frías de los últimos años. El pronóstico de temperaturas elevadas incluye sensaciones térmicas muy superiores a la media histórica de este período.

El último informe de AccuWeather detalla que el clima templado se instalará durante la segunda semana del mes y tendrá un impacto directo en la rutina diaria de la ciudad. Comercios, infraestructuras y actividades al aire libre se reactivarán a medida que el frío retrocede. En las semanas previas, Nueva York soportó temperaturas inferiores a las del Polo Norte, con nevadas intensas y ventiscas que alteraron la vida urbana y provocaron pérdidas económicas.

El ascenso térmico previsto genera una mezcla de expectativa y alivio entre los residentes tras meses de restricciones y dificultades impuestas por el invierno.

La respuesta de la población y de los sectores productivos evidencia la fuerte dependencia del clima en la ciudad. Turismo, hostelería y comercio minorista esperan el periodo de temperaturas más templadas para recuperar parte de la actividad que se había perdido durante el invierno.

A la par, las autoridades locales han difundido recomendaciones sobre el cambio de vestimenta, el uso racional de la energía y la adaptación de infraestructuras ante el aumento de las temperaturas.

Máximas de hasta 25 °C: fechas clave y valores previstos

La previsión de clima primaveral en Nueva York anticipa el fin de las restricciones y la reactivación de actividades al aire libre (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el informe extendido de AccuWeather, los días martes 10 y miércoles 11 de marzo se esperan temperaturas máximas de 23 °C (73 °F) y 21 °C (70 °F), respectivamente. Los índices RealFeel —que miden la sensación térmica considerando factores como viento y humedad— podrían alcanzar 27 °C (80 °F) el martes y 24 °C (75 °F) el miércoles. El jueves 12, se prevé un leve descenso: la máxima proyectada será de 17 °C (63 °F), con una sensación térmica de 19 °C (66 °F).

Estos valores contrastan marcadamente con los registros recientes. En las semanas anteriores, la ciudad tuvo jornadas con mínimas bajo cero e incluso llegó a registrar temperaturas menores que las del Polo Norte, junto a tormentas de nieve sucesivas. El pronóstico de 25 °C (77 °F) para la segunda semana de marzo, según coinciden los meteorólogos consultados, constituye uno de los saltos térmicos más abruptos en años recientes.

La agencia climática federal NOAA (Agencia Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos) vincula este fenómeno poco frecuente con patrones atmosféricos globales que permiten la irrupción de aire cálido desde el sur del país. Los especialistas añaden que la variabilidad climática de Nueva York tiende a intensificarse en los meses de transición entre estaciones, aunque rara vez se observan picos tan marcados en marzo.

Clima variable y advertencias para las próximas semanas

Meteorólogos de AccuWeather puntualizan que la llegada de temperaturas próximas a la primavera no excluye la posibilidad de episodios invernales remanentes. Antes de la consolidación del clima cálido, se prevé una breve racha con temperaturas de entre 0 °C (32 °F) y 4 °C (39 °F) y la eventualidad de nevadas tardías. Estas variaciones pueden influir en la organización de actividades al aire libre y en la logística de servicios urbanos.

A pesar de estos matices, la tendencia semanal muestra un ascenso térmico notorio. La imagen del contraste entre los restos de nieve en las aceras y la subida de la temperatura da cuenta de la magnitud de la transición estacional. En redes sociales y medios locales, ha surgido la expresión “fiebre primaveral” para retratar la ansiedad colectiva ante la llegada del buen tiempo.

Perspectiva de la primavera y cambio de horario

Meteorólogos advierten que el salto térmico, con registros históricos en Nueva York, refleja la creciente variabilidad climática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los primeros reportes de AccuWeather proyectan una primavera en Nueva York con temperaturas más elevadas que el promedio y pocas posibilidades de nuevas mínimas por debajo de los 0 °C (32 °F) hasta fines de marzo.

Esta perspectiva ha generado expectativas entre comerciantes y residentes, especialmente quienes dependen del flujo peatonal y del turismo para sus actividades económicas.

Otro factor que influirá en la percepción del clima será el paso al horario de verano, programado para el domingo ocho de marzo. Ese día, la puesta de sol se retrasará casi una hora, pasando de las 17.54 h a las 18.55 h, lo que incrementará la luz natural y favorecerá actividades en espacios públicos y privados al caer la tarde. Se espera que parques, terrazas y áreas recreativas reciban más visitantes tras la jornada laboral.

Las autoridades municipales han anunciado campañas informativas para fomentar el uso responsable de la energía y la prevención de golpes de calor, recordando que las variaciones bruscas de temperatura pueden implicar riesgos para adultos mayores y niños.

Impacto social, económico y percepción colectiva

El efecto en el ánimo de los habitantes de Nueva York se refleja tras una sucesión de días nublados, tormentas y restricciones a la movilidad por condiciones extremas. Ahora, la expectativa de temperaturas superiores a los 20 °C y jornadas más largas impulsa planes para retomar actividades al aire libre.

Representantes de sectores como la gastronomía, el turismo y el ocio nocturno han manifestado su interés por la inminente llegada de un clima menos riguroso.

El aumento en las reservas de restaurantes y la programación de eventos en parques y espacios abiertos evidencian el impacto inmediato de las previsiones meteorológicas.

Aunque los especialistas insisten en que las condiciones pueden variar en el corto plazo, la tendencia general indica que Nueva York vivirá, en las próximas semanas, temperaturas por encima de la media histórica de marzo.