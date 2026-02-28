Las playas de St. Pete-Clearwater impulsan su reconocimiento entre los mejores destinos turísticos del mundo

St. Pete-Clearwater fue reconocido entre el 1% de los destinos turísticos más valorados del mundo por Tripadvisor Travelers' Choice 2026 (Crédito: Visit St. Pete-Clearwater)

St. Pete-Clearwater fue distinguido entre el 1 % de los destinos y experiencias más valorados del mundo en los premios Best of the Best de Tripadvisor Travelers’ Choice 2026, de acuerdo con la mayor plataforma global de reseñas turísticas. Ubicada en la costa oeste de Florida, la región consolidó su posición internacional por la combinación de playas reconocidas, variedad gastronómica y múltiples actividades al aire libre que reportaron alta demanda, según flujos de visitantes recientes.

Entre los reconocimientos más relevantes, Get Up and Go Kayaking en Shell Key se destacó como la actividad de naturaleza y aire libre número 1 en Estados Unidos y la número 2 del mundo. Este tour de kayak transparente permite explorar manglares, bancos de arena y aguas poco profundas de la reserva Shell Key.

Los visitantes pueden observar aves migratorias, manatíes y delfines en su entorno natural, con un enfoque ecológico promovido por guías capacitados que brindan información científica sobre la biodiversidad local.

Little Toot Dolphin Adventure figura entre los cinco mejores cruceros de vela y excursiones de un día de Estados Unidos, según el portal de reservas Tripadvisor. D

Desde el puerto de Clearwater, este crucero es popular por la elevada tasa de avistamiento de delfines mulares y por la interacción educativa que ofrecen los capitanes a bordo. Los viajeros destacaron la seguridad y comodidad de la embarcación, así como el respeto por las especies marinas.

La Clearwater Beach recibió el título de una de las Mejores Playas del Mundo, siendo la única de Florida y una de solo tres de Estados Unidos en la clasificación global de Tripadvisor.

Este reconocimiento se suma a su historial como destino familiar e internacional, con especial énfasis en la limpieza de sus arenas, la transparencia de sus aguas y la calidad de los servicios turísticos. Según la Oficina de Visitantes y Convenciones de St. Pete-Clearwater, la playa registró más de 8,4 millones de visitantes anuales en los últimos años y se presenta como principal motor económico local, en conjunto con el flujo total de turistas reportado para la región.

Reconocimientos a parques y playas naturales

Clearwater Beach figura como una de las mejores playas del mundo, recibiendo más de 8,4 millones de visitantes anuales y siendo motor económico local (Crédito: Visit St. Pete-Clearwater)

En la misma edición de los premios, el Parque Estatal Honeymoon Island fue incluido dentro del Top 10 de las mejores playas de Estados Unidos. La región sostiene estrategias de turismo sostenible iniciadas en 2022, entre ellas la protección de ecosistemas costeros y la promoción de programas educativos sobre biodiversidad dirigida a comunidades escolares y visitantes.

El parque, situado en una isla barrera del golfo de México, es conocido por sus senderos ecológicos, áreas de pesca y zonas de observación de fauna como águilas pescadoras y garzas. La conservación activa del entorno y la infraestructura orientada a la educación ambiental fueron decisivas para su inclusión en el ranking nacional.

El impacto de estos reconocimientos se refleja en el crecimiento sostenido del turismo internacional hacia la zona de St. Pete-Clearwater. Según datos del Departamento de Turismo de Florida, el condado de Pinellas, donde se encuentra la región, recibió más de 16 millones de visitantes en 2025, un incremento del 8 % respecto al año anterior.

El flujo turístico generó ingresos superiores a USD 6.000 millones y favoreció la creación de empleos en sectores vinculados a la hospitalidad, la gastronomía y actividades recreativas.

Oferta gastronómica y hospitalidad destacada

El hotel JW Marriott Clearwater Beach fue distinguido por la Guía de Viajes Forbes 2026 y la Guía MICHELIN por su excelencia en hospitalidad y experiencia culinaria (Crédito: Visit St. Pete-Clearwater)

En el rubro gastronómico, OCC Roadhouse obtuvo el tercer lugar entre los restaurantes que admiten mascotas en Estados Unidos. El local agrupa cocina regional, música en vivo y espacios amplios, aspectos que cuentan con reseñas favorables entre usuarios de Tripadvisor.

Por su parte, Caretta on the Gulf fue incluido como el único restaurante de Florida en el Top 15 de restaurantes de alta cocina a nivel nacional.

El restaurante, ubicado en la costa de Clearwater, es valorado por su menú de inspiración internacional, una carta de vinos premiada y la atención personalizada de su equipo. De acuerdo con la publicación estadounidense Wine Spectator, Caretta on the Gulf mantiene su premio Best of Award of Excellence durante cinco años consecutivos, lo que lo posiciona entre los más reconocidos del sector.

En cuanto a hospitalidad, JW Marriott Clearwater Beach fue incorporado a la Guía de viajes Forbes 2026. El hotel destacó por satisfacer criterios de servicio reconocido internacionalmente, personal multilingüe capacitado y precisión en los procesos de atención al huésped. Además, recibió recomendación de la Guía MICHELIN, que valoró la experiencia culinaria y los estándares de calidad, y obtuvo distinción en los Readers’ Choice Awards de Condé Nast Traveler 2025.

Impacto y proyecciones económicas

La presencia de St. Pete-Clearwater en la lista Best of the Best refrenda su calidad, diversidad de servicios y riqueza en experiencias turísticas. Según el portal alemán de estadísticas Statista, el 92 % de los visitantes internacionales recomendaría la zona como destino vacacional, reflejando así la reputación alcanzada tras los últimos reconocimientos.