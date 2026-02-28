Estados Unidos

La NASA reestructura el programa Artemisa e introduce una misión de prueba para 2027

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio anunció cambios en su calendario lunar, sumando un vuelo preparatorio y ajustando los alunizajes tripulados para reforzar la seguridad y minimizar riesgos técnicos

Guardar
El cohete de la misión
El cohete de la misión Artemis I, parte del programa Artemis, se ve imponente frente a la Luna llena, listo para su histórico viaje espacial. (Reuters)

La reestructuración mayor del programa Artemisa anunciada por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) supondrá añadir una misión de prueba en 2027 y ajustar el calendario de alunizajes tripulados, tras advertencias de seguridad y contratiempos técnicos. La agencia busca reducir riesgos y asegurar la factibilidad de las próximas misiones, según indicó CBS News.

La NASA modificó su plan de exploración lunar al incorporar un vuelo preparatorio antes de intentar cualquier alunizaje tripulado. Esta decisión responde a las recomendaciones de un panel independiente de seguridad, que consideró de riesgo elevado la estrategia anterior y recomendó reestructurar el programa para lograr un esquema más equilibrado.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, explicó a CBS News que ahora la agencia apostará por pasos graduales para maximizar el aprendizaje y minimizar el uso de tecnologías no comprobadas. “Debemos volver a los principios fundamentales”, declaró Isaacman. Señaló que los cambios proponen “reducir riesgos a medida que se avanza y utilizar esa experiencia para perfeccionar los diseños que siguen”.

Nuevas etapas y calendario del programa Artemisa

El nuevo calendario establece una misión tripulada en 2027 que se enfocará en pruebas en órbita baja terrestre, donde astronautas ensayarán acoplamientos y maniobras con los módulos lunares de SpaceX y Blue Origin. El propósito es comprobar sistemas críticos de navegación, comunicación, propulsión y soporte vital, en una aproximación inspirada en las pruebas realizadas durante la era Apolo.

Según Isaacman, esta misión permitirá a la NASA obtener experiencia real antes de intentar el alunizaje. Luego, dos misiones, Artemisa IV y V, están planificadas para 2028, incorporando los enseñanzas y facilitando operaciones con la tripulación ya en la superficie lunar.

La frecuencia de lanzamientos también se modificará: el objetivo será alcanzar un vuelo cada año, a diferencia de la cadencia anterior, que era de uno cada 18 meses. “Cuando recuperas tus competencias esenciales y las refuerzas, se reduce el riesgo”, señaló el administrador en CBS News. La idea es crear una secuencia progresiva, en la que cada fase aporte capacidades y confianza antes de afrontar los desafíos más complejos.

Preocupaciones de seguridad y motivaciones para la revisión

El impulso de esta reforma surgió tras un informe del Panel Asesor de Seguridad Aeroespacial de la NASA, que advirtió sobre la cantidad de hitos no probados y la insuficiente valoración de márgenes de seguridad en el plan inicial. Según la información recogida por CBS News, el panel recomendó modificar el calendario para lograr un perfil de riesgo más balanceado.

Los expertos consideraron que intentar un aterrizaje lunar con astronautas sin pruebas previas de los sistemas y vehículos suponía una exposición innecesaria. Su opinión coincidió con problemas técnicos recientes en el programa: la misión Artemisa II, por ejemplo, fue retrasada a causa de una fuga de hidrógeno y problemas de presurización en el cohete.

El cohete del programa Artemis
El cohete del programa Artemis II se alza imponente en la plataforma de lanzamiento, con la estructura de la torre de servicio y el icónico Vehicle Assembly Building de fondo, listo para misiones lunares. (Reuters)

Amit Kshatriya, administrador asociado de la NASA, declaró a CBS News que “todos los vuelos Artemisa deben constituir una progresión paso a paso de capacidades, en la que cada etapa nos acerque más a la posibilidad de ejecutar las misiones de alunizaje”. El nuevo itinerario persigue que cada avance represente un progreso tangible, sin someter a la tripulación a los riesgos derivados de la falta de experiencia con nuevas tecnologías.

Participación de empresas privadas y visión industrial

La modificación del programa incluyó consultas con los socios industriales principales, como SpaceX, Blue Origin, Boeing, United Launch Alliance y Lockheed Martin. Conforme informó CBS News, tanto SpaceX como Blue Origin tenían previsto demostrar con vuelos sin tripulación la fiabilidad de sus módulos antes de las misiones tripuladas.

El sector privado respaldó el cambio. Steve Parker, presidente y director ejecutivo de Boeing Defense, Space & Security, declaró: “Boeing es un socio orgulloso de Artemisa y nuestro equipo se siente honrado de contribuir a la visión de la NASA para el liderazgo espacial estadounidense". Boeing expresó estar preparada para la mayor demanda.

Por su parte, SpaceX comunicó que espera colaborar con la NASA en misiones que significarán avances hacia una presencia permanente y sostenible en la superficie lunar. Blue Origin confirmó estar plenamente comprometida con el nuevo esquema. Esta cooperación refuerza tanto la viabilidad técnica como el respaldo político de la reestructuración.

Simplificación del sistema de lanzamiento y ajustes técnicos

Simultáneamente, la NASA decidió suspender el desarrollo de la etapa superior avanzada para el Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS). En su lugar, empleará una etapa superior estandarizada menos potente, lo que permitirá reducir la complejidad y reutilizar infraestructuras como la torre móvil de lanzamiento del Centro Espacial Kennedy.

Amit Kshatriya detalló a CBS News que modificar la configuración del SLS y el módulo tripulado Orion para cada misión añadía complicaciones innecesarias. El programa revisado establece el uso sistemático de la versión estandarizada, descartando variantes técnicas cuya introducción podía generar retrasos y mayores riesgos.

El cohete Space Launch System
El cohete Space Launch System (SLS) del programa Artemis se ilumina en la plataforma de lanzamiento durante el crepúsculo, preparándose para futuras misiones lunares como Artemis II y III. (Reuters)

La agencia busca así simplificar la logística y aumentar la fiabilidad operativa en cada misión.

La reformulación del programa Artemisa representa una apuesta declarada por el valor incremental, la optimización de recursos y el dinamismo industrial. El objetivo es concebir la actividad espacial como un motor de desarrollo continuo, menos dependiente del apoyo fiscal, y orientado a obtener logros sostenibles y perdurables para el sector y la sociedad.

Temas Relacionados

Estados UnidosNASACentro Espacial KennedySpaceXBlue OriginReestructuración Programa ArtemisaExploración Lunar SostenibleEstados-Unidos-Noticias

Últimas Noticias

Estados Unidos inicia proceso legal para confiscar el Skipper y los 2 millones de barriles de petróleo vinculado a Irán y Venezuela

El gobierno estadounidense recurre por primera vez a este mecanismo para tomar control de un superpetrolero clave en el tráfico ilícito de crudo, intensificando la presión sobre Nicolás Maduro

Estados Unidos inicia proceso legal

Donald Trump no está “del todo satisfecho” con la postura de Irán: “A veces hay que usar la fuerza”

La frustración del presidente estadounidense coincide con un despliegue militar sin precedentes en Oriente Medio y la evacuación de personal diplomático de Israel, aumentando el riesgo de un conflicto regional

Donald Trump no está “del

Mientras crece la tensión con Irán, el ejército de Estados Unidos incrementa su presencia aérea en una base saudí

Imágenes satelitales revelaron un notable aumento de aeronaves militares de apoyo en la Base Aérea Príncipe Sultán, mientras Estados Unidos reforzaba sus fuerzas en la región ante las crecientes tensiones con Irán

Mientras crece la tensión con

Dos amigos rescatan a un hombre sepultado por la nieve en Palisades Tahoe

La reacción rápida permitió salvar a una persona atrapada a más de un metro de manto blanco en California, en medio de una temporada invernal caracterizada por condiciones cada vez más peligrosas en las pistas

Dos amigos rescatan a un

Chicago enfrentará un desplome térmico y riesgo de nevadas desde el sábado

Tras un viernes templado, la ciudad tendrá temperaturas cercanas al punto de congelación y la llegada de un frente frío que podría ocasionar precipitaciones en forma de nieve, con impacto en la movilidad y las actividades al aire libre

Chicago enfrentará un desplome térmico

TECNO

Por qué el CEO de

Por qué el CEO de Anthropic cree que la IA acabará con el 50% de los abogados, consultores y analistas financieros

Pasos para recuperar una contraseña perdida en tu iPhone

Qué celulares llegan en marzo de 2026: lanzamientos confirmados y rumores

Por qué las baterías de sodio podrían ser la próxima gran revolución energética

Tecnología y educación de la mano: así es el sistema que impulsa un nuevo modelo de aprendizaje con IA

ENTRETENIMIENTO

Los hábitos matutinos de Kris

Los hábitos matutinos de Kris Jenner que están avalados por la ciencia y conquistan a sus seguidores

30 años de Pokémon: convulsiones, censura, acusaciones de satanismo y los momentos clave de la serie que marcó a toda una generación

Murió Neil Sedaka a los 86 años: el cantautor detrás de los éxitos en los 60 y 70

Jennifer Garner, Ben Affleck y Jennifer Lopez: cómo logran la armonía en una familia ensamblada de Hollywood

“Casi me dispara mi padre”: la dura confesión de Richard E. Grant y cómo transformó su dolor en resiliencia

MUNDO

Tensión en Medio Oriente: el

Tensión en Medio Oriente: el régimen de Irán atacó las bases de EEUU en Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Kuwait

Netanyahu afirmó que Israel y Estados Unidos lanzaron una operación conjunta para eliminar la “amenaza existencial” del régimen iraní

Donald Trump llamó al pueblo iraní a “tomar el control” de su gobierno tras los ataques contra el régimen: “La hora de su libertad está cerca”

Las primeras imágenes de los ataques de Israel y EEUU al régimen iraní

El régimen iraní aceptó no almacenar uranio enriquecido en medio de la tensión por el despliegue militar de EEUU