Estados Unidos

El pesimismo político distingue a Estados Unidos frente a otras democracias

El informe publicado por el Pew Research Center indica que una proporción significativa de ciudadanos estadounidenses plantea la necesidad de cambios estructurales y muestra escepticismo respecto a la viabilidad de implementarlos

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El informe revela que el 77% de los estadounidenses considera necesarias reformas profundas en el sistema político de Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid).
El informe revela que el 77% de los estadounidenses considera necesarias reformas profundas en el sistema político de Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid).

Estados Unidos atraviesa un momento de marcado escepticismo hacia su sistema político. Según un informe del Pew Research Center, la mayoría de los ciudadanos considera imprescindible una reforma profunda, pero mantiene dudas sobre la capacidad del país para implementarla. Esta actitud pesimista contrasta con la que predomina en otras democracias, donde existe mayor satisfacción institucional y confianza en el porvenir.

El estudio analiza la opinión pública de veinticinco países y documenta diferencias significativas en la percepción de la democracia, el optimismo ante las reformas y la valoración de la vida social y económica. Asimismo, el centro clasifica a la población en tres grupos: reformistas pesimistas, reformistas optimistas y defensores del statu quo.

La mayoría de estadounidenses pide reformas profundas en el sistema político

El estudio indica que el 77% de los estadounidenses considera que el sistema político del país necesita transformaciones profundas o una reforma integral. Esta proporción coloca a la sociedad estadounidense entre las más críticas respecto a su propia democracia, lo que supera a otros países de altos ingresos incluidos en la encuesta.

El informe detalla que la desconfianza en la posibilidad de materializar esas reformas está extendida: aproximadamente la mitad de la población (47%) se identifica como reformista pesimista, es decir, reconoce la urgencia de cambios estructurales, pero no confía en que puedan concretarse.

Por otro lado, el 27% de los estadounidenses afirma que el sistema necesita cambios importantes y expresa confianza en la posibilidad de lograrlos; este grupo se identifica como reformistas optimistas. En contraste, el 23% apoya el statu quo y sostiene que el sistema no requiere modificaciones o solo amerita ajustes menores.

El informe establece tres categorías de población: reformistas pesimistas, reformistas optimistas y defensores del statu quo (REUTERS/Brendan McDermid).
El informe establece tres categorías de población: reformistas pesimistas, reformistas optimistas y defensores del statu quo (REUTERS/Brendan McDermid).

Reformistas pesimistas, optimistas y los defensores del statu quo

El fenómeno de los reformistas pesimistas no se limita a Estados Unidos. Este grupo constituye la mayoría en nueve países: Grecia, Francia, España, Italia, Corea del Sur, Japón, Turquía y Polonia. En estos predomina una insatisfacción política generalizada y escepticismo respecto a la viabilidad de reformas exitosas.

En contraste, en países como India, Kenia, Sudáfrica, Indonesia, Hungría y Argentina, la mayoría de la población se identifica como reformista optimista: reconoce la necesidad de transformaciones y mantiene la confianza en que es posible llevarlas a cabo.

En cinco países, predomina la postura de los defensores del statu quo, es decir, adultos que consideran que su sistema político requiere únicamente cambios menores o ninguno. Este grupo es mayoritario en Suecia, Países Bajos, Australia, Canadá y Alemania. Por ejemplo, en Países Bajos, el 69% de la población se identifica con esta visión.

En consecuencia, a pesar de ser la economía de mayor ingreso per cápita, el Pew Research Center precisa que los niveles de confianza social, percepción moral y expectativas económicas en Estados Unidos se asemejan más a los de democracias en crisis de Europa y Asia que a los de países con alto desarrollo institucional.

Estados Unidos, pese a tener el mayor ingreso per cápita, muestra una confianza social y moral similar a la de democracias en crisis europeas y asiáticas (REUTERS/Mike Segar).
Estados Unidos, pese a tener el mayor ingreso per cápita, muestra una confianza social y moral similar a la de democracias en crisis europeas y asiáticas (REUTERS/Mike Segar).

Indicadores sociales: confianza, moralidad y expectativas económicas

El informe del Pew Research Center examina también variables sociales asociadas al pesimismo político. En Estados Unidos, el 55% de los adultos considera que la mayoría de las personas es confiable, una proporción menor que la observada en Suecia y Países Bajos, donde cerca del 80% comparte esa percepción.

Además, Estados Unidos es el único país en el que una mayoría califica la moralidad de sus conciudadanos como negativa, a diferencia de Canadá, donde el 92% opina que la población es moralmente buena.

El estudio identifica diferencias significativas en las expectativas económicas a futuro: en los nueve países con predominio de reformistas pesimistas, solo un 20% cree que la próxima generación tendrá una vida mejor que la actual.

En cambio, en los países donde la mayoría es reformista optimista, la mediana asciende al 42%. Destacan los casos de India e Indonesia, donde siete de cada diez adultos anticipan una mejora para los niños en comparación con sus padres.

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