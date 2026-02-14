Tecno

Elon Musk deja su plan de llegar a Marte y se une a la carrera por colonizar la Luna

Su empresa SpaceX priorizará la construcción de una ciudad autosuficiente en el satélite natural

Guardar
El objetivo de SpaceX, empresa
El objetivo de SpaceX, empresa de Elon Musk, es establecer una ciudad autosuficiente en la Luna en menos de diez años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Elon Musk ha sorprendido al sector aeroespacial con un anuncio que redefine la estrategia de SpaceX y reordena las prioridades en la carrera por el dominio del espacio. Durante el Super Bowl, el fundador de la compañía comunicó que centrará sus esfuerzos en establecer una ciudad autosuficiente en la Luna antes que en la colonización de Marte, un objetivo que había guiado sus proyectos durante la última década.

La decisión, revelada a través de la red social X, responde a motivos técnicos y de viabilidad. Musk explicó que la construcción de una base lunar sostenible resulta más alcanzable en el corto plazo, mientras que los desafíos asociados a una misión tripulada a Marte han ralentizado el desarrollo de Starship, el cohete clave de SpaceX.

El nuevo enfoque implica acelerar el despliegue de infraestructuras en el satélite natural de la Tierra, con la meta de lograr una ciudad lunar en menos de una década.

La decisión responde a la
La decisión responde a la viabilidad técnica y a los retrasos en el desarrollo del cohete Starship. (Reuters)

Una ciudad lunar antes que Marte: razones y desafíos

El anuncio de Musk marca un giro en la agenda de la exploración espacial privada. El empresario detalló que la Luna ofrece ventajas logísticas significativas: su cercanía a la Tierra facilita lanzamientos más frecuentes y permite corregir errores o llevar suministros de manera mucho más ágil que en el caso de Marte, donde las ventanas de lanzamiento se abren solo cada 26 meses.

La visión de SpaceX contempla la creación de infraestructuras capaces de crecer de forma autónoma, con sistemas de soporte vital y la instalación de centros de datos y plataformas de inteligencia artificial en la superficie lunar. Musk sostiene que la autosuficiencia será la clave para garantizar una presencia humana duradera y operativa en la Luna.

Este cambio estratégico se produce tras varios contratiempos en el desarrollo de Starship, que ha sufrido múltiples explosiones durante sus pruebas y retrasos en su calendario de vuelos. El propio Musk reconoció que la presión por cumplir los plazos de la misión marciana, sumada a los obstáculos tecnológicos, motivó la reorientación de los recursos hacia el proyecto lunar.

La estrategia de Musk retrasa
La estrategia de Musk retrasa los planes para una misión tripulada a Marte hasta dentro de dos décadas. (Reuters)

La competencia también influye en la decisión. Blue Origin, la empresa aeroespacial de Jeff Bezos, ha pausado sus vuelos turísticos para centrarse en el desarrollo de un módulo de aterrizaje lunar, con el objetivo de superar a SpaceX en la carrera por establecer una presencia permanente en la superficie de la Luna.

Implicancias y debate global sobre la colonización espacial

Aunque SpaceX priorizará la Luna, Musk enfatizó que el sueño de llegar a Marte no se abandona, sino que se pospone. La compañía planea continuar el desarrollo de tecnología para una futura ciudad marciana y prevé retomar ese objetivo en un plazo de cinco a siete años.

De esta manera, la primera ciudad lunar de SpaceX podría estar en funcionamiento antes de 2036, mientras que la colonización de Marte queda relegada a un horizonte de más de dos décadas.

El anuncio de Musk reaviva
El anuncio de Musk reaviva el debate global sobre las prioridades de la exploración espacial y la sostenibilidad en la Tierra. (Reuters)

El cambio de estrategia ha vuelto a poner en el centro del debate las prioridades de la humanidad en materia de exploración espacial. Hace dos años, el secretario general de la ONU, António Guterres, criticó indirectamente los proyectos de colonización planetaria durante la inauguración de la COP15 sobre biodiversidad, al señalar que “no hay planeta B” y reclamar inversiones urgentes para la protección de la Tierra.

La decisión de Musk y la intensificación de la competencia con Blue Origin anticipan una nueva etapa en la carrera espacial, en la que la Luna se convierte en el principal destino de la exploración humana. El desarrollo de ciudades autosuficientes en el satélite natural representa tanto un desafío tecnológico como una apuesta estratégica para las empresas privadas que lideran la expansión de la presencia humana más allá del planeta.

El desenlace de esta nueva carrera lunar dependerá de la capacidad de SpaceX y sus rivales para superar los obstáculos técnicos y transformar la visión de una ciudad lunar en una realidad tangible. Los próximos años serán decisivos para definir el papel de la iniciativa privada en el futuro de la exploración espacial y en la construcción de una presencia humana sostenible fuera de la Tierra.

Temas Relacionados

Elon MuskSpaceXLunaMarteTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Pasos para activar la opción de WhatsApp y protegerse de estafas telefónicas

La aplicación de Meta ha reforzado su sistema de protección con funciones avanzadas que permiten a los usuarios mantener a salvo su información personal

Pasos para activar la opción

La inteligencia artificial podría cambiar tu empleo en solo tres años

La aplicación de herramientas inteligentes modificará tareas y funciones laborales antes de lo previsto según directivos de Anthropic

La inteligencia artificial podría cambiar

Estados Unidos introduce una estrategia inédita para la formación en IA

El plan convoca a escuelas, empresas y organismos locales para facilitar el acceso a conocimientos fundamentales en tecnologías inteligentes en todo el país

Estados Unidos introduce una estrategia

Dónde encontrar videojuegos gratis para descargar en PC

En plataformas como Steam y Epic Games, los usuarios pueden encontrar cientos de juegos gratis como Dota 2, Counter-Strike 2, Marvel Rivals, War Thunder, entre otros

Dónde encontrar videojuegos gratis para

Exejecutivo de Google y experto en IA: estudiar medicina podría ser un “desperdicio” de tiempo

El avance acelerado de la inteligencia artificial pone en duda el valor de carreras tradicionales como medicina, advierte Jad Tarifi

Exejecutivo de Google y experto
DEPORTES
Racing visita a Banfield por

Racing visita a Banfield por el Torneo Apertura con la presencia de público visitante

Dibu Martínez debió entrar en Aston Villa por la insólita expulsión de Bizot: sufrió tres goles en 27 minutos y quedaron eliminados de la FA Cup

Cristiano Ronaldo terminó con su “huelga” y anotó el primer gol con 41 años: quedó a 38 gritos de romper la barrera de los 1000

El gol con suspenso de Panichelli a Rulli en el minuto 97 para el empate de Racing Estrasburgo ante Olympique Marsella

Murió un luchador brasileño de MMA mientras instalaba un aire acondicionado

TELESHOW
La China Suárez y Mauro

La China Suárez y Mauro Icardi festejaron su segundo San Valentín juntos: “Te celebro todos los días”

El conmovedor homenaje de Zulemita a Carlos Menem a 5 años de su muerte: “Te extraño cada día”

El enigmático posteo de Juanita Tinelli que abre un interrogante sobre su romance con Tomás Mazza: “Buen día solteras”

Internaron a Zulma Faiad con fracturas luego de caerse de una escalera

Laurita Fernández eligió San Valentín para blanquear su relación con Matías Busquet con una foto en la intimidad

INFOBAE AMÉRICA

Siguen avanzando las obras de

Siguen avanzando las obras de ampliación y pavimentación de la carretera Litoral en El Salvador

Incautan más de 1,800 plantas de marihuana en operativo en Baní, República Dominicana

Diez imágenes espaciales para festejar el Día de los Enamorados

El director brasileño Karim Ainouz sacude Berlín con una sátira surrealista poblada de estrellas

Tormentas severas amenazan a seis estados del sur de Estados Unidos con riesgo de tornados