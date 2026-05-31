La historia detrás de la joya que Paul McCartney le regaló a su esposa Linda: Jackie Kennedy fue la inspiración

Paul McCartney habló sobre un íntimo obsequio que preparó para Linda y cómo estuvo inspirado en Jackie Kennedy (Grosby Group)

Paul McCartney reveló que alguna vez le regaló a su primera esposa, Linda McCartney, una pulsera con un mensaje cifrado inspirado en un gesto que Aristóteles Onassis tuvo con Jackie Kennedy.

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El músico británico de 83 años hizo la revelación durante una entrevista con Amanda Dimoldenberg para el programa Chicken Shop Date, en la que ambos descubrieron que comparten una predilección por los lirios.

El exBeatle explicó que el nombre de esa flor tiene para él un significado especial, ya que le recuerda un obsequio que le hizo a su esposa.

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“Vi que Aristóteles Onassis le regaló a sus esposas una pulsera”, contó el músico. “Una de ellas era Jackie Onassis, y así deletreaba J-I-L-Y: ‘Jackie, I love you’ (Jackie, te amo)”.

Aristóteles Onassis, cuyo gesto hacia Jackie Kennedy se convirtió décadas después en el modelo de una declaración de amor cifrada (AP Photo)

“Y de pronto pensé: ‘¡Perfecto!’ Le consigo una a Linda y será L-I-L-Y: ‘Linda, I love you’ (Linda, te amo)”, siguió. “Lily. Es el nombre perfecto para hacer eso”.

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Paul y Linda, a quien describió como su “chica encantadora”, se casaron en 1969, poco antes de que el cantautor abandonara oficialmente los Beatles al año siguiente.

Del famoso matrimonio nacieron tres hijos: Mary, de 56 años; Stella, de 54; y James, de 48. McCartney también adoptó a Heather, la hija de Linda de un compromiso anterior.

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La pareja permaneció unida hasta 1998, año en que Linda falleció de cáncer de mama a los 56 años.

Paul y Linda McCartney se casaron en 1969 y tuvieron tres hijos; Paul adoptó también a Heather, hija de un compromiso anterior (The Grosby Group)

En una nueva entrega de Words + Music con Audible —una expansión de su documental Man on the Run— McCartney reflexionó sobre la influencia que Linda McCartney tuvo en él.

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“Había crecido en una zona acomodada de Nueva York. Iba camino de convertirse en el tipo de esposa de empresa. Pero eso no le gustaba. Le gustaba el rock and roll”, recordó el artista. “Hacía cosas como escabullirse de casa de noche y conducir hasta Nueva York con algún novio. Así que había mucha libertad en su forma de pensar. Creo que eso me vino muy bien”.

Según McCartney, Linda también lo alentaba a no ser “demasiado rígido” y le enseñó una frase que lo ayudaba a relajarse.

“Uno decía: ‘Me encantaría hacer tal cosa, pero no puedo’. Y ella decía: ‘Está permitido’. Era como si todo el peso desapareciera”, rememoró. “‘Está permitido.’ ¡Claro que sí!”.

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Linda influyó en la vida del exBeatle alentándolo a ser menos rígido y a vivir con mayor libertad (The Grosby Group)

El nuevo álbum de Paul McCartney

The Boys of Dungeon Lane, el vigésimo álbum solista de Paul McCartney, ya está disponible en todas las plataformas digitales.

El disco de 14 canciones incluye el primer dueto entre McCartney y Ringo Starr, los dos miembros sobrevivientes de los Beatles.

Según declaró McCartney en medios previamente al lanzamiento, Starr inicialmente había planeado cantar solo uno o dos versos en la canción “Home to Us”, pero fue convencido para participar en un dueto completo.

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“Al escribir la canción hablo de dónde venimos”, señaló el músico. “Ringo era del Dingle, y eso era muy duro. Decía que lo asaltaban al volver a casa, porque trabajaba. Aunque era una locura, era nuestro hogar”.

Otro tema del álbum, “Down South”, evoca los tiempos en que McCartney y sus amigos adolescentes George Harrison y John Lennon hacían autostop juntos.

"The Boys of Dungeon Lane", el vigésimo álbum solista de Paul McCartney, ofrece 14 canciones y su primer dueto con Ringo Starr (MPL/Capitol Records via AP)

Hablar de esa canción en las entrevistas de promoción removió recuerdos dolorosos, según relató Paul McCartney al diario The Guardian.

“Los extrañas”, dijo. “Empiezo a entristecerme mucho y tengo que pensar: ‘Un momento, todo el mundo los extraña, no solo yo’. Eso me hace sentir un poco mejor. Pienso: ‘Bueno, qué se le va a hacer, es la vida, y es lo que tenemos’”.

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El álbum también incluye “Days We Left Behind”, que hace referencia al número 20 de Forthlin Road en Liverpool, la casa donde McCartney y Lennon empezaron a componer canciones juntos.

“Casi siempre nos sentábamos juntos con dos guitarras acústicas y nos lanzábamos ideas el uno al otro”, recordó el legendario músico en declaraciones al diario The New York Times. “Al mirarlo en retrospectiva, no podría haber encontrado un mejor compañero”.