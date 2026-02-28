Estos son los senderos para bicicletas más pintorescos de Nueva York

El Índice de Senderos 2026 destaca los senderos para bicicletas más pintorescos de Nueva York según popularidad y atractivo visual

La temporada de ciclismo en Nueva York se acerca y, con ella, la oportunidad de descubrir paisajes que parecen salidos de una postal. El Índice de Senderos 2026, elaborado por la empresa Holland Bikes tras analizar más de 5.000 rutas ciclistas en todo el estado, se convierte en la herramienta clave para quienes buscan las rutas más pintorescas. Este ranking no solo destaca los caminos más populares, sino que introduce una metodología particular: la selección se realizó considerando la calificación de cada sendero, su popularidad y, sobre todo, la cantidad de fotos que inspira en los usuarios. Solo las rutas con una puntuación superior a 90 ingresaron en el exclusivo top 10, lo que garantiza que cada trayecto ofrece experiencias visuales memorables.

¿Cómo se elabora el Índice de Senderos 2026 y qué lo hace diferente?

El Índice de Senderos 2026 clasifica los senderos para bicicletas más pintorescos de Nueva York utilizando métricas de popularidad y fotos (Freepik)

El proceso llevado a cabo por Holland Bikes para definir los senderos más pintorescos parte de un análisis exhaustivo. Se revisaron miles de rutas, ponderando factores como la valoración de los ciclistas y la cantidad de veces que cada sendero es fotografiado. El criterio de “fotos por kilómetro” cobra especial relevancia, ya que indica no solo la belleza del entorno, sino también el impacto visual que tiene sobre quienes lo recorren. Así, el Índice de Senderos 2026 no premia únicamente el esfuerzo físico o la extensión, sino que da protagonismo a la capacidad de cada ruta para ofrecer escenarios dignos de ser capturados y compartidos.

¿Por qué la Travesía de la Cordillera Blackhead y las Cataratas Kaaterskill lideran el ranking?

La Travesía por la Cordillera Blackhead y las Cataratas Kaaterskill lideran el ranking con una puntuación de 94,14 por su atractivo natural (Freepik)

A la cabeza del listado se ubica la Travesía de la Cordillera Blackhead, que atraviesa las impresionantes Cataratas Kaaterskill en Haines Falls. Con una puntuación casi perfecta de 94,14, este sendero destaca por su entorno natural, donde la cascada de dos niveles —ubicada en la zona este de las Montañas Catskill— se convierte en el punto de mayor atracción. Las Cataratas Kaaterskill han fascinado durante años a pintores y senderistas, y ahora suman a los ciclistas entre sus admiradores. Su poder de convocatoria se refleja en el ranking: las rutas que incluyen este paraje aparecen cuatro veces dentro de las diez primeras posiciones, una muestra clara de su capacidad para cautivar y de la frecuencia con la que los visitantes detienen su marcha para tomar fotografías. El magnetismo visual de las cataratas suele ser tan intenso que muchos ciclistas interrumpen el recorrido solo para contemplarlas.

¿Qué ofrecen las rutas de Cold Spring: Bull Hill, South Beacon Mountain y North Beacon Mountain?

Las rutas de Cold Spring como Bull Hill y Beacon Mountain se destacan por sus vistas panorámicas de las Tierras Altas del Hudson y ascensos desafiantes (Freepik)

En el segundo puesto del índice figuran las rutas que atraviesan Bull Hill, South Beacon Mountain y North Beacon Mountain, ubicadas en la localidad de Cold Spring. Este circuito logra una puntuación de 92,42, fundamentalmente por las vistas panorámicas de las Tierras Altas del Hudson y los ascensos sobre formaciones rocosas. La combinación de desafíos físicos y paisajes impactantes convierte a este recorrido en uno de los favoritos para quienes buscan tanto esfuerzo como recompensa visual. Cold Spring, con su entorno natural y la cercanía a la ciudad, se perfila como una opción inmejorable para ciclistas que desean rutas exigentes y al mismo tiempo paisajes de altura.

¿Por qué destaca la ruta Lake Minnewaska–Millbrook Mountain–Gertrude’s Nose–Lake Awosting en Kerhonkson?

Otra de las rutas que merecen una mención especial es la que une Lake Minnewaska, Millbrook Mountain, Gertrude’s Nose y Lake Awosting, en la zona de Kerhonkson. Con una puntuación de 92,12, este circuito sobresale por la variedad de sus paisajes: desde bordes de acantilados hasta tranquilos cruces de agua. La ruta ofrece diferentes perspectivas según el punto del recorrido, permitiendo a los ciclistas alternar entre vistas espectaculares y momentos de serenidad. El atractivo de este trayecto radica, sobre todo, en la diversidad de escenarios y la posibilidad de disfrutar tanto de panorámicas abiertas como de rincones más íntimos junto al agua.

¿Cómo influyen los circuitos con más “fotos por kilómetro” en el ranking ciclista?

Una tendencia que se desprende del análisis de Holland Bikes es que los circuitos con mayor cantidad de “fotos por kilómetro” están superando a las rutas de resistencia más largas. Ejemplos claros de esta tendencia son Inspiration Point y el cruce de Kaaterskill Falls mediante el Kaaterskill Rail Trail. Los ciclistas eligen hoy planificar sus recorridos en torno a miradores, cascadas y crestas panorámicas, buscando maximizar la experiencia visual más que la distancia recorrida. El circuito de Inspiration Point y Kaaterskill Falls, por ejemplo, alcanza la notable cifra de 3,25 fotos por kilómetro, una métrica que evidencia el atractivo constante del paisaje en cada tramo. Este fenómeno demuestra que el valor emocional de una ruta ciclista reside cada vez más en la cantidad y calidad de los momentos dignos de ser fotografiados.

¿Por qué Lake Placid se posiciona como principal campamento base para ciclistas en Nueva York?

Mientras las Montañas Catskill concentran los senderos con mayor puntuación, el área de Lake Placid sobresale como el principal campamento base para ciclistas en todo el estado. Este enclave cuenta con más rutas entre los 100 mejores que ningún otro lugar en Nueva York, consolidándose como un punto estratégico para quienes desean explorar múltiples circuitos de alto nivel. La variedad de rutas y la facilidad de acceso convierten a Lake Placid en una opción privilegiada para quienes buscan combinar naturaleza, deporte y aventura en un mismo destino.

¿Cuáles son las diez rutas ciclistas más pintorescas de Nueva York según el Índice 2026?

El ranking de Holland Bikes enumera las 10 mejores rutas ciclistas escénicas en Nueva York, abarcando zonas de Catskill, Cold Spring y Kerhonkson (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ranking de Holland Bikes establece el siguiente top 10 de rutas ciclistas con mayor encanto en Nueva York:

Travesía de la Cordillera Blackhead vía Cataratas Kaaterskill—Cataratas Haines Bull Hill, South Beacon Mountain y North Beacon Mountain—Cold Spring Lake Minnewaska, Millbrook Mountain, Gertrude’s Nose y Lake Awosting—Kerhonkson Inspiration Point y Cataratas Kaaterskill por el Kaaterskill Rail Trail—Haines Falls Washburn, Undercliff, Breakneck Ridge y Cornish Trail—Cold Spring Breakneck Ridge y Wilkinson Memorial Trail vía Bull Hill Loop—Cold Spring Lake Minnewaska, Gertrude’s Nose y circuito Millbrook Mountain—Kerhonkson Inspiration Point y circuito Cataratas Kaaterskill: Cataratas Haines Cataratas Kaaterskill, circuito South Mountain y North Point: Cataratas Haines Sendero de la Escarpa: Cataratas Haines