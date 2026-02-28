El programa California Dream for All permite acceder a la primera vivienda en todo el estado

El programa California Dream for All otorga préstamos de hasta USD 150.000 o el 20% del valor de la vivienda a compradores primerizos en California (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa California Dream for All ofrece préstamos sin cuotas mensuales a través de CalHFA, asignando hasta USD 150.000 o el 20 % del valor de la vivienda a compradores de primera generación en California, recursos que deben ser reintegrados únicamente cuando el beneficiario venda o refinancie la propiedad, permitiendo que nuevos solicitantes accedan posteriormente al fondo, según detalló la emisora pública local KPBS.

Desde 2022, el California Dream for All se ha establecido como una estrategia del Estado de California para abordar los altos precios de la vivienda y las crecientes restricciones de acceso, especialmente enfrentadas por quienes buscan adquirir su primera propiedad y no cuentan con antecedentes de propiedad en la familia.

Mientras algunos inquilinos han experimentado cierto alivio mediante topes al alquiler, los compradores primerizos, particularmente aquellos sin respaldo familiar patrimonial, tienen barreras económicas notables.

A diferencia de otras alternativas de financiamiento, el programa de la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA) implementa un modelo de apreciación compartida.

Bajo este esquema, los beneficiarios pueden solicitar un préstamo que cubre hasta el 20 % del precio final de la vivienda, con un máximo de USD 150.000, para el pago inicial o los costos de cierre, sin cuotas mensuales durante el tiempo que conservan la propiedad. Tanto el porcentaje como el monto máximo aplican por el límite inferior, nunca superando ninguno de los dos valores.

El modelo de préstamo solo exige devolución al vender o refinanciar

La selección para acceder al fondo California Dream for All se realiza por sorteo, donde el plazo de inscripción culmina el 16 de marzo de 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa establece que el saldo recibido debe devolverse cuando la vivienda se vende o refinancia. En ese momento, el propietario devuelve el monto inicial del préstamo junto con un porcentaje proporcional al incremento que haya tenido el valor de la propiedad desde la compra hasta la venta o refinanciamiento.

Esta modalidad de préstamo con apreciación compartida posibilita que los recursos recuperados sean reinvertidos por CalHFA en futuras asignaciones, conformando un ciclo continuo de asistencia a nuevos solicitantes.

De acuerdo con la emisora pública local KPBS, “el importe máximo entregado nunca excede los USD 150.000, aunque tampoco supera el 20 % del valor de la vivienda”. Esta limitación busca distribuir el apoyo estatal entre más hogares que cumplan los requisitos.

La inscripción al programa se realiza mediante sorteo aleatorio

El acceso al programa California Dream for All es exclusivamente por sorteo. Los interesados deben completar el trámite en el portal de la Agencia de Financiamiento de Vivienda de California (CalHFA) antes del 16 de marzo de 2026 a las 17:00 h. Esta metodología iguala las oportunidades de quienes cumplen los requisitos, evitando ventajas a quienes se inscriban primero.

Los postulantes que hayan completado la solicitud a tiempo ingresan automáticamente al sorteo; los seleccionados serán notificados directamente por CalHFA, ya sea por correo electrónico o teléfono. Los beneficiarios reciben un plazo inicial de 90 días para encontrar y asegurar una vivienda; si necesitan más tiempo, pueden solicitar una prórroga adicional de otros 90 días.

En cada ciclo, el número de postulantes suele superar la disponibilidad presupuestaria, por lo que el sistema de sorteo es fundamental para garantizar la transparencia y la equidad en la distribución de los fondos estatales.

Requisitos para acceder: primera generación de compradores y límites de ingresos

Los recursos devueltos por los beneficiarios del programa se reinvierten, generando una fuente autosustentable para ayudar a nuevos solicitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

El California Dream for All está dirigido a compradores primerizos y de primera generación: no pueden haber sido dueños de una vivienda en los últimos siete años, ni pueden tener padres que sean propietarios actualmente.

De este modo, la política busca beneficiar a hogares en los que la generación actual y la anterior no pudieron acceder a una vivienda propia, limitando la repetición intergeneracional de dificultades para dejar de alquilar y acceder a una vivienda propia.

Un criterio esencial es la acreditación de ingresos, con umbrales diferenciados según el condado donde se planea comprar. Los límites se determinan por las tablas oficiales de CalHFA, por lo que se recomienda consultar en la fuente oficial la elegibilidad para cada localidad.

Este mecanismo da prioridad a los hogares cuyos ingresos permanecen bajo ciertos márgenes, procurando maximizar el impacto social del crédito mediante una asignación más focalizada.

Viviendas elegibles: opciones residenciales admitidas por el programa

Las propiedades que pueden ser adquiridas incluyen viviendas unifamiliares, casas adosadas, condominios y desarrollos de unidades planificadas (Planned Unit Developments, PUD). El plan no restringe el tipo de residencia aceptada, por lo que la cobertura abarca múltiples formatos del mercado inmobiliario.

Tras ser seleccionados, los beneficiarios tienen 90 días para concretar la compra de una propiedad, sea nueva o usada. Si requieren más tiempo para negociar o completar la operación, pueden solicitar una extensión por otros 90 días, sujeto a evaluación y autorización de CalHFA.

La amplitud de opciones residenciales y la flexibilidad en los plazos operativos están diseñadas para facilitar el logro de la primera vivienda, sobre todo en un contexto donde la demanda habitacional supera la oferta en la mayoría de los condados del estado.

La asignación y reciclaje de fondos garantiza la sustentabilidad del plan

El fondo destinado a California Dream for All opera bajo el principio de reciclaje financiero: cada vez que un beneficiario vende o refinancia la propiedad adquirida con el préstamo, devuelve el capital prestado y el porcentaje pactado de cualquiera ganancia obtenida por la apreciación del valor del inmueble. Ese dinero regresa al fondo de CalHFA y se destina a futuros solicitantes, generando una fuente autosustentable de financiamiento.

Por ejemplo, si una vivienda fue adquirida en USD 600.000 y luego vendida en USD 700.000, además de reintegrar el anticipo original, el beneficiario devuelve la parte correspondiente de la ganancia según el acuerdo de apreciación compartida. Así, más familias pueden acceder en adelante al beneficio estatal.

La duración y proyección futura del programa dependen de la efectiva reintegración de los recursos y la demanda de nuevos solicitantes. De acuerdo con KPBS, la iniciativa se posiciona como una alternativa real a los créditos tradicionales, con el foco puesto en quienes no disponen de apoyo familiar ni recursos suficientes para avanzar en la compra de una vivienda en el mercado inmobiliario actual de California.