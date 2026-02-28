El Pentágono bautiza la campaña militar contra el régimen de Irán como “Furia épica”

El humo se eleva después de una explosión, luego de que Israel y Estados Unidos lanzaron ataques contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. Majid Asgaripour/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

La madrugada del sábado marcó el inicio de la “Operación Furia épica”, una campaña militar lanzada por el Pentágono en coordinación con Israel y dirigida directamente contra el régimen de los ayatolás en Irán. El anuncio se realizó mediante la cuenta oficial del Departamento de Defensa en la red social X y rápidamente se replicó por la agencia de noticias EFE, el medio estadounidense Axios y la cadena CBS News, que informaron sobre la magnitud del ataque y sobre las primeras represalias iraníes.

En esta ofensiva, denominada así por Estados Unidos, participaron también fuerzas israelíes, que nombraron su parte de la operación como “Rugido del León”.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aparece con una gorra blanca de "USA" y el puño levantado. (REUTERS)

El presidente Donald Trump se dirigió al país en un mensaje grabado, portando una gorra con las iniciales USA y lanzó un ultimátum: “El objetivo de esta campaña es eliminar amenazas inminentes del régimen iraní”. El mandatario recalcó que la meta consiste en eliminar el programa de misiles de los ayatolás y la Armada iraní, que podría bloquear el estratégico estrecho de Ormuz.

Reconoció que Estados Unidos podría tener que asumir bajas significativas, según citó CBS News.

En un mensaje televisado, el primer ministro Benjamín Netanyahu llamó a la población israelí a la “resistencia y fortaleza”, y advirtió que la operación requerirá sacrificios y disciplina bajo la supervisión del Comando del Frente Interno.

“Los llamo, ciudadanos de Israel, a escuchar las instrucciones del Comando del Frente Interno. En los próximos días, en la operación el Rugido del León”, instó Netanyahu. Y agregó: “Requeriremos que tengan resistencia y fortaleza”.

El Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dirigió un mensaje a la nación durante el inicio de la operación Furia épica. (REUTERS)

Primeros ataques y represalias iraníes

La operación conjunta incluyó bombardeos selectivos sobre instalaciones militares, infraestructuras críticas y posiciones de alto valor político en Irán, en zonas cercanas a la residencia del líder supremo Ali Khamenei y del presidente iraní Masoud Pezeshkian, de acuerdo a fuentes de The Associated Press y Axios. Medios iraníes reportaron ataques en Teherán y otras ciudades como Isfahán, Karaj y Qom.

Humo se eleva tras una explosión, después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declarara que Israel había lanzado un ataque preventivo contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. Esta captura de pantalla es de un video. WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental)/Distribuido vía REUTERS.

Irán efectuó su respuesta mediante el lanzamiento de misiles contra bases estadounidenses en Catar, Arabia Saudita, Baréin, Jordania y Kuwait, además de atacar objetivos en territorio israelí.

Las sirenas de emergencia se activaron en diversas zonas de Israel durante la mañana del sábado y el ministro de Defensa Yisrael Katz declaró el estado de emergencia nacional, solicitando a la ciudadanía que siga las instrucciones de las autoridades.

El Ministerio de Asuntos Exteriores iraní condenó la ofensiva y afirmó que “las fuerzas armadas de la República Islámica utilizarán todos sus recursos para repeler la agresión”, y calificó la acción como “una violación grave de la soberanía nacional”, según recogió CBS News.

Despliegue de fuerzas y antecedentes inmediatos

La magnitud de la operación supera ampliamente la registrada en junio pasado bajo el nombre “Martillo de Medianoche”, ocasión en la que Estados Unidos atacó las instalaciones nucleares de Fordó, Natanz e Isfahán.

En esta oportunidad, el despliegue incluyó los portaaviones Gerald Ford y Abraham Lincoln, al menos 12 destructores, buques de combate litoral y más de veinte aviones de combate y apoyo logístico, según detalló Axios.

La gente observa cómo el humo se eleva en el horizonte después de una explosión en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026. (AP)

El ataque ocurrió después de varias rondas fallidas de negociaciones nucleares entre Washington, Teherán y mediadores como Omán y Suiza. Aunque el ministro de Exteriores omaní, Badr Albusaidi, afirmó recientemente que “un acuerdo está al alcance”, Trump manifestó su insatisfacción por el ritmo de las conversaciones y consideró que Irán “rechazó todas las oportunidades” para frenar su programa nuclear, de acuerdo con CBS News.

Israel insistió en que cualquier acuerdo debe incluir restricciones al programa de misiles balísticos y el financiamiento de milicias aliadas de Irán en la región, una exigencia descartada por Teherán.

Retórica y mensajes a la población iraní

En su mensaje, Trump instó a los militares y fuerzas de seguridad iraníes a “deponer las armas y recibir inmunidad total” y llamó a la sociedad a “tomar el control de su gobierno cuando termine la operación”, remarcando: “esta será probablemente vuestra única oportunidad en generaciones”.

El exiliado príncipe heredero iraní Reza Pahlavi se sumó al exhorto, publicando en sus redes sociales que “la hora de la libertad está cerca” e instando a los cuerpos armados a “defender al pueblo, no al régimen”. Pahlavi también solicitó a Trump que “extreme las precauciones” para evitar víctimas civiles.

Escenario regional y repercusiones internacionales

La escalada militar provocó alarma en los estados del Golfo, que alojan relevantes bases militares estadounidenses. En Abu Dabi, Baréin y Catar se reportaron explosiones y cierre del espacio aéreo, como informaron la cadena catarí Al Jazeera y la agencia francesa AFP. El embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, urgió a los ciudadanos estadounidenses a buscar refugio inmediato ante cualquier alerta.

La gente corre a refugiarse tras una explosión en Teherán, el sábado 28 de febrero. Majid Asgaripour/West Asia News Agency/REUTERS

En el ámbito político, la operación recibió tanto apoyo como críticas. El senador republicano Lindsey Graham definió la ofensiva como “necesaria y largamente justificada”, mientras que el demócrata Ruben Gallego cuestionó la legalidad de la acción y la ausencia de una explicación sobre los objetivos y los riesgos para los estadounidenses.

Perspectivas de conflicto y dudas sobre el futuro nuclear iraní

El Pentágono informó que la campaña podría extenderse durante varios días, lo que abre interrogantes sobre la estabilidad regional y la viabilidad de una salida diplomática al conflicto nuclear iraní.

Pese a los ataques anteriores a instalaciones nucleares, el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, advirtió en febrero que “el material nuclear iraní sigue existiendo en grandes cantidades”, aunque puntualizó que parte del mismo sería menos accesible tras los bombardeos previos.