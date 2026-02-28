EN VIVO: Donald Trump afirmó que Estados Unidos destruirá la industria de misiles y aniquilará a la Armada de Irán

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció este sábado un “ataque preventivo” contra Irán, en medio de la creciente tensión regional tras la ofensiva israelí en territorio iraní en junio de 2025, operación en la que participó Estados Unidos.

“El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel”, afirmó Katz, quien decretó “un estado de emergencia especial” en todo el país, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

La agencia semioficial iraní Fars reportó al menos tres explosiones en Teherán, mientras que la agencia oficial IRNA, citando corresponsales en el terreno, aseguró que el centro de la capital iraní quedó cubierto de densas columnas de humo tras las detonaciones.

Humo se eleva tras una explosión, después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declarara que Israel había lanzado un ataque preventivo contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026 (REUTERS)

Ante este escenario, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron alarmas en todo el país y advirtieron a la población que permanezca cerca de refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán.

El Ejército israelí explicó en redes sociales que se trata de una “alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel”.