EN VIVO: Donald Trump afirmó que Estados Unidos destruirá la industria de misiles y aniquilará a la Armada de Irán

El presidente estadounidense emitió un mensaje tras los primeros ataques contra el régimen persa y llamó al pueblo de iraní a “tomar el control de su gobierno”

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció este sábado un “ataque preventivo” contra Irán, en medio de la creciente tensión regional tras la ofensiva israelí en territorio iraní en junio de 2025, operación en la que participó Estados Unidos.

“El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel”, afirmó Katz, quien decretó “un estado de emergencia especial” en todo el país, según un comunicado del Ministerio de Defensa.

La agencia semioficial iraní Fars reportó al menos tres explosiones en Teherán, mientras que la agencia oficial IRNA, citando corresponsales en el terreno, aseguró que el centro de la capital iraní quedó cubierto de densas columnas de humo tras las detonaciones.

Humo se eleva tras una
Humo se eleva tras una explosión, después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declarara que Israel había lanzado un ataque preventivo contra Irán, en Teherán, Irán, el 28 de febrero de 2026 (REUTERS)

Ante este escenario, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron alarmas en todo el país y advirtieron a la población que permanezca cerca de refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán.

El Ejército israelí explicó en redes sociales que se trata de una “alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel”.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

08:25 hsHoy

Israel detectó misiles lanzados desde Irán y llama a la población a refugiarse

El ejército israelí informó este sábado que detectó misiles lanzados desde Irán, en aparente represalia al ataque realizado previamente por Israel y Estados Unidos contra la república islámica.

“Hace poco rato, las sirenas sonaron en distintas áreas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel”, indicó el ejército en un comunicado.

Las autoridades enviaron un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población, instando a los ciudadanos a refugiarse de inmediato.

08:21 hsHoy

El mensaje del príncipe heredero Reza Pahlavi de Irán tras los ataques de Estados Unidos e Israel

Reza Pahlavi, hijo del último
Reza Pahlavi, hijo del último sha de Irán y figura de la oposición iraní, pronuncia un discurso en una conferencia de prensa en Washington, D.C., EE. UU., el 16 de enero de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

Reza Pahlavi, líder opositor al régimen iraní en el exilio y e hijo del último sha, dirigió este sábado un mensaje al pueblo ante la operación militar estadounidense e israelí. “Mis queridos compatriotas, momentos de destino nos esperan. La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de masacre, no el país y la gran nación de Irán”, afirmó.

Pahlavi enfatizó que la victoria final depende de la movilización interna: “Incluso con la llegada de esta ayuda, la victoria final seguirá siendo forjada por nuestras manos. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca la hora de volver a las calles”.

Dirigiéndose a las fuerzas armadas, policiales y de seguridad, Pahlavi exhortó a que se sumen al pueblo: “Han jurado proteger a Irán y al pueblo iraní, no a la República Islámica y a sus líderes. Su deber es defender al pueblo, no a un régimen que ha tomado a nuestra patria como rehén mediante la represión y el crimen. Únanse al pueblo y ayuden a lograr una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco que se hunde de Jamenei y su régimen”.

En su mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Pahlavi pidió cautela para evitar víctimas civiles: “El noble pueblo de Irán, a pesar de la brutal represión y las masacres de este régimen, se mantuvo firme y valiente durante casi dos meses. Les pido ahora que actúen con la máxima cautela para preservar la vida de los civiles y de mis compatriotas”.

Finalmente, pidió a los iraníes en el país que por ahora permanezcan en sus hogares y estén listos para movilizarse cuando se indique: “En estas horas y días tan sensibles, más que nunca, debemos mantenernos centrados en nuestro objetivo final: recuperar Irán. Les pido que permanezcan en sus hogares por ahora y preserven su seguridad. Manténganse alerta y preparados para que, en el momento oportuno —que les anunciaré con precisión—, puedan regresar a las calles para la acción final”.

“Estamos muy cerca de la victoria final. Quiero estar a su lado lo antes posible para que juntos podamos recuperar y reconstruir Irán”.Donald Trump ofreció al Ejército iraní “inmunidad” o “muerte segura”, concluyó.

Donald Trump ofreció a los
Donald Trump ofreció a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o la opción de enfrentar una "muerte segura" (Captura de video)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado a los dirigentes militares del régimen iraní la opción de recibir “inmunidad” o enfrentarse una “muerte segura”.

Estados Unidos inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, y Trump afirmó a la población que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.

08:01 hsHoy

Medios de la región informan que el presidente de Irán se encuentra “sano y salvo”

Agencias de Medio Oriente confirmaron que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se encuentra “sano y salvo y no tiene problemas”.

Por su parte, el líder supremo de Irán no está en Teherán y fue trasladado a un lugar seguro, según un informe de Reuters

Las autoridades iraníes bloquearon los accesos por carretera al complejo de Ali Khamenei, en el centro de la capital iraní, mientras continuaban escuchándose más explosiones en distintos puntos de la capital.

07:39 hsHoy

Donald Trump habló tras el ataque de Irán e Israel

El presidente estadounidense calificó los ataques contra Irán como “una misión noble” y argumentó que eran necesarios ante la búsqueda iraní de armas nucleares y sistemas de misiles capaces de alcanzar territorio de Estados Unidos.

Por medio de un video publicado en Truth Social, el mandatario instó a los funcionarios iraníes a “deponer las armas” o “se enfrentarán a una muerte segura”, y alentó al pueblo de Irán a “tomar el control de su gobierno”. ”Será suyo”, sentenció.

07:28 hsHoy

El régimen iraní anunció cierre de su espacio aéreo

Irán anunció el cierre de su espacio aéreo tras registrarse varias explosiones en distintos puntos de Teherán y otras ciudades. La noticia se conoció luego de que Israel informara sobre el lanzamiento de un ataque “preventivo” contra territorio iraní.

07:27 hsHoy

Reportan explosiones en otras ciudades de Irán

Varias explosiones se registraron el sábado en distintas ciudades de Irán tras las detonaciones ocurridas en la capital, Teherán, según informó la agencia de noticias Fars. Las detonaciones más recientes se escucharon en Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah, en diferentes regiones del país.

07:10 hsHoy

Israel y Estados Unidos llevaron a cabo ataques coordinados contra el régimen de Irán

Los bombardeos fueron confirmados por el Ministerio de Defensa israelí y el presidente Donald Trump. El país hebreo declaró el estado de emergencia y el cierre de su espacio aéreo

Se escucharon explosiones en Teherán el sábado 28 de febrero y se observó una densa columna de humo sobre varias zonas de la ciudad, mientras el ministro de Defensa de Israel afirmó que Israel lanzó un ataque "preventivo" contra Irán.

El Ministerio de Defensa de Israel informó este sábado que lanzó un “ataque preventivo” contra Irán, mientras sonaban sirenas de emergencia en Jerusalén y la población recibía alertas telefónicas sobre una amenaza “extremadamente grave” en todo el país.

Leer la nota completa

