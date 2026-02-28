EN VIVO: Donald Trump afirmó que Estados Unidos destruirá la industria de misiles y aniquilará a la Armada de Irán

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, anunció este sábado un “ataque preventivo” contra Irán, en medio de la creciente tensión regional tras la ofensiva israelí en territorio iraní en junio de 2025, operación en la que participó Estados Unidos.
“El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán para eliminar las amenazas al Estado de Israel”, afirmó Katz, quien decretó “un estado de emergencia especial” en todo el país, según un comunicado del Ministerio de Defensa.
La agencia semioficial iraní Fars reportó al menos tres explosiones en Teherán, mientras que la agencia oficial IRNA, citando corresponsales en el terreno, aseguró que el centro de la capital iraní quedó cubierto de densas columnas de humo tras las detonaciones.
Ante este escenario, las Fuerzas de Defensa de Israel activaron alarmas en todo el país y advirtieron a la población que permanezca cerca de refugios antiaéreos ante una posible respuesta de Irán.
El Ejército israelí explicó en redes sociales que se trata de una “alerta proactiva para preparar al público ante la posibilidad de lanzamiento de misiles hacia el Estado de Israel”.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El ejército israelí informó este sábado que detectó misiles lanzados desde Irán, en aparente represalia al ataque realizado previamente por Israel y Estados Unidos contra la república islámica.
“Hace poco rato, las sirenas sonaron en distintas áreas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel”, indicó el ejército en un comunicado.
Las autoridades enviaron un mensaje de alerta a los teléfonos móviles de la población, instando a los ciudadanos a refugiarse de inmediato.
Reza Pahlavi, líder opositor al régimen iraní en el exilio y e hijo del último sha, dirigió este sábado un mensaje al pueblo ante la operación militar estadounidense e israelí. “Mis queridos compatriotas, momentos de destino nos esperan. La ayuda que el presidente de Estados Unidos prometió al valiente pueblo iraní ya ha llegado. Se trata de una intervención humanitaria; y su objetivo es la República Islámica, su aparato represivo y su maquinaria de masacre, no el país y la gran nación de Irán”, afirmó.
Pahlavi enfatizó que la victoria final depende de la movilización interna: “Incluso con la llegada de esta ayuda, la victoria final seguirá siendo forjada por nuestras manos. Somos nosotros, el pueblo iraní, quienes culminaremos la tarea en esta batalla final. Se acerca la hora de volver a las calles”.
Dirigiéndose a las fuerzas armadas, policiales y de seguridad, Pahlavi exhortó a que se sumen al pueblo: “Han jurado proteger a Irán y al pueblo iraní, no a la República Islámica y a sus líderes. Su deber es defender al pueblo, no a un régimen que ha tomado a nuestra patria como rehén mediante la represión y el crimen. Únanse al pueblo y ayuden a lograr una transición estable y segura. De lo contrario, se hundirán con el barco que se hunde de Jamenei y su régimen”.
En su mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Pahlavi pidió cautela para evitar víctimas civiles: “El noble pueblo de Irán, a pesar de la brutal represión y las masacres de este régimen, se mantuvo firme y valiente durante casi dos meses. Les pido ahora que actúen con la máxima cautela para preservar la vida de los civiles y de mis compatriotas”.
Finalmente, pidió a los iraníes en el país que por ahora permanezcan en sus hogares y estén listos para movilizarse cuando se indique: “En estas horas y días tan sensibles, más que nunca, debemos mantenernos centrados en nuestro objetivo final: recuperar Irán. Les pido que permanezcan en sus hogares por ahora y preserven su seguridad. Manténganse alerta y preparados para que, en el momento oportuno —que les anunciaré con precisión—, puedan regresar a las calles para la acción final”.
“Estamos muy cerca de la victoria final. Quiero estar a su lado lo antes posible para que juntos podamos recuperar y reconstruir Irán”.Donald Trump ofreció al Ejército iraní “inmunidad” o “muerte segura”, concluyó.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció este sábado a los dirigentes militares del régimen iraní la opción de recibir “inmunidad” o enfrentarse una “muerte segura”.
Estados Unidos inició ataques “de gran envergadura” contra Irán, y Trump afirmó a la población que “la hora de su libertad está al alcance de la mano”.
Agencias de Medio Oriente confirmaron que el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se encuentra “sano y salvo y no tiene problemas”.
Por su parte, el líder supremo de Irán no está en Teherán y fue trasladado a un lugar seguro, según un informe de Reuters
Las autoridades iraníes bloquearon los accesos por carretera al complejo de Ali Khamenei, en el centro de la capital iraní, mientras continuaban escuchándose más explosiones en distintos puntos de la capital.
El presidente estadounidense calificó los ataques contra Irán como “una misión noble” y argumentó que eran necesarios ante la búsqueda iraní de armas nucleares y sistemas de misiles capaces de alcanzar territorio de Estados Unidos.
Por medio de un video publicado en Truth Social, el mandatario instó a los funcionarios iraníes a “deponer las armas” o “se enfrentarán a una muerte segura”, y alentó al pueblo de Irán a “tomar el control de su gobierno”. ”Será suyo”, sentenció.
Irán anunció el cierre de su espacio aéreo tras registrarse varias explosiones en distintos puntos de Teherán y otras ciudades. La noticia se conoció luego de que Israel informara sobre el lanzamiento de un ataque “preventivo” contra territorio iraní.
Varias explosiones se registraron el sábado en distintas ciudades de Irán tras las detonaciones ocurridas en la capital, Teherán, según informó la agencia de noticias Fars. Las detonaciones más recientes se escucharon en Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah, en diferentes regiones del país.
El Ministerio de Defensa de Israel informó este sábado que lanzó un “ataque preventivo” contra Irán, mientras sonaban sirenas de emergencia en Jerusalén y la población recibía alertas telefónicas sobre una amenaza “extremadamente grave” en todo el país.