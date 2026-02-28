El alquiler temporal de viviendas en el norte de Texas se dispara por la Copa Mundial

El skyline de Dallas, Texas, al atardecer, con sus autopistas iluminadas y rascacielos, refleja el crecimiento del alquiler temporario en el norte de Texas por la Copa Mundial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los propietarios de viviendas en el norte de Texas experimentan un aumento en la demanda de alquiler temporario a través de plataformas como Airbnb, impulsado por la llegada de la Copa Mundial de la FIFA a la región durante el verano.

Este contexto ha generado expectativas de ingresos adicionales y motivado a numerosos dueños a considerar el alquiler de propiedades completas durante el evento deportivo, especialmente ante el incentivo exclusivo que ofrece Airbnb para nuevos anfitriones.

Según proyecciones recientes, el ingreso promedio de un anfitrión de Airbnb en Dallas-Fort Worth podría alcanzar los USD 4.400 a lo largo del torneo. La plataforma estadounidense de alquiler de alojamientos temporarios ha lanzado un incentivo exclusivo de USD 750 para quienes se registren como anfitriones y concreten su primer alquiler antes del 31 de julio.

Esta acción tiene como objetivo captar nuevos participantes en el mercado y ha sido resaltada por el agente inmobiliario Bobby Franklin, responsable de la cuenta North Texas Market Insider, publicación digital especializada en bienes raíces de la región.

Franklin observó un aumento importante en el volumen de consultas tras difundir estos incentivos en sus redes sociales, lo que muestra el impacto inmediato de la oferta en el interés por este segmento.

Para quienes evalúan sumarse como anfitriones, la condición principal para acceder al bono es ofrecer la vivienda completa en alquiler, ya que las habitaciones individuales no califican para este beneficio.

Es necesario corroborar a través del sitio oficial de Airbnb si el código postal del inmueble se encuentra dentro de las zonas elegibles para recibir incentivos. Además, se debe tramitar los permisos municipales que exigen las diferentes localidades del norte de Texas antes de recibir huéspedes, así como cumplir en tiempo y forma con el pago de impuestos municipales y federales asociados al alquiler a corto plazo.

Requisitos y restricciones para anfitriones temporarios

El vibrante horizonte de Austin, Texas, se ilumina al atardecer, mostrando la arquitectura moderna de la ciudad y el sereno río Colorado que la atraviesa con puentes concurridos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El agente inmobiliario Franklin advierte que no todas las ciudades del norte de Texas permiten el alquiler temporal sin restricciones. Existen municipios que han implementado regulaciones estrictas o incluso prohibiciones totales o parciales sobre el uso de Airbnb en sus jurisdicciones.

Un caso destacado es el de Arlington, donde el alquiler a corto plazo únicamente se autoriza dentro de un distrito específico, mientras que en el resto de la ciudad esta modalidad está expresamente vedada. Este tipo de regulaciones obliga a los propietarios a informarse detalladamente sobre la normativa vigente en su localidad antes de publicar un inmueble en la plataforma.

En otras ciudades de la región, los requisitos pueden incluir desde la inscripción previa en un registro municipal hasta la obligación de instalar dispositivos de seguridad o cumplir normas adicionales de convivencia vecinal, diseñadas para mitigar el impacto del turismo en barrios residenciales.

Las autoridades locales suelen realizar inspecciones periódicas para verificar el cumplimiento de estas disposiciones, y las sanciones por incumplimiento pueden variar desde multas económicas hasta la inhabilitación para operar en la plataforma.

Proyecciones económicas y expectativas para el Mundial

Una vista aérea de Austin, Texas, captura el Capitolio estatal, el horizonte urbano moderno y una animada actividad de embarcaciones en el río al atardecer. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La llegada de la Copa Mundial de la FIFA a Texas representa una oportunidad económica sin precedentes para el sector de alquileres temporarios.

De acuerdo con estimaciones de Airbnb, la demanda de alojamientos en la región podría superar ampliamente la oferta disponible, especialmente durante las semanas en las que se disputen partidos en sedes como el AT&T Stadium, hogar de los Dallas Cowboys, y otras instalaciones deportivas de referencia en el área metropolitana.

La previsión de ingresos para los anfitriones se basa en el aumento de turistas nacionales e internacionales que arribarán a la región por el torneo. Además de los fanáticos del fútbol, se espera la llegada de delegaciones oficiales, medios de comunicación y personal de organizaciones vinculadas al evento, ampliando el espectro de potenciales huéspedes.

Frente a este escenario, la plataforma Airbnb ha reforzado sus campañas de captación de nuevos anfitriones y ha intensificado la comunicación de los beneficios económicos asociados a la apertura de nuevas propiedades para alquiler temporal.

Consideraciones legales y fiscales para propietarios

Los propietarios interesados en participar de este mercado deben observar una serie de obligaciones legales y fiscales. Más allá del cumplimiento de las normativas locales, es necesario declarar los ingresos obtenidos por alquiler a corto plazo ante las autoridades tributarias federales y estatales.

El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones y la eventual suspensión de la cuenta en la plataforma.Desde la perspectiva de los especialistas del sector inmobiliario local, la Copa Mundial de la FIFA podría marcar un punto de inflexión en el mercado de alquileres temporarios en el norte de Texas, consolidando la región como un polo de referencia para este tipo de operaciones y generando nuevas oportunidades de negocio para propietarios e inversores.