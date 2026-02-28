Estados Unidos

Cómo y cuándo decidió Donald Trump bombardear Irán para producir un cambio de régimen

Al concluir sin resultados una ronda de consultas entre los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner con el canciller iraní Abbas Araghchi, el presidente de los Estados Unidos definió la operación militar para derrocar al régimen de Alí Khamenei

Guardar
Donald Trump sobre el ataque de EEUU a Irán

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump ayer tomó la decisión de atacar Irán antes de partir a Texas con escala final en Palm Beach. En el pueblo de Corpus Christi tenía intenciones de ofrecer un discurso sobre energía y luego grabar en su mansión Mar -a- Lago una declaración oficial que anunciara su decisión geopolítica de terminar con el régimen islámico de Alí Khamenei.

A Trump ya no le alcanza con atacar las plantas nucleares o destruir los centros de ensamblado de los misiles balísticos, pretende anular al líder Khamenei e iniciar una nueva etapa histórica en Irán.

Y esa fue su orden cuando lanzó la operación militar Furia Épica en la madrugada de Mar -a- Lago.

Donald Trump llega a Palm
Donald Trump llega a Palm Beach antes de grabar su anuncio oficial del ataque militar contra Irán

En Israel, Benjamín Netanyahu esperaba los primeros movimientos diseñados por el Pentágono en las últimas semanas para acoplarse a los Estados Unidos.

Trump grabó su discurso antes de la medianoche y pasadas los 2 AM (hora del este) comenzó una guerra sin precedentes en Medio Oriente. Allí se sumaron las Fuerzas de Defensa de Israel y se fortaleció la seguridad doméstica israelí para prevenir ataques de Hezbollah.

Auspiciado por Oman, Steve Witkoff -enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente-, Jared Kushner -yerno de Trump- y el canciller iraní Abbas Araghchi se encontraron en Ginebra (Suiza) para una ronda de consultas que debía evitar el conflicto.

Poco prosperó en las negociaciones diplomáticas: así se lo comunicaron Witkoff y Kushner a Trump.

Era un escenario lógico desde las exigencias de Estados Unidos y la posición de máxima del régimen iraní. Alí Khamenei no iba a terminar con el proyecto nuclear y la fabricación de misiles balísticos como reclamaba la Casa Blanca.

Steve Witkoff, Jared Kushner y
Steve Witkoff, Jared Kushner y Sayid al Busaidi, ministro de Relaciones Exteriores de Oman, antes del último diálogo que mantuvieron los enviados de Estados Unidos con el canciller iraní Abbas Araghchi, (Ginebra, Suiza)

El ministro de Relaciones Exteriores de Oman, Sayid Al Busaldi, voló de urgencia desde Ginebra a Washington para emprender una última mediación que suspenda una nueva guerra en Medio Oriente.

Al Busaldi ya sabía que las negociaciones no habían avanzado, y que el conflicto era inminente. Fue recibido por JD. Vance -vicepresidente de los Estados Unidos-, y allí asumió que no tenía una sola chance de contener la decisión geopolítica de Trump.

En este contexto, la administración republicana tomó dos decisiones que fueron prólogo de la ofensiva militar que ahora ejecutan Estados Unidos e Israel.

El secretario de Estado, Marco Rubio, suspendió su viaje a Jerusalén para protagonizar un cónclave con Benjamín Netanyahu, premier israel. La gira empezaba hoy, y se postergó -en principio- para la semana próxima.

Y a continuación distribuyó una anunció oficial que presagiaba el conflicto en Medio Oriente:

“El 27 de febrero de 2026, el Departamento de Estado autorizó la salida de personal no urgente del gobierno de EE. UU. y de familiares de personal del gobierno de EE. UU. de la Misión Israel debido a riesgos de seguridad”, sostuvo la comunicación emitida por instrucción del secretario Rubio.

Alí Khamenei, líder religoso de
Alí Khamenei, líder religoso de Irán

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosIránAlí KhameneiIsraelBenjamín Netanyahu

Últimas Noticias

Un hombre de Queens sepultó con nieve el auto de una vecina y encendió las tensiones

El episodio, grabado por otros residentes y viralizado en redes, mostró el impacto de la histórica tormenta de nieve en la convivencia urbana y evidenció el aumento de disputas entre vecinos durante la emergencia en Nueva York

Un hombre de Queens sepultó

Un eclipse lunar total hará que la Luna se vuelva roja: duración, horarios y cómo observarlo

La alineación entre la Tierra, el Sol y su satélite natural permitirá apreciar un cambio de tonalidad que no representa ningún riesgo para la salud visual

Un eclipse lunar total hará

Estos son los senderos para bicicletas más pintorescos de Nueva York

Las nuevas clasificaciones elaboradas por la empresa Holland Bikes priorizan los trayectos con paisajes visualmente atractivos, basando su selección en la valoración de ciclistas y la cantidad de fotografías tomadas en cada recorrido

Estos son los senderos para

El secuestro de Nancy Guthrie dispara la demanda de habitaciones seguras en Arizona

Tras el secuestro de Nancy Guthrie, residentes de Arizona han incrementado la instalación de habitaciones seguras y reforzado sus hogares, ante el temor creciente por la inseguridad y el aumento de casos de violencia en la región

El secuestro de Nancy Guthrie

Miami-Dade suma 66.000 personas sin techo y agrava la emergencia social

Un nuevo análisis revela que la crisis habitacional en Miami-Dade supera ampliamente las cifras oficiales: la falta de reconocimiento legal y vivienda accesible deja a miles fuera de los servicios y subsidios, mientras el mercado inmobiliario y los fondos privados agravan el problema

Miami-Dade suma 66.000 personas sin

TECNO

WhatsApp 2026: lista completa de

WhatsApp 2026: lista completa de todas las nuevas funciones que han llegado en este año

Protección avanzada en Android: qué es y cómo activarlo para conseguir la máxima seguridad en el celular

Epic Games regala dos juegos: cómo reclamar el título de puzles y de terror gratis

Los taxis voladores despegan: Uber permitirá reservar viajes aéreos desde su aplicación

Google hizo lo que ninguna empresa se animaba a decir en voz alta

ENTRETENIMIENTO

“Fue desorientador, como la película”:

“Fue desorientador, como la película”: Rose Byrne contó cómo se sumó a “Legs” y trabajó codo a codo con Mary Bronstein

“Paul McCartney: Man on the Run”: el documental que revela el sufrimiento de su esposa Linda en Wings

Los Premios Óscar del siglo XXI: cambios sociales, retos y el reflejo de una industria en transformación

Hailee Steinfeld se prepara para la llegada de su primer hijo

Chris Hemsworth revela cómo sus hijos conviven con la fama entre orgullo, ironía y mucha naturalidad

MUNDO

Una frase del canciller iraní

Una frase del canciller iraní siembra más dudas sobre el paradero del Ayatollah Ali Khamenei

Qué es y cómo opera la Guardia Revolucionaria, el poder oculto que sostiene al régimen de Irán

Arabia Saudita condenó los ataques de Irán a los países del Golfo y dijo estar lista para unirse a una coalición contra Teherán

Las claves que desmienten dudas sobre autos eléctricos, paneles solares y aerogeneradores

El ayatollah Ali Khamenei y el presidente iraní Masoud Pezeshkian fueron objetivos de los ataques de EEUU e Israel