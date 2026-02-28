Cómo y cuándo decidió Donald Trump bombardear Irán para producir un cambio de régimen

Donald Trump sobre el ataque de EEUU a Irán

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump ayer tomó la decisión de atacar Irán antes de partir a Texas con escala final en Palm Beach. En el pueblo de Corpus Christi tenía intenciones de ofrecer un discurso sobre energía y luego grabar en su mansión Mar -a- Lago una declaración oficial que anunciara su decisión geopolítica de terminar con el régimen islámico de Alí Khamenei.

A Trump ya no le alcanza con atacar las plantas nucleares o destruir los centros de ensamblado de los misiles balísticos, pretende anular al líder Khamenei e iniciar una nueva etapa histórica en Irán.

Y esa fue su orden cuando lanzó la operación militar Furia Épica en la madrugada de Mar -a- Lago.

Donald Trump llega a Palm Beach antes de grabar su anuncio oficial del ataque militar contra Irán

En Israel, Benjamín Netanyahu esperaba los primeros movimientos diseñados por el Pentágono en las últimas semanas para acoplarse a los Estados Unidos.

Trump grabó su discurso antes de la medianoche y pasadas los 2 AM (hora del este) comenzó una guerra sin precedentes en Medio Oriente. Allí se sumaron las Fuerzas de Defensa de Israel y se fortaleció la seguridad doméstica israelí para prevenir ataques de Hezbollah.

Auspiciado por Oman, Steve Witkoff -enviado especial de Estados Unidos a Medio Oriente-, Jared Kushner -yerno de Trump- y el canciller iraní Abbas Araghchi se encontraron en Ginebra (Suiza) para una ronda de consultas que debía evitar el conflicto.

Poco prosperó en las negociaciones diplomáticas: así se lo comunicaron Witkoff y Kushner a Trump.

Era un escenario lógico desde las exigencias de Estados Unidos y la posición de máxima del régimen iraní. Alí Khamenei no iba a terminar con el proyecto nuclear y la fabricación de misiles balísticos como reclamaba la Casa Blanca.

Steve Witkoff, Jared Kushner y Sayid al Busaidi, ministro de Relaciones Exteriores de Oman, antes del último diálogo que mantuvieron los enviados de Estados Unidos con el canciller iraní Abbas Araghchi, (Ginebra, Suiza)

El ministro de Relaciones Exteriores de Oman, Sayid Al Busaldi, voló de urgencia desde Ginebra a Washington para emprender una última mediación que suspenda una nueva guerra en Medio Oriente.

Al Busaldi ya sabía que las negociaciones no habían avanzado, y que el conflicto era inminente. Fue recibido por JD. Vance -vicepresidente de los Estados Unidos-, y allí asumió que no tenía una sola chance de contener la decisión geopolítica de Trump.

En este contexto, la administración republicana tomó dos decisiones que fueron prólogo de la ofensiva militar que ahora ejecutan Estados Unidos e Israel.

El secretario de Estado, Marco Rubio, suspendió su viaje a Jerusalén para protagonizar un cónclave con Benjamín Netanyahu, premier israel. La gira empezaba hoy, y se postergó -en principio- para la semana próxima.

Y a continuación distribuyó una anunció oficial que presagiaba el conflicto en Medio Oriente:

“El 27 de febrero de 2026, el Departamento de Estado autorizó la salida de personal no urgente del gobierno de EE. UU. y de familiares de personal del gobierno de EE. UU. de la Misión Israel debido a riesgos de seguridad”, sostuvo la comunicación emitida por instrucción del secretario Rubio.

Alí Khamenei, líder religoso de Irán