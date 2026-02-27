Donald Trump: “Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los medios al salir de la Casa Blanca. REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su administración está en negociaciones con las autoridades de la dictadura cubana y sugirió que las conversaciones podrían culminar con “una toma amistosa y controlada” de Cuba.

“El Gobierno cubano está hablando con nosotros. Están en grandes problemas, no tienen dinero, no tienen nada, pero están hablando con nosotros ahora. Quizás tengamos una toma amistosa de Cuba. Podríamos muy bien terminar teniendo una toma amistosa de Cuba. Después de muchos, muchos años, hemos tenido muchos años de lidiar con Cuba, vengo escuchando hablar de Cuba desde que era pequeño. Están en grandes problemas”, dijo a los periodistas antes de salir de la Casa Blanca.

En el marco de la tensión entre EEUU y Cuba, ayer trascendió que el equipo del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió con el nieto del ex dictador cubano, Raúl Castro, para hablar del posible alivio de sanciones a la isla, durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (Caricom) celebrada esta semana.

El núcleo de las discusiones, en las que no está claro si Rubio participó, se centró “en el potencial de lentamente aliviar las sanciones de EEUU a cambio de que los líderes cubanos implementen cambios en la isla” en un “periodo de mes a mes”, indicaron las fuentes al Herald.

Trump ha elevado la presión sobre Cuba tras la intervención estadounidense en Venezuela que derivó el 3 de enero en la captura de Nicolás Maduro y el corte del suministro del crudo venezolano a la isla.

Aunque Washington ya no puede imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba tras el fallo de la Corte Suprema la semana pasada, Trump ha avisado en términos generales que tiene a su disposición otras sanciones alternativas “ya probadas por el tiempo y aprobadas”.

