Al menos cuatro personas murieron y seis resultaron heridas cuando una lancha rápida con matrícula de Florida fue interceptada por la Tropa Guardafrontera de Cuba a una milla náutica de Cayo Falcones, en la provincia de Villa Clara. El incidente, confirmado por el Ministerio del Interior (Minint) de la dictadura, se produjo la mañana del miércoles, cuando la embarcación fue detectada en aguas territoriales cubanas y recibió la orden de detenerse.

Según el relato oficial del régimen comunista, la patrullera cubana, con cinco tripulantes, se aproximó a la lancha para identificarla. En ese momento, los ocupantes abrieron fuego contra los efectivos cubanos, lo que provocó una respuesta inmediata. Como consecuencia del intercambio, el comandante de la nave cubana resultó herido. Tras el tiroteo, cuatro de los tripulantes de la lancha murieron y seis más quedaron heridos; todos los lesionados fueron evacuados y recibieron asistencia médica.

Las autoridades no han difundido las identidades ni las posibles motivaciones de los implicados en la lancha rápida, identificada con el folio FL7726SH. Desde el Ejecutivo de la dictadura se reiteró la determinación de proteger las aguas territoriales, subrayando que la defensa nacional constituye un pilar esencial para la estabilidad regional.

El enfrentamiento ocurre en un contexto de máxima tensión entre Estados Unidos y Cuba, exacerbado tras el endurecimiento del bloqueo petrolero impuesto por la administración de Donald Trump después de la captura de Nicolás Maduro a inicios de enero. Esta medida, que limitó severamente el acceso de la isla a combustibles, fue parcialmente flexibilizada tras presiones de líderes caribeños, permitiéndose el ingreso de petróleo venezolano para usos comerciales y humanitarios.

Los incidentes de este tipo han sido frecuentes en los últimos años. En 2022, se registraron dos casos similares: uno cerca de Villa Clara, donde una lancha estadounidense disparó contra fuerzas cubanas, y otro en Bahía Honda, que terminó con el hundimiento de una embarcación y el fallecimiento de varios tripulantes tras colisionar con una patrullera del Minint. Las autoridades de la dictadura cubana reportan recurrentemente el hallazgo de lanchas rápidas abandonadas o capturadas en la costa norte, usadas habitualmente en actividades de tráfico de personas y violaciones territoriales.

Hasta el momento, el Departamento de Estado de Estados Unidos no ha emitido comentarios sobre el incidente. El contexto actual refleja una escalada de acciones en el estrecho de la Florida, una zona de alto riesgo donde confluyen intereses migratorios, políticos y de seguridad.

(Con información de EFE, AFP y Bloomberg