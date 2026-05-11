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Francia y países africanos firmaron un acuerdo de inversiones por 23.000 millones de euros centrado en sectores estratégicos

El compromiso, presentado durante la cumbre Africa Forward en Nairobi, contempla recursos para la transición energética, la digitalización, la inteligencia artificial y la economía marítima, impulsando la colaboración económica entre ambos continentes

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La estrategia de inversión franco-africana apunta a crear 250.000 empleos directos tanto en África como en Francia, según destacó Macron. (REUTERS/Thomas Mukoya)
La estrategia de inversión franco-africana apunta a crear 250.000 empleos directos tanto en África como en Francia, según destacó Macron. (REUTERS/Thomas Mukoya)

Las relaciones entre Francia y África toman un nuevo impulso tras el anuncio del presidente Emmanuel Macron de una inversión de 23.000 millones de euros (27.000 millones de dólares) destinada a impulsar sectores estratégicos en el continente. El compromiso fue presentado durante la cumbre Africa Forward, celebrada en Nairobi, que reunió a jefes de Estado africanos y líderes empresariales de ambos continentes.

Del monto anunciado, 14.000 millones de euros corresponden a fondos públicos y privados franceses, mientras que 9.000 millones de euros provienen de inversores africanos. Los recursos se destinarán a áreas como transición energética, digitalización, inteligencia artificial, economía marítima y agricultura.

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Durante su intervención en Nairobi, el presidente francés sostuvo que esta estrategia permitirá la creación de 250.000 empleos directos en África y Francia. Dirigiéndose a los empresarios presentes, propuso: “No estamos aquí simplemente para invertir en el continente africano junto a ustedes; necesitamos que los grandes líderes empresariales africanos vengan a invertir en Francia”.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron (izquierda), y el presidente de Kenia, William Ruto, se saludan en la Casa de Gobierno, el domingo 10 de mayo de 2026, en Nairobi. (AP Foto/Brian Inganga)
El presidente de Francia, Emmanuel Macron (izquierda), y el presidente de Kenia, William Ruto, se saludan en la Casa de Gobierno, el domingo 10 de mayo de 2026, en Nairobi. (AP Foto/Brian Inganga)

La cumbre marcó el tono de una nueva etapa en el vínculo bilateral, según remarcó el jefe de Estado francés al plantear la necesidad de dejar atrás los obstáculos para construir una cooperación basada en intereses y responsabilidad compartidos. “Ahora completamente libre de obstáculos”, aseguró. Instó, además, a mirar hacia adelante y fortalecer el trabajo conjunto entre ambos continentes.

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En entrevistas previas al encuentro, Macron recalcó que los desafíos actuales no pueden atribuirse solo al pasado colonial y subrayó la importancia de que los líderes africanos asuman un papel activo en la mejora de la gobernanza. “No debemos eximir de toda responsabilidad a las siete décadas que siguieron a la independencia”, afirmó. El mandatario defendió que el futuro del continente debe construirse desde la corresponsabilidad y el compromiso regional.

En ese sentido, el presidente destacó la voluntad de Francia de avanzar en la restitución de obras de arte saqueadas durante la época colonial y describió el proceso de devolución como “imparable”, recordando que el Parlamento francés aprobó recientemente una ley que facilita la repatriación de artefactos culturales africanos.

El industrial nigeriano Aliko Dangote, considerado el hombre más rico de África, participó en el encuentro junto a más de treinta mandatarios africanos y representantes de grandes compañías francesas como la multinacional energética francesa Total Energies y el grupo naviero francés CMA CGM. La compañía anunció una inversión de 700 millones de euros (822 millones de dólares) para modernizar una terminal en el puerto de Mombasa, mientras que se anticiparon nuevos acuerdos en energías limpias, tecnología e infraestructura.

El grupo naviero francés CMA CGM invertirá 700 millones de euros en la modernización de la terminal del puerto de Mombasa, potenciando la infraestructura africana. (REUTERS/Monicah Mwangi)
El grupo naviero francés CMA CGM invertirá 700 millones de euros en la modernización de la terminal del puerto de Mombasa, potenciando la infraestructura africana. (REUTERS/Monicah Mwangi)

Francia busca posicionarse como un aliado estable para África en comparación con potencias como China y Estados Unidos. Durante la cumbre, Macron resaltó que Europa defiende el orden internacional, el multilateralismo y el libre comercio. Además, insistió en la necesidad de reformar el sistema financiero global para incentivar la llegada de capital privado al continente: “Hoy en día no hay razón para que haya tan poca inversión privada en un continente tan lleno de energía y juventud como el suyo”.

El contexto internacional de la cumbre estuvo marcado por la inestabilidad en el Sahel. Desde 2020, una serie de golpes de Estado en Mali, Burkina Faso y Níger llevó al poder a gobiernos militares que exigieron la salida de las tropas francesas. Macron explicó que la retirada respondió a la nueva situación política y sostuvo que no implicó una humillación para Francia, sino “una respuesta lógica a la situación”. Expresó su esperanza en que la región pueda recuperar la gobernanza democrática.

Por su parte, el presidente de Kenia, William Ruto, consideró que el encuentro es una oportunidad para atraer inversiones y plantear ante el G7 la necesidad de una arquitectura financiera global más justa para los países africanos.

(Con información de AFP y Reuters)

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