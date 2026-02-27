Asesores de Marco Rubio y el nieto del dictador cubano Raúl Castro mantuvieron una reunión confidencial durante la CARICOM

Raúl Castro, vestido con su uniforme militar, sonríe junto a su nieto y escolta Raúl Guillermo Rodríguez Castro

Asesores del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvieron una reunión confidencial con Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del dictador cubano Raúl Castro, durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM) celebrada en Saint Kitts y Nevis, según reveló el diario Miami Herald.

El encuentro tuvo lugar en el hotel Marriott de Basseterre, sede del encuentro regional, y se realizó bajo estricta reserva. El objetivo principal de la reunión fue discutir posibles reformas políticas y económicas en Cuba, así como explorar un alivio gradual de las sanciones estadounidenses, de acuerdo con fuentes citadas por el medio estadounidense.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro no ocupa cargos oficiales dentro del régimen o el Partido Comunista de Cuba, pero se le reconoce por su papel como asistente personal y escolta de su abuelo y por ser el principal responsable de GAESA (Grupo de Administración Empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba).

El grupo está conformado por un conglomerado empresarial controlado por el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que gestiona una parte sustancial de la economía del país, incluyendo los sectores del turismo, la construcción, el comercio minorista, la logística, las importaciones y la hostelería.

Además concentra la mayor parte de los ingresos en divisas de la isla y su influencia se extiende a empresas hoteleras, cadenas de tiendas, inmobiliarias, zonas francas y operaciones de importación y exportación.

El dictador cubano Raúl Castro Ruz acompañado por su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro durante un evento en La Habana

El Miami Herald precisó que la reunión giró en torno a la posibilidad de condicionar el alivio de las sanciones estadounidenses a la adopción de reformas concretas y verificables en la isla, bajo el esquema de “cambios mes a mes”.

Esta estrategia busca que cualquier flexibilización dependa de avances comprobados en materia política y económica. Rodríguez Castro llegó a Saint Kitts acompañado de un funcionario de protocolo cubano y permaneció solo unas horas en el país caribeño. La cita coincidió con el 50° encuentro de jefes de gobierno de CARICOM, al que asistieron mandatarios y delegaciones de toda la región.

El secretario de Estado Marco Rubio participó en la cumbre, pero ante consultas de la prensa sobre contactos con representantes cubanos, evitó confirmar o negar el encuentro.

“No haré comentarios sobre ninguna conversación que hayamos tenido”, declaró Rubio según recogió el Miami Herald.

“Estados Unidos siempre está dispuesto a dialogar con funcionarios de cualquier gobierno que tengan información o puntos de vista que deseen compartir”, añadió.

El medio estadounidense también informó que una delegación cubana tenía prevista una reunión formal con funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos al día siguiente.

Raúl Guillermo Rodríguez Castro escolta a su abuelo, el dictador cubano Raúl Castro

Diplomáticos caribeños consultados por el Miami Herald señalaron que Rubio transmitió a los líderes regionales que las conversaciones con la dictadura cubana estaban avanzadas, aunque sin acuerdos definitivos.

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, señaló tras su encuentro con Rubio que discutieron sobre Venezuela, Cuba y el papel de CARICOM en la facilitación de transiciones políticas. Por su parte, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, instó a la organización regional a mantener una postura clara frente a la situación cubana y a fomentar un diálogo orientado a la reforma y la estabilidad.

Holness declaró que Jamaica apoya un diálogo constructivo entre Cuba y Estados Unidos orientado a la desescalada, la reforma y la estabilidad, y expresó que existe un margen mayor que en el pasado para un acercamiento pragmático que beneficie al pueblo cubano y fomente la prosperidad regional.

El contexto de las negociaciones incluye el endurecimiento de las sanciones estadounidenses hacia Cuba, que abarcan la interrupción de envíos de petróleo desde Venezuela y México.

El régimen cubano enfrenta además restricciones adicionales para la importación de combustibles, bienes básicos y productos industrializados. El sector privado de la isla, aunque pequeño y fuertemente regulado por el Estado, ha experimentado cierto crecimiento en los últimos años, especialmente en áreas como la gastronomía, los servicios y el comercio minorista.

El secretario de Estado, Marco Rubio, durante una conferencia de prensa tras su participación en la CARICOM (REUTERS/Jonathan Ernst)

El Miami Herald informó que durante 2025, el sector privado cubano importó más de USD 2.000 millones en alimentos y suministros. En diciembre, las exportaciones estadounidenses de alimentos y productos agrícolas hacia Cuba alcanzaron USD 46,2 millones, de los cuales la mayor parte fue adquirida por empresas privadas independientes del Estado y las fuerzas armadas.

Antes de la visita de Rubio, los departamentos del Tesoro y Comercio de Estados Unidos emitieron directivas para facilitar la exportación de combustible al sector privado cubano y autorizar la reventa de petróleo venezolano a empresas privadas en la isla. Washington advirtió que las licencias para estas operaciones serían canceladas si se detecta que los recursos terminan beneficiando al régimen cubano o a empresas militares como GAESA.

Durante la jornada de reuniones en Saint Kitts, se registró un tiroteo entre una embarcación de la Guardia Costera cubana y un bote procedente del estado de Florida, en Estados Unidos, con un saldo de cuatro personas muertas y cinco heridas. Marco Rubio calificó el incidente como “inusual” y anunció que Estados Unidos abriría una investigación propia.

La dictadura cubana indicó que los involucrados eran buscados por intentar una “infiltración terrorista”. El tiroteo coincidió con el 30° aniversario del derribo de dos avionetas de exiliados cubanos por cazas de la isla, un hecho ocurrido en 1996 que llevó a la Casa Blanca a endurecer el embargo tras un intento previo de acercamiento bilateral.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, posa junto a los primeros ministros de Bahamas, Granada, Antigua y Barbuda, Barbados, Jamaica y Saint Kitts y Nevis durante la cumbre de la Comunidad del Caribe (CARICOM), en Saint Kitts y Nevis (REUTERS/Jonathan Ernst)

En una rueda de prensa posterior, Rubio indicó que la prioridad de Estados Unidos es promover transformaciones económicas graduales en Cuba, no forzar un cambio de régimen inmediato. Señaló que el sistema económico cubano es responsable de la crisis humanitaria y del éxodo masivo de ciudadanos. Dijo que el sector privado es pequeño pero existe, y que si la economía funcionara, ese sector tendría mayor capacidad para satisfacer las necesidades del país.

Indicó también que desde los decretos ejecutivos emitidos por la administración Trump, el objetivo ha sido favorecer emprendimientos privados independientes del Estado y de las fuerzas armadas.

El Miami Herald concluyó que las negociaciones abiertas durante la cumbre de CARICOM representan un canal de diálogo reservado, en el que tanto Cuba como Estados Unidos exploran alternativas para modificar el statu quo actual, bajo la vigilancia de la comunidad internacional y de gobiernos de la región.