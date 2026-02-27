Así es como los estadounidenses planean utilizar sus mayores reembolsos de impuestos este año

La nueva ley fiscal generará reembolsos de impuestos hasta 30% más altos para los hogares estadounidenses en 2026

La temporada de impuestos de 2026 en Estados Unidos se perfila como una de las más relevantes de los últimos años, impulsada por una legislación fiscal reciente que promete modificar sustancialmente la economía de millones de familias. Reembolsos de impuestos, hogares estadounidenses y el uso de estos fondos emergen como ejes centrales en el análisis de las proyecciones realizadas por entidades financieras y organismos oficiales.

¿Cuánto dinero recibirán los estadounidenses en sus reembolsos de impuestos en 2026 y por qué serán tan elevados?

Los analistas de Wall Street estiman que los reembolsos promedio alcanzarán los 4000 USD por contribuyente estadounidense en la temporada de impuestos de 2026

El panorama fiscal para 2026 anticipa cheques de reembolso considerablemente más altos que en años anteriores. Esta tendencia responde, en gran parte, a la llamada “gran y hermosa ley” promulgada en el verano anterior por el presidente Trump. De acuerdo con estimaciones de analistas de Wall Street, el reembolso típico podría incrementarse en torno al 30% respecto al año pasado, lo que representa hasta 1000 USD adicionales para cada contribuyente que reciba devolución, elevando el monto promedio a unos 4000 USD.

Los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) muestran que, hasta el momento, los montos promedio de los reembolsos han aumentado aproximadamente un 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esta cifra tiende a incrementarse conforme avanza la temporada de declaraciones, ya que quienes presentan su documentación más cerca de la fecha límite suelen pertenecer a los rangos de mayores ingresos y, por tanto, reciben reembolsos más abultados.

Un informe del Bank of America Institute, fechado el 11 de febrero, recalca que los reembolsos más voluminosos podrían fortalecer la estabilidad financiera de millones de familias, especialmente en los estratos de ingresos bajos y medios, quienes tienden a mantener parte de este dinero en sus cuentas bancarias durante al menos seis meses.

¿A qué destinan principalmente los estadounidenses sus reembolsos de impuestos?

El pago de deudas figura como el principal destino para los reembolsos de impuestos, con el 36% de estadounidenses priorizando esta opción (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pago de deudas sobresale como la principal prioridad entre quienes esperan recibir un reembolso del IRS. Según una reciente encuesta realizada por Bank of America Global Research, el 36% de los estadounidenses planea destinar su cheque a la reducción de deudas. Este dato confirma la tendencia observada en años previos, donde los hogares utilizaron las devoluciones tanto para saldar saldos en tarjetas de crédito como para afrontar préstamos personales o estudiantiles.

“Desde la época de la pandemia, cuando muchos estadounidenses utilizaron los estímulos del gobierno para saldar sus deudas, hemos visto que la gente tiende a hacer lo correcto cuando recibe una ganancia inesperada”, señaló Matt Schulz, analista jefe de finanzas al consumidor de LendingTree, a CBS News.

Durante la temporada de impuestos de 2025, una proporción similar (34%) de consumidores ya había declarado su intención de utilizar los reembolsos para el pago de deudas, lo que evidencia la continuidad de este comportamiento.

¿Qué otros usos prevén los estadounidenses para sus reembolsos de impuestos?

El 13% de los estadounidenses planea destinar su reembolso de impuestos al ahorro, ya sea para emergencias o inversiones futuras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque reducir deudas es la opción principal, otros destinos para el dinero recibido también tienen peso. El sondeo de Bank of America revela que un 10% planea realizar una compra importante o cubrir gastos diarios, como alimentos, servicios o mantenimiento del hogar. Por otro lado, alrededor del 13% prevé destinar el reembolso al ahorro, ya sea para emergencias, proyectos personales o inversión futura.

Este patrón sugiere que, aunque la urgencia financiera es predominante, también hay una porción relevante de la población que aprovecha el reembolso como un impulso para consolidar su patrimonio o mejorar su calidad de vida mediante adquisiciones planificadas.

¿Cómo ha evolucionado la deuda de los hogares en Estados Unidos y qué relación guarda con los reembolsos?

Se mantiene la tendencia de utilizar los reembolsos para cubrir gastos cotidianos, grandes compras y necesidades básicas como alimentos y servicios del hogar

En los últimos meses, la deuda de los hogares estadounidenses ha alcanzado niveles récord. El recurso a tarjetas de crédito para cubrir gastos cotidianos y la solicitud de préstamos cada vez mayores se ha intensificado, en parte debido al aumento de los precios de automóviles y viviendas.

Este contexto explica por qué el pago de deudas ocupa el primer lugar entre los planes para los reembolsos de impuestos. La necesidad de reducir saldos pendientes y aliviar la presión financiera ha impulsado a los estadounidenses a priorizar estos pagos. A pesar de los mayores saldos, los comportamientos registrados en 2026 son similares a los de años previos, donde la reducción de deudas figuraba como prioridad tras recibir ingresos extraordinarios, ya sea por devoluciones fiscales o estímulos gubernamentales.

¿Todos los estadounidenses esperan recibir un reembolso de impuestos?

No todos los contribuyentes estadounidenses recibirán un cheque de reembolso este año. Cerca del 32% de los encuestados por Bank of America afirmaron que no esperan recibir devolución del IRS. Esta cifra pone de manifiesto que, a pesar de los incrementos generales en los reembolsos, existe una franja significativa de la población que no anticipa ningún ingreso extra por esta vía, ya sea porque su situación fiscal no lo permite o por otras circunstancias personales.