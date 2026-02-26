El abogado de Maduro afirmó que EEUU impidió al régimen venezolano financiar la defensa del dictador

Barry Pollack habla con los medios junto a la abogada Jennifer Robinson fuera del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos después de una audiencia, en Saipán, Islas Marianas del Norte, EEUU, el 26 de junio de 2024 (REUTERS/Kim Hong-ji)

El abogado principal del ex dictador Nicolás Maduro, Barry Pollack, notificó al tribunal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bloqueó una licencia que permitiría al régimen de Caracas pagar los costos de la defensa del ex líder de la dictadura chavista. En una carta dirigida al juez Alvin Hellerstein y fechada el 20 de febrero, Pollack indicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está “interfiriendo” en el derecho de defensa de Maduro.

La OFAC había concedido el 9 de enero una licencia que autorizaba el pago desde Venezuela a los abogados de Maduro, pero la “enmendó” tres horas después, según el escrito presentado. “La licencia enmendada relativa al señor Maduro no autoriza la recepción de fondos del Gobierno de Venezuela para cubrir los costos de la defensa”, sostuvo el letrado.

Pollack solicitó a la OFAC restablecer la licencia original y argumentó que Caracas está obligado a cubrir los honorarios, que Maduro tiene una “expectativa legítima” de ese pago y que “no puede costearse de otro modo un abogado”.

“Al no permitir que el Gobierno de Venezuela pague los costos de la defensa del señor Maduro, OFAC está interfiriendo con la capacidad del señor Maduro para contratar abogado y, por tanto, con su derecho, en virtud de la Sexta Enmienda, a contar con el abogado de su elección”, agregó.

El abogado señaló que el 11 de febrero solicitó oficialmente a la OFAC restablecer la licencia, pero la agencia no ha respondido, a pesar de haber autorizado otras licencias comerciales relacionadas con Venezuela en fechas recientes. Pollack informó de la situación a los fiscales federales y al propio juez Hellerstein.

Nicolás Maduro fue capturado el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses

Por el momento, Pollack solo notificó al tribunal de la situación, pero anticipó que, si la OFAC no responde o deniega la solicitud, presentará una “moción formal solicitando reparación”, lo que activará un nuevo calendario procesal.

Además, recordó que en la audiencia inicial del 5 de enero el juez había solicitado a la Fiscalía y a la defensa coordinarse en torno a las licencias del organismo de control financiero para garantizar el derecho a una representación legal adecuada.

La restricción de la licencia afecta únicamente a Maduro, acusado de narcotráfico y corrupción, y no a su esposa, Cilia Flores, quien enfrenta cargos similares.

La próxima comparecencia judicial de Maduro y Flores ante un tribunal federal de Nueva York fue aplazada del 17 al 26 de marzo. La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York atribuyó el cambio de fecha a “problemas de agenda y logísticos”, sin ofrecer más detalles. La solicitud fue aceptada tanto por la defensa como por el juez Alvin Hellerstein.

El fiscal federal Jay Clayton explicó que el aplazamiento busca dar tiempo a la fiscalía para “producir el descubrimiento de pruebas” y permitir a la defensa “una oportunidad adecuada de revisarlas” antes de presentar mociones previas al juicio. Este intercambio de evidencias será clave para definir los próximos pasos del proceso judicial.

El capturado dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, asisten a su comparecencia con los abogados defensores Barry Pollack y Mark Donnelly para enfrentarse a cargos federales estadounidenses (REUTERS/Jane Rosenberg/Archivo)

Maduro, de 63 años, compareció por primera vez ante la justicia estadounidense el pasado 5 de enero, dos días después de su captura en Caracas durante un operativo militar de Estados Unidos.

En esa audiencia inicial, el ex dictador se declaró “no culpable” de los cargos de tráfico de drogas y sostuvo que es un “prisionero de guerra” y que sigue siendo “el presidente constitucional de Venezuela”. Su esposa, Cilia Flores, de 69 años, también se declaró inocente.

La acusación formal presentada por el Departamento de Justicia incluye cuatro cargos: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer armas de guerra. El documento sostiene que ambos “se asociaron con narcotraficantes y grupos narcoterroristas” para enviar “miles de toneladas de cocaína” a Estados Unidos, empleando rutas de transbordo en el Caribe y Centroamérica.

