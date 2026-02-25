Tres destinos en Nueva York donde la nieve se convierte en aventura

Un hombre pasea a su perro por una calle, el lunes 23 de febrero de 2026, en St. James, Nueva York (AP/Heather Khalifa)

Existen distintos lugares de Nueva York para disfrutar de la nieve durante los días en que la ciudad está cubierta de blanco. Los pueblos cercanos representan una alternativa ideal para disfrutar en familia y ofrecen experiencias que cautivan a los visitantes.

Rodeados de bosques, lagos y cabañas, estos destinos resultan perfectos para alejarse de la rutina por unas horas. La naturaleza es protagonista del paisaje y brinda escenarios ideales para la fotografía.

Pueblos de Nueva York para disfrutar la nieve

New Paltz

New Paltz es uno de los pueblos más pintorescos de la región para quienes buscan actividades invernales en un entorno de bosques y montañas. Entre las opciones se encuentra la visita al Mohonk Preserve, con más de 177 kilómetros de senderos en la naturaleza salvaje de los Catskill.

Otro atractivo relevante es el Historic Huguenot Street, donde se conservan edificaciones del siglo XVII en un área de 4 hectáreas. Además, puedes recorrer el Mohonk Mountain House, un castillo victoriano enclavado en medio de 16.000 hectáreas de bosque prístino.

Cómo llegar desde Nueva York a New Paltz

Automóvil: desde Nueva York, se toma la autopista I-87 (New York State Thruway) hacia el norte, salida 18 (New Paltz). El tiempo estimado de viaje es de 1 hora y 40 minutos, sujeto al tránsito.

Residentes y visitantes disfrutan de un vibrante atardecer de otoño en la bulliciosa calle principal de New Paltz, con el icónico Shawangunk Ridge de fondo y las hojas de los árboles teñidas de colores cálidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hunter

Hunter se sitúa en el condado de Greene, dentro de la región de los Catskills. El municipio comprende la villa de Hunter, Tannersville y asentamientos como Haines Falls, Platte Clove, Lanesville y Edgewood. Se ubica en el sur del condado y limita con Ulster, Woodstock y Saugerties.

La localidad es reconocida por sus actividades al aire libre durante todo el año: en invierno se practican esquí, snowboard y tubing, mientras que en verano destacan el senderismo, ciclismo de montaña y pesca. El Hunter Mountain es un polo de atracción nacional e internacional y constituye el principal empleador de la zona. Entre los puntos naturales relevantes figuran Kaaterskill Falls y rutas de senderismo como Devil’s Path y Escarpment Trail.

Cómo llegar a Hunter

Automóvil: desde Manhattan, tomar la I-87 (New York State Thruway) hacia el norte hasta la salida 20 (Saugerties), luego continuar por la ruta NY-32 Norte y la NY-23A Oeste hasta Hunter. El trayecto lleva entre 2 y 2,5 horas, según el tránsito y el clima.

Hunter es una localidad situada en el condado de Greene, en el estado de Nueva York, dentro de la región de los Catskills. Fuente: TripAvisor

Lake Placid

Lake Placid es una villa ubicada en el condado de Essex, en la región de los Adirondacks. Reconocida internacionalmente por haber sido sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en dos oportunidades: 1932 y 1980. Su entorno natural, rodeado de lagos, montañas y bosques, la posiciona como destino destacado para el turismo de invierno y las actividades al aire libre durante el resto del año.

En la temporada invernal, es posible practicar esquí alpino, esquí de fondo, snowboard y paseos en trineo. La cercana Whiteface Mountain es una de las montañas de esquí más altas y extensas del noreste, ofreciendo pistas para todos los niveles. Los visitantes pueden disfrutar también de patinaje sobre hielo en pistas al aire libre y en el Olympic Center.

Lake Placid es un destino elegido para esquí alpino, esquí de fondo, snowboard y paseos en trineo. Foto: TripAvisor

Durante el resto del año, la zona ofrece senderismo, ciclismo, pesca y deportes acuáticos. El lago Mirror y el lago Placid, que a su vez dan nombre a la villa, permiten realizar variadas actividades náuticas y paseos. La oferta hotelera, gastronómica y comercial acompaña el atractivo natural de la localidad.

Cómo llegar a Lake Placid

Automóvil: Salir desde Nueva York por la I-87 (New York State Thruway) hacia el norte, tomar la salida 30 y continuar por la ruta NY-73 hasta Lake Placid. El tiempo estimado de viaje es entre 5 y 5 horas y media, dependiendo del tráfico y el clima.

La temporada de nieve en Nueva York transforma la geografía del estado y presenta alternativas para quienes desean experimentar paisajes invernales, deportes de nieve y contacto directo con la naturaleza. Las opciones de acceso, la variedad de servicios y la oferta de actividades posicionan a destinos como New Paltz, Hunter y Lake Placid entre los lugares recomendados para quienes buscan una escapada fuera de la ciudad.