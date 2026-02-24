Cuánto sale estacionar en los parquímetros de Nueva York

Parquímetros digitales muestran el mensaje 'EXPIRADO' en una calle soleada de Nueva York, con taxis amarillos y edificios históricos de fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comprender las normas de estacionamiento en parquímetros es esencial para quienes transitan por Nueva York, tanto residentes como visitantes. La ciudad posee una de las redes de parquímetros más extensas de Estados Unidos y gestionar correctamente estos espacios puede evitar multas y facilitar el desplazamiento en una urbe con alto flujo vehicular, según SpotAngels y el Departamento de Transporte de Nueva York (DOT NYC).

En Nueva York, los parquímetros están distribuidos por los cinco distritos. El DOT NYC señala que se ubican en la mayoría de las calles reguladas, incluyendo avenidas principales y zonas secundarias. Su presencia es mayor en áreas comerciales y de alta demanda, conforme al listado oficial de parquímetros del DOT NYC.

SpotAngels especifica que barrios como Manhattan concentran más parquímetros, mientras que zonas residenciales en otros distritos cuentan con menos dispositivos. Estas diferencias responden tanto al volumen de tránsito como a la naturaleza comercial de cada área.

Cuánto sale el parquímetro Nueva York

El coste de aparcar en un parquímetro varía según zona, horario y periodo de tiempo. De acuerdo con el DOT NYC, las tarifas oscilan entre $1,25 y $7,50 por hora, dependiendo del barrio y de si la zona es comercial o residencial. Las áreas centrales de Manhattan aplican las tarifas más elevadas.

En los distritos de Brooklyn, Queens, el Bronx y Staten Island, los precios suelen ser inferiores. El DOT NYC informa que los valores pueden ajustarse, especialmente en días y horarios de alta demanda, como los cercanos a zonas comerciales y de ocio.

Algunos sectores permiten estacionamientos de corta o larga duración, lo cual impacta en el coste final. SpotAngels recomienda revisar el parquímetro específico antes de estacionar, ya que la información puede cambiar frecuentemente.

Reglas de estacionamiento NYC

El DOT NYC establece tiempos máximos de permanencia que van de una a doce horas, según el tipo y la ubicación del parquímetro. En áreas muy transitadas, el límite suele ser de dos horas.

SpotAngels advierte que los horarios en los que es obligatorio pagar también varían: la mayoría de los parquímetros requieren pago entre las 8:00 y las 19:00, aunque existen dispositivos que funcionan hasta después de la medianoche o durante fines de semana.

Está prohibido estacionar durante la limpieza de calles o cuando las señales lo indiquen expresamente. También existen restricciones durante feriados y eventos especiales, en los que no se exige el pago del parquímetro, detalla el DOT NYC.

SpotAngels aconseja comprobar siempre las indicaciones de las señales y del propio parquímetro antes de dejar el vehículo, con el fin de prevenir sanciones.

Métodos de pago y funcionamiento de los parquímetros Nueva York

Para abonar el estacionamiento, los parquímetros en Nueva York aceptan monedas, tarjetas de débito y crédito, y sistemas electrónicos como ParkNYC, según el DOT NYC. La aplicación ParkNYC permite gestionar el tiempo de estacionamiento desde el móvil.

Algunos dispositivos requieren colocar un comprobante en el parabrisas. Otros modelos, más recientes, vinculan el pago directamente con la matrícula del vehículo. SpotAngels señala que los parquímetros digitales pueden enviar notificaciones sobre el vencimiento del tiempo y dan la opción de renovarlo remotamente.

El DOT NYC recomienda guardar el recibo o la confirmación electrónica por si es necesario presentarla ante cualquier eventualidad.

Consejos prácticos y advertencias sobre estacionamiento en parquímetros

Según SpotAngels, es frecuente que los conductores cometan infracciones por no leer adecuadamente las señales o por desconocer restricciones temporales. Para evitar multas, resulta útil planificar el estacionamiento con antelación, elegir zonas de menor demanda y respetar siempre los límites temporales marcados.

El DOT NYC recuerda que tanto las tarifas como los horarios pueden modificarse en días festivos y durante eventos especiales. Por ello, recomienda consultar la información más actualizada antes de viajar o estacionar.

SpotAngels insiste en verificar el estado operativo del parquímetro y en reportar cualquier falla por los canales oficiales, con el propósito de evitar sanciones indebidas.

Dedicar unos minutos a revisar la señalización y las instrucciones de cada parquímetro puede evitar inconvenientes y sanciones inesperadas.