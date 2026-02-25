Por qué el valor de las viviendas en el sur de California cayó ligeramente en enero

El descenso de los precios de alquiler y vivienda en Los Ángeles marca el inicio de un mercado de inquilinos en el sur de California (USA TODAY Sports/REUTERS)

Los precios de alquiler y de viviendas en el sur de California iniciaron 2026 con una tendencia descendente, marcando un cambio relevante en el mercado inmobiliario de Los Ángeles. El aumento sin precedentes en la construcción de unidades, la disminución de la demanda y una tasa de vacancia inédita desde 2021 configuraron lo que diversos analistas ya definen como un “mercado de inquilinos”.

De acuerdo con datos de Los Angeles Times, la mediana del alquiler en el área metropolitana cayó en diciembre a USD 2.167, el nivel más bajo en cuatro años, revirtiendo la tendencia alcista sostenida hasta entonces.

Paralelamente, el valor promedio de las viviendas registró una baja anual de 0,9%, el tercer mes consecutivo de caídas y el octavo en los últimos nueve meses.

Valor promedio de la vivienda más bajo desde marzo de 2024

En enero, el precio promedio de las viviendas en el sur de California se ubicó en USD 855.335, según cifras de Zillow citadas por Los Angeles Times. Este monto representa una merma marginal de 0,01% respecto a diciembre y una caída interanual de 0,9%, ubicándose como el valor más bajo desde marzo de 2024.

El análisis desarrollado por el mercado inmobiliario en línea más grande de Estados Unidos, identificó zonas y tipos de vivienda en la distribución de precios:

Ciudad de Los Ángeles : USD 933.111 (todas) y USD 1.005.330 (casas unifamiliares).

Condado de Los Ángeles : USD 870.487

Orange : USD 1.158.882

San Diego: USD 905.982

San Bernardino : USD 543.093

Riverside : USD 600.676

Ventura : USD 863.073

Glendale : USD 404.547

Adams Hill (Glendale): USD 1.061.382

Algunos especialistas atribuyen la desaceleración a las altas tasas hipotecarias, el incremento en la oferta y la incertidumbre económica, exacerbada por nuevas tarifas y temores de recesión.

Hasta mediados de 2023, la escasez de propiedades ayudaba a sostener los precios, dado que muchos propietarios se negaban a vender para no perder hipotecas obtenidas durante la pandemia a tasas del 3% o menores. Ahora, cada vez más dueños optan por vender, motivados por necesidades personales.

El acceso a la vivienda sigue restringido para compradores primerizos: un crédito hipotecario a 30 años para una propiedad de USD 1 millón exige pagos mensuales de USD 6.110, el doble de los USD 3.055 de 2022, reflejando el impacto de los intereses, que rondan el 7% según Freddie Mac.

La oferta de viviendas y departamentos crece a ritmo récord

El invierno suele ser una etapa de menor actividad inmobiliaria, pero enero marcó un hito negativo: solo se listaron 3.472 viviendas nuevas en el condado de Los Ángeles, 1,4% menos que en diciembre y el menor registro desde enero de 2024.

Este bajo inventario contrasta con el auge en la construcción de alquileres: en 2025 se entregaron 15.095 departamentos multifamiliares, un 18% más que el año anterior y la segunda cifra más alta de la década, de acuerdo con datos de CoStar.

Sumado a esto, el ritmo de construcción respondió a la demanda acumulada, y se mantuvo pese a los incendios que destruyeron edificios en Palisades y Eaton.

Por otro lado, la población del condado de Los Ángeles disminuyó en 28.000 personas en 2025, lo que elevó la tasa de vacancia de departamentos a 5,3% al cierre del año, el mayor nivel desde abril de 2021, según Apartment List.

Anthony Luna, director ejecutivo de Coastline Equity, explicó al Los Angeles Times que la saturación de la oferta inclinó la balanza a favor de los inquilinos: “Cuando hay nuevos productos en el mercado, baja la demanda por los inmuebles más antiguos”. Recomendó limitar los aumentos de renta al 1% o incluso congelarlos, frente a los incrementos habituales de 3% a 6%.

Las viviendas que antes se alquilaban en menos de una semana pueden permanecer vacantes durante un mes, lo que ha llevado a muchos propietarios a ofrecer incentivos como hasta tres meses gratis para cerrar contratos.

Descenso en las rentas: nivel más bajo desde 2022 y cambio de tendencia

La baja de las rentas en Los Ángeles ya es tangible para los inquilinos. Según datos de Los Angeles Times, la mediana mensual de alquiler en diciembre fue de USD 2.167 en el área metropolitana y USD 2.035 en el condado, cifras que no se veían desde enero de 2022.

Este descenso acompaña una tendencia nacional, aunque en el sur de California se concentra en Los Ángeles, ya que en Orange, Ventura y San Bernardino los precios se mantienen o siguen en alza.

Algunos expertos interpretan la baja como parte de una corrección estructural, mientras otros la atribuyen a la estacionalidad invernal y prevén subas en el verano de 2026.

Negociación para inquilinos: incentivos y vacancias marcan la nueva dinámica

La competencia por captar inquilinos ha impulsado múltiples ofertas: numerosos anuncios prometen un mes gratis, decenas dos meses y algunos hasta tres meses de gracia, resaltó Los Angeles Times.

También, la negociación directa se ha vuelto habitual. Anthony Moore, un vecino de North Hollywood, consiguió reducir su renta de USD 2.700 a USD 2.500 al demostrar que otras unidades se ofrecían más baratas.

El impacto no es igual en toda la región: Melanie Moran, agente de The Rental Girl, explicó que en barrios de alta demanda como Silver Lake, Los Feliz, West Hollywood, Santa Mónica y Culver City los precios siguen altos y poco flexibles, aunque los inquilinos pueden negociar comodidades como estacionamiento.

Panorama por zonas y previsiones de cara a 2026

Los ajustes de precios son desiguales en toda la región. Mientras el alquiler promedio en el condado es de USD 2.028, áreas como Pasadena alcanzan USD 2.498, Calabasas USD 3.217 y Santa Clarita USD 2.414, según Apartment List.

En el mercado de venta, la dispersión es aún mayor: la ciudad de Los Ángeles promedia USD 933.111, y barrios como Adams Hill en Glendale superan el millón de dólares (USD 1.061.382), mientras que zonas de menor demanda, como Glendale, presentan valores promedio de USD 404.547.

El retroceso en las rentas obedece principalmente a la ley de oferta y demanda, pero también inciden la reducción de la población y la incertidumbre laboral y bursátil. Según el director Luna, la vacancia aumentó en áreas afectadas por redadas migratorias, mientras en otros sectores muchos inquilinos optaron por compartir vivienda.

Zillow anticipa que los precios de las viviendas en Los Ángeles aumentarán un 1,2% en 2026, aunque los analistas consideran que una recesión o cambios en la política federal podrían revertir esa proyección.

Por ahora, el escenario apunta a una moderada estabilización, con inquilinos ganando poder de negociación y compradores enfrentando un mercado menos agresivo, aunque los altos precios siguen excluyendo a gran parte de la población.