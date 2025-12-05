Estas son las ciudades de Estados Unidos donde el alquiler subió más en los últimos cinco años

El precio del alquiler de departamentos de una habitación subió un 41% promedio en las 50 principales áreas metropolitanas de Estados Unidos entre 2020 y 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El valor de alquiler de departamentos de una habitación en las cincuenta áreas metropolitanas más grandes de Estados Unidos ascendió un 41% promedio entre 2020 y 2025, según un estudio basado en datos federales presentado por la firma de préstamos LendingTree. Esta suba, documentada por fuentes financieras y consultoras de mercado, afecta directamente a arrendatarios en urbes donde el acceso a la vivienda es un factor central en el costo de vida. El informe puntualiza que la diferencia mensual supera los 450 dólares en la comparación interanual de referencia.

De acuerdo con este análisis, Nueva York, San Diego y Miami presentan los incrementos más altos, superando el 47% en la variación de una sola habitación. El informe utiliza como referencia las cifras de “fair-market rents” que el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD) publica para la fiscalización del mercado de alquileres. Los resultados excluyen unidades de construcción reciente y viviendas sociales, concentrándose en el mercado privado.

Fuentes del sector inmobiliario asociadas a la investigación, junto con otros estudios citados por CBS News, subrayan que los salarios no siguieron el ritmo del alza en los alquileres. Según reportes independientes de plataformas inmobiliarias nacionales como Zillow y StreetEasy, desde 2019 el encarecimiento del alquiler superó hasta 1,5 veces el incremento de los ingresos medios, fenómeno que condiciona la estabilidad financiera de inquilinos en todo el país.

¿Cuál es el ranking de ciudades con mayor aumento de alquileres en Estados Unidos?

El análisis realizado por la plataforma de comparación de créditos señala a Nueva York como la ciudad más afectada, con un incremento mensual de 854 dólares en promedio para departamentos de una sola habitación, que pasaron de 1.801 a 2.655 dólares en cinco años. San Diego siguió este patrón, con una suba de 817 dólares mensuales (de 1.642 a 2.459 dólares), mientras que en Miami el crecimiento llegó a 764 dólares (de 1.231 a 1.995 dólares), según el estudio citado por CBS News y secundado por observaciones de expertos en análisis de renta.

Otras ciudades que componen el listado de mayores subas incluyen:

Riverside, California (671 dólares más, 61% de incremento).

Tampa, Florida (656 dólares más, 63% de aumento).

Sacramento, California (644 dólares adicionales, 54%).

Atlanta, Georgia (620 dólares, 60% más).

Orlando, Florida (591 dólares, 52% más).

Boston, Massachusetts (552 dólares, 29%).

Phoenix, Arizona (551 dólares, 53%).

En departamentos de dos habitaciones, los aumentos más relevantes se concentraron también en Miami (+885 dólares), San Diego (+877 dólares) y Nueva York (+857 dólares), de acuerdo con la misma investigación.

¿Qué factores impulsaron el aumento en el precio del alquiler?

Según el informe basado en datos de HUD y ampliado por entidades de análisis financiero como portales de crédito estadounidenses, las razones detrás del encarecimiento del alquiler se relacionan principalmente con:

El impulso migratorio motivado por el teletrabajo, cuya expansión permitió a millones de empleados reubicarse fuera de grandes ciudades y elevar la demanda en mercados emergentes.

La baja en la oferta de viviendas accesibles, en parte resultado del retroceso en las tasas de construcción de nuevas unidades para alquiler.

El impacto de la pandemia sobre la dinámica económica de las ciudades, que dificultó la movilidad y restringió los cambios de residencia habitual.

Precios de venta y tasas hipotecarias en máximos históricos, desplazando a potenciales compradores hacia el sector del arrendamiento.

Especialistas del sector, como Rob Bhatt (citado en CBS News y reportes paralelos), han explicado que las distorsiones del mercado tras la crisis sanitaria, sumadas a flujos migratorios internos y factores macroeconómicos, pusieron presión adicional sobre la disponibilidad de viviendas de alquiler. “Lo que observamos después de la pandemia fueron tensiones en ciudades donde tradicionalmente la competencia por el alquiler no era tan elevada”, expuso Bhatt.

¿Cómo afecta el aumento de los alquileres a los salarios y a la economía familiar?

Estudios recientes de portales de análisis inmobiliario y firmas consultoras revelan que el costo promedio del alquiler subió a un ritmo muy superior al de los salarios en Estados Unidos, particularmente desde 2019. Según un informe elaborado por Zillow y StreetEasy, referenciado por CBS News, la relación alquiler/ingresos se deterioró en la mayoría de los grandes mercados metropolitanos.

Por cada dólar extra de salario promedio, el arrendatario medio debió afrontar un aumento de 1,5 dólares en el costo de su vivienda, según cálculos divulgados por las firmas de datos. Este desajuste presupuestario afecta la capacidad de ahorro, la movilidad laboral y el consumo de bienes esenciales, acentuando problemas de acceso y permanencia en los centros urbanos.

“Muchos arrendatarios han visto reducirse su margen financiero debido al aumento sostenido del precio del alquiler”, señalaron analistas en estudios recopilados por medios de comunicación estadounidenses. Esta tendencia también se refleja en el aumento de la demanda de ayudas públicas para vivienda.

¿Existen ciudades donde el alza de los alquileres fue más contenida?

No todas las áreas metropolitanas experimentaron el mismo nivel de incremento. El estudio de la compañía de finanzas personales que dio origen al informe señala que en San Francisco el aumento fue de solo 54 dólares mensuales para una habitación. Otras ciudades con subidas modestas incluyen Birmingham (Alabama), Oklahoma City (Oklahoma), San Antonio (Texas) y St. Louis (Misuri), cuyos mercados mostraron estabilidad relativa durante el periodo analizado.

Las causas de esta moderación incluyen migración negativa, estrategias locales de expansión de vivienda y diferentes tasas de crecimiento poblacional, factores subrayados por observadores del mercado inmobiliario y por funcionarios de vivienda consultados durante la elaboración de los informes.

¿Qué pasa con los departamentos de dos habitaciones y cómo evolucionan los precios?

El incremento en departamentos de dos habitaciones siguió la línea ascendente, con un incremento promedio de 505 dólares al mes para las grandes ciudades. Los mercados que lideraron esta tendencia fueron igual que para una habitación, con Miami, San Diego y Nueva York con los mayores encarecimientos, según portales de información bancarios y resúmenes sectoriales basados en datos del HUD.

En ciudades medianas, algunos centros urbanos del sur y oeste, como Jacksonville (Florida), Virginia Beach (Virginia) y Las Vegas (Nevada), también reportaron saltos que rondan el 49% en variación de cinco años. El análisis de firmas dedicadas a créditos y plataformas inmobiliarias rastrea esta evolución a través de registros federales y balances de mercado locales.

¿Cómo se calcula la renta de referencia usada en los estudios de EE.UU.?

La renta de mercado justo (“fair-market rent”) utilizada en estos informes proviene de los parámetros técnicos que establece el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD). Esta métrica corresponde a las estimaciones del percentil 40 de los alquileres por área metropolitana, tomando solo unidades de calidad estándar y excluyendo público de viviendas sociales o unidades recientes, según documentos oficiales disponibles en portales de estadísticas federales.

La metodología de cálculo y la exclusión de viviendas nuevas tiene el objetivo de reflejar los precios reales para la mayoría de los inquilinos del mercado abierto, variable que es utilizada tanto por agencias de gobierno como por consultoras privadas. En consecuencia, los resultados permiten comparar las tendencias del costo de la vivienda entre regiones y ciclos económicos diferentes, según especialistas citados en informes del sector.

¿Qué proyecciones existen sobre el futuro del mercado de alquiler?

Portales de anuncios inmobiliarios como Realtor.com divulgados en notas de prensa y por CBS News estiman que los alquileres podrían descender en torno al 1% durante el próximo año a nivel nacional. No obstante, los expertos advierten que la disminución no sería uniforme: en muchas ciudades en expansión demográfica, la tensión sobre los precios podría persistir debido a la demanda sostenida y la oferta limitada de unidades nuevas.

La moderación prevista depende de factores como la inflación, la dinámica de la tasa hipotecaria y los cambios en la regulación municipal del suelo. Funcionarios del sector vivienda, citados por medios estadounidenses, recomiendan monitorear los próximos indicadores de construcción residencial y las cifras de ingreso real para anticipar posibles ajustes.

¿Cómo impacta al ciudadano y al mercado inmobiliario estadounidense este proceso?

Los resultados del estudio, amplificados por informes sectoriales y por portales de comparación financiera, sugieren que los arrendatarios en las principales ciudades estadounidenses enfrentan condiciones desfavorables para acceder a vivienda de calidad con presupuestos estables. La presión sobre el gasto mensual se incrementó, mientras que la competencia entre posibles arrendatarios continúa en mercados con escasa oferta. La situación impacta la estabilidad residencial y las decisiones de movilidad de millones de personas. Por el momento, la relación entre oferta, demanda y precios se mantiene como un desafío central para reguladores, constructores y usuarios de todo el país.