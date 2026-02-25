Estados Unidos

El desfile de San Patricio en Dallas congregará a más de 100.000 personas el 14 de marzo

La mayor celebración celta en el suroeste de Estados Unidos reunirá a visitantes y residentes con actividades, música y un mercado temático, bajo estrictas medidas de seguridad y una logística especial preparada por el comité organizador

El Desfile y Festival del
El Desfile y Festival del Día de San Patricio en Dallas espera más de 100.000 asistentes, consolidando el evento como el más grande de la región (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El Desfile y Festival del Día de San Patricio en Dallas se prepara para congregar a una multitud el próximo 14 de marzo, reafirmando su posición como el mayor evento de la festividad irlandesa en el suroeste de Estados Unidos.

Cada año atrae a más de 100.000 asistentes que disfrutan de carrozas, música en directo y un mercado festivo, convirtiendo a Dallas en el centro de la cultura celta de la región.

Desde primera hora de la mañana, la ciudad adopta un ambiente festivo. El Mercado Festivo, ubicado cerca del edificio Meadows, abrirá sus puertas a las 9:00, con acceso libre y una oferta de más de 100 vendedores.

Los asistentes recorrerán puestos de artesanías, gastronomía y productos temáticos, mientras disfrutan de música en vivo y una amplia selección de food trucks que dan sabor a la jornada.

El desfile de San Patricio
El desfile de San Patricio recorrerá desde Blackwell Street hasta SMU Blvd., mostrando más de 90 carrozas, bandas y agrupaciones artísticas (REUTERS/Jeenah Moon)

Al mismo tiempo, la emblemática carrera St. Paddy’s Day Dash Down Greenville 5K (5 kilómetros, 3,1 millas) se celebrará en Energy Square a las 9:00, impulsando el espíritu comunitario y deportivo del día. Esta competencia reúne a corredores experimentados, familias y entusiastas, favoreciendo la participación ciudadana y los hábitos saludables en un ambiente festivo.

El desfile comenzará a las 11:00, partiendo de la intersección de Blackwell Street y Greenville Ave.. Por tres horas, el espectáculo avanzará hacia SMU Blvd. mostrando ante el público más de 90 carrozas, bandas y agrupaciones itinerantes.

Las compañías musicales, de danza, organizaciones y empresas locales presentarán propuestas creativas que llenarán de energía las calles de Dallas y enriquecerán la celebración.

El comité organizador del festival y las autoridades municipales de Dallas han puesto especial énfasis en la logística y la seguridad. Ante la previsión de alta concurrencia, recomiendan el uso del servicio de Dart, el sistema de transporte público de la ciudad, así como vehículos compartidos para minimizar la congestión y facilitar el acceso al desfile. De esta manera, buscan que la experiencia sea óptima para los visitantes.

El St. Paddy's Pickle Parade
El St. Paddy’s Pickle Parade & Palooza regresa a Mansfield el 21 de marzo, ampliando las celebraciones irlandesas en Dallas y el norte de Texas (REUTERS/Lauren Owens Lambert)

Por la tarde, la atención se dirigirá a Lower Greenville, donde la fiesta continuará para mayores de 21 años. El acceso tiene un valor de USD 20 (pago en efectivo) y la programación se extenderá hasta las 2 de la madrugada del 15 de marzo.

Los bares y restaurantes ubicados entre Vickery y Vanderbilt presentarán propuestas temáticas, música en vivo y carpas con cerveza para prolongar el festejo.

Destacan en la agenda nocturna establecimientos emblemáticos como Stan’s Blue Note, Dodie’s Reef, The Dubliner, Christie’s Sports Bar, Halcyon, Terilli’s, Goodwins y Sister. Estos locales, figuras clave en la noche de Dallas, prepararán ambientes decorados, menús especiales y actividades interactivas para realzar el espíritu de San Patricio.

La programación del evento prioriza tanto el entretenimiento como el sentido de comunidad y la colaboración entre residentes, empresas y organizaciones. La presencia de artistas, comerciantes y voluntarios refuerza el compromiso de Dallas con la celebración de sus raíces.

Para quienes deseen continuar con la experiencia, el St. Paddy’s Pickle Parade & Palooza regresará a Mansfield el 21 de marzo, con otra jornada de desfiles y espectáculos abierta a familias y entusiastas de las festividades irlandesas. A

sí, marzo sigue consolidando a Dallas y el norte de Texas como puntos clave para la cultura y el entretenimiento en la región.

La primavera llega a Nueva

Un juez federal declara en

Seis planetas se alinearán y

La ampliación del crédito tributario

Así afecta el peso de

