La ventisca de 2026 deja casi 50 centímetros de nieve en Nueva York

Las infraestructuras urbanas experimentan uno de los mayores desafíos en décadas, con millones de afectados por la transformación súbita del entorno cotidiano y la incertidumbre sobre la recuperación

Una mujer lleva un paraguas
Una mujer lleva un paraguas en Times Square durante la tormenta de nieve invernal en Nueva York, Nueva York, EE. UU. EFE/Olga Fedorova

Una intensa ventisca en 2026 ha posicionado este lunes a Nueva York entre las ciudades más afectadas por un fenómeno climático de alto impacto en los últimos años. Según datos recogidos por Telemundo 47, la nieve acumulada en Central Park alcanzó las 19,7 pulgadas (unos 50 centímetros) hasta la 13:00, cifra que sitúa este episodio en el noveno lugar entre las nevadas más cuantiosas registradas desde 1869.

El noreste de Estados Unidos permanece bajo alerta, con más de 40 millones de personas afectadas por las condiciones adversas, interrupciones en la electricidad y problemas en el transporte público y privado.

El Servicio Meteorológico Nacional ha seguido de cerca este evento, que se suma a la lista de tormentas históricas en la región. Los datos oficiales colocan a la ventisca de 2026 dentro del top diez de nevadas más importantes en Central Park según los registros.

Telemundo 47 indicó que la posición en el ranking podría variar conforme se confirmen nuevos acumulados de nieve durante el transcurso del día.

Un hombre circula en bicicleta
Un hombre circula en bicicleta al inicio de una intensa nevada en el cruce entre la calle 20 y la Quinta Avenida, el domingo 22 de febrero de 2026 en Nueva York. (AP Foto/Pamela Hassell)

Las mayores nevadas registradas en Central Park

La historia meteorológica del parque ofrece antecedentes notables desde 1869. Distintos episodios han marcado la ciudad y puesto a prueba servicios esenciales e infraestructuras urbanas.

Entre los eventos más recordados figura la ventisca de 1996, ocurrida el 7 y 8 de enero, que superó las veinte pulgadas de nieve. Este fenómeno paralizó el transporte y forzó el cierre de escuelas durante varios días.

Peatones se desplazan por una
Peatones se desplazan por una calle cubierta de nieve durante una noche fría de invierno en Nueva York

El listado del Servicio Meteorológico Nacional incluye veintiocho grandes tormentas, aunque solo diez superaron de manera significativa los treinta centímetros (12 pulgadas) en Central Park. Telemundo 47 mencionó que el último puesto lo comparten la tormenta del 30 de diciembre de 2000 y la registrada entre el 9 y 10 de febrero de 1926.

La ventisca de 2026 podría entrar en el top 5 histórico

Mientras se recopilan nuevos datos luego de la ventisca de este año, autoridades y especialistas mantienen la expectativa sobre un posible ascenso de este episodio en las listas históricas.

El canal remarcó que con incrementos en la acumulación de nieve aún por confirmar, la ubicación definitiva de la ventisca de 2026 podría avanzar y alcanzar el grupo de las cinco mayores registradas.

Peatones caminan bajo el puente
Peatones caminan bajo el puente de Grand Central Terminal, desafiando el frío invernal

Las evaluaciones iniciales reflejan la dificultad de determinar el impacto total en tiempo real. Se espera que el Servicio Meteorológico Nacional actualice los balances oficiales en las próximas horas para precisar si esta tormenta se consolida como una de las cinco más graves desde el inicio de los registros.

Millones afectados y consecuencias de la ventisca 2026

La magnitud de este episodio meteorológico afecta de forma directa la vida cotidiana de millones de residentes en el área metropolitana de Nueva York.

Las alertas comprenden el área triestatal y han derivado en extensos cortes de electricidad, mientras se informa sobre importantes interrupciones en los viajes urbanos e interurbanos.

Según Telemundo 47, la suma de bajas temperaturas, grandes acumulados y duración de la tormenta ha obligado a ajustar operaciones de emergencia. Los equipos de limpieza priorizan la restauración de la movilidad y la seguridad en las calles.

El registro de Central Park continúa siendo referencia para evaluar la fuerza de fenómenos invernales excepcionales. La atención sigue centrada en los informes oficiales que determinarán si la tormenta de 2026 logra posicionarse entre las nevadas más significativas de las últimas décadas.

