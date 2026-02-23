Estados Unidos

Una influencer estadounidense intenta entrar al equipo olímpico de handball, pese a que nunca practicó el deporte

El recorrido digital de la tiktoker Monae Hendrickson, la llevó desde hacer contenido de turismo a integrar el equipo de entrenamiento rumbo a los Juegos Olímpicos de 2028. Su acercamiento surgió a partir de una convocatoria viral en redes sociales

La influencer Monae Hendrickson es
La influencer Monae Hendrickson es seleccionada para el programa de desarrollo del equipo femenino de handball de Estados Unidos tras solo días conociendo el deporte (@more.monaee)

La influencer de viajes de TikTok Monae Hendrickson sorprendió a sus seguidores y a la comunidad deportiva tras ser aceptada en el programa de desarrollo del equipo femenino de handball de Estados Unidos, con apenas un par de días de conocimiento sobre el deporte.

Su participación, motivada más por una decisión espontánea que por experiencia previa, la coloca ahora en la antesala de un proceso que podría llevarla hasta los Juegos Olímpicos de Los ángeles 2028, un futuro para el que ella reconoció no tener aún ningún camino definido.

Lejos del nerviosismo, la creadora de contenido confesó que al inscribirse en la prueba para el equipo estadounidense tenía casi nulas expectativas de éxito. “Las probabilidades de que realmente consiga un lugar en este equipo son, básicamente, cero”, aseguró en el canal estadounidense CBS News.

Monae Hendrickson sorprendió a la
Monae Hendrickson sorprendió a la comunidad del handball y sus seguidores al ser aceptada pese a su nula experiencia previa en el deporte olímpico (CBS News)

Tras vivir un impacto viral al compartir su intención de probarse en un deporte del que desconocía hasta el nombre, Hendrickson recibió de manera sorpresiva una invitación formal para unirse tanto al programa de residencia como a la selección de jugadoras en desarrollo de la federación nacional de handball de EE.UU. (USA Team Handball), oportunidad que aceptó entre risas y cierta incredulidad.

Influencia de las redes y viralidad

El proceso que llevó a Monae Hendrickson hasta el handball comenzó en el mundo digital, cuando la creadora de contenido vio un video de la entrenadora Jackie, reconocida por su cobertura de deportes femeninos, invitando a interesadas a participar de las pruebas abiertas de selección.

De acuerdo con su relato en CBS News, más de cien personas se presentaron a esa convocatoria sin experiencia previa, después de que el llamado de la entrenadora Jackie ganara notoriedad en internet.

La viralidad del evento no solo alentó la presencia de una comunidad diversa en la prueba, sino que también convirtió el intento de Hendrickson en una experiencia colectiva seguida por miles de usuarios en TikTok, evidenciando el poder que tuvieron las plataformas para unir su contenido habitual de turismo con la incursión en el deporte de alto rendimiento.

La experiencia de Monae Hendrickson
La experiencia de Monae Hendrickson evidencia el poder de TikTok y las redes sociales para conectar mundos tan distintos como el turismo y el deporte profesional (CBS News)

De la viralidad en redes a la experiencia europea

A pesar de su falta total de experiencia, Hendrickson venía forjando una identidad de viajera improvisada, lo que la llevó a transformar por completo sus planes tras la prueba de selección.

Según relató en la entrevista, tenía organizado un viaje a Europa que coincidía con las fechas del tryout (pruebas), lo que la obligó a decidir casi en el momento si presentarse o no.

Luego de concretar la experiencia con el equipo estadounidense, aprovechó su estadía en el viejo continente para sumergirse más en el deporte, integrándose a entrenamientos con un equipo profesional en Dinamarca y participando de encuentros con un grupo en Alemania.

La creadora de contenido tuvo
La creadora de contenido tuvo que modificar sus planes de viaje en Europa para dedicarse a conocer el handball desde dentro (@more.monaee)

Perspectivas y desafíos para 2028

A pesar de haber sido admitida definitivamente en el programa de desarrollo, la influencer manifestó sorpresa ante la noticia y admitió sentir que el camino por delante está cargado de incertidumbre.

Consultada sobre la siguiente etapa, explicó que aún debe resolver cuestiones logísticas y personales antes de definir si podrá avanzar en el proceso olímpico, para el cual reconoce que las posibilidades siguen siendo remotas.

Aun así, la tiktoker expresó su intención de mejorar en el deporte y descubrir hasta dónde puede llegar, aceptando el desafío de intentar convertirse en una de las mejores jugadoras del país.

“Me gustaría poder decirte un plan, porque eso significaría que yo misma lo conozco. Honestamente, no sé cuáles serán los próximos pasos, aparte de seguir mejorando en handball”, declaró en CBS News, sin ocultar las dificultades que supone el reto.

Hendrickson admitió su incertidumbre y
Hendrickson admitió su incertidumbre y remotas posibilidades de llegar a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, pero mantiene el desafío personal de superarse (@more.monaee)

El caso de Monae Hendrickson resaltó la capacidad de quienes se animan a explorar nuevos territorios, ya sean geográficos o deportivos, mientras resuenan e inspiran a otras personas mediante las redes sociales.

