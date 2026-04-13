6 hectáreas, 4 dormitorios y más de 2 millones de dólares: así es la impactante casa del comediante Pete Davidson

Vista exterior de la residencia de Pete Davidson en Westchester, rodeada por seis hectáreas de jardines y muros de piedra antiguos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El anuncio de la venta de la casa de Pete Davidson en Westchester ha captado la atención tanto de sectores inmobiliarios como del mundo del arte, en parte por la singular combinación de comodidades y piezas artísticas que alberga la propiedad.

Actualmente, la residencia está listada por USD 2,28 millones, destacándose en el competitivo mercado de Nueva York.

Ubicada en el condado de Westchester, esta vivienda de 2.300 pies cuadrados (aproximadamente 213 metros cuadrados) integra cuatro dormitorios y tres baños completos.

La piscina cubierta, equipada con sistema de propulsión, constituye una de las instalaciones exclusivas de la propiedad señaladas por ARTnews. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ambientes han sido diseñados para reflejar tanto el estilo de vida de una figura pública como el aprecio por el arte contemporáneo, según reportó ARTnews.

La propiedad de Davidson ofrece una experiencia residencial poco común en la región. Sus seis hectáreas de jardines, un estanque pintoresco y la presencia de árboles ornamentales y muros de piedra antiguos conforman un entorno sereno, que fusiona naturaleza con sofisticación.

Detalle de la construcción independiente acondicionada como sala de juegos y gimnasio, dentro del predio de Westchester. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inmueble incluye una bodega para vinos, sauna y una piscina cubierta equipada con sistema de propulsión, elementos que refuerzan su carácter exclusivo.

Entre las facilidades adicionales se encuentran cortinas automáticas, jacuzzi, tina de agua fría y una construcción independiente, la cual está acondicionada como sala de juegos y gimnasio.

El salón principal exhibe parte de la colección de arte internacional seleccionada por Davidson, con obras de Peter Max y Mel Ramos.

La agencia inmobiliaria Ginnel Real Estate ha señalado que la integración de estas instalaciones recreativas con una arquitectura tradicional posiciona la vivienda como una de las ofertas más singulares dentro del segmento de lujo en la zona.

La residencia ha generado interés no solo por su ubicación y diseño, sino por el valor añadido de su colección de arte internacional. Según detalla ARTnews, Pete Davidson seleccionó personalmente obras y grabados de autores reconocidos, como Peter Max, Mickey Paraskevas, Al Hirschfeld, Mel Ramos y Bradshaw Crandell. Entre las piezas más distintivas figuran también creaciones de Gufram, firma italiana de diseño contemporáneo.

Jardines y estanque que aportan privacidad y un entorno sereno a la vivienda listada por Ginnel Real Estate.

Las imágenes publicadas por la agencia inmobiliaria muestran cómo estas obras están distribuidas en distintos ambientes, convirtiendo cada espacio en una galería privada. Esta particularidad ha sido resaltada por especialistas como un factor diferenciador frente a otras propiedades en venta en Nueva York.

La conjunción entre arte y vida cotidiana, sumada a los servicios de alto nivel y a la privacidad que otorgan los amplios jardines, ha convertido la oferta inmobiliaria en una opción atractiva para compradores con intereses tanto en el arte como en el bienestar.

Espacios interiores donde el arte contemporáneo, como las piezas de Gufram, conviven con el diseño residencial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El inmueble no solo brinda comodidades poco habituales, sino también la posibilidad de habitar un entorno en el que la creatividad y el esparcimiento tienen un lugar central.

Quienes se preguntan por qué la casa de Pete Davidson ha despertado tanto interés, encuentran la respuesta en la suma de atributos exclusivos: la ubicación en Westchester, la integración de arte internacional, las instalaciones de recreación y bienestar, y la privacidad que ofrecen sus seis hectáreas de terreno. Todo ello crea una experiencia residencial difícil de igualar en el mercado actual.

Espacio de comedor con obras originales de artistas internacionales, integradas al diseño interior.

La presencia de un jacuzzi, una piscina cubierta con sistema de propulsión y una sauna refuerzan la orientación de la residencia hacia el confort. Además, la construcción independiente, pensada para actividades recreativas y deportivas, aporta un valor añadido para quienes buscan espacios multifuncionales dentro del mismo predio.

El atractivo del inmueble se ve amplificado por la colección de obras de arte y diseño contemporáneo, que, según el medio citado, no solo incrementa su valor para coleccionistas y aficionados, sino que también transforma la experiencia de habitar la casa. Este enfoque, en el que el arte forma parte integral de la vida diaria, representa una tendencia creciente en el sector de lujo inmobiliario.

Ambientes diseñados para el confort, con cortinas automáticas y materiales de alta calidad en cada detalle. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La disposición de los ambientes y la selección de materiales refuerzan la sensación de exclusividad, en un entorno que combina privacidad, naturaleza y sofisticación.

Al reunir un entorno sereno, jardines extensos, arte internacional y arquitectura cuidada, la casa de Pete Davidson en Westchester se posiciona como una de las propuestas más singulares y atractivas entre las residencias de lujo actualmente disponibles en el estado de Nueva York.