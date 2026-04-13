Los incendios forestales afectan la actividad ganadera en Nebraska

Productores de Nebraska enfrentan pérdidas en plena temporada de cría bovina ante la propagación inusual del fuego en las praderas (Reuters)

En Nebraska, los devastadores incendios forestales que marcaron el inicio de 2026 amenazan la supervivencia de la ganadería y obligan a la industria a reformular sus prácticas frente a la nueva realidad climática.

Tan solo en los primeros meses del año, el fuego consumió cerca de 382.682 hectáreas —un récord histórico en el estado—, una catástrofe que golpea la época de parición bovina y expone la fragilidad de una de las principales economías locales, según informó el medio ambiental estadounidense Grist.

Esta situación quedó evidenciada durante el Morrill Fire, el mayor incendio forestal registrado en la historia de Nebraska, que arrasó todas las tierras de pastoreo del rancho Wintz, 900 fardos de heno y gran parte de sus cabezas de ganado. Mike Wintz, gestor junto a su esposa Kayla de una extensión de casi 4.452 hectáreas en las Sandhills, precisó que perdió seis terneros durante la crisis, una cifra relevante por la cercanía con la temporada de parto.

El avance de los incendios forestales en Nebraska redefine los desafíos del sector rural y pone a prueba la capacidad de respuesta local (Nebraska State Patrol via AP)

Cuando la emergencia se desató, Wintz participaba como voluntario a casi 6 kilómetros de su propiedad; la intervención de otros productores rurales y bomberos voluntarios logró salvar la vivienda familiar, aunque el daño a los campos y animales fue grave y extendido. El impacto acumulativo sobre la cadena de valor ganadera y la urgencia de adaptación ya son inevitables.

El año 2026 superó por amplio margen el anterior récord de superficie incendiada fijado en 2012 en Nebraska, según la oficina meteorológica estatal Nebraska State Climate Office, y revela una aceleración de tendencias asociadas a temperaturas elevadas y precipitaciones inusualmente bajas: el invierno recién cerrado fue el segundo más cálido y el cuarto más seco jamás registrado en el estado.

Miles de hectáreas productivas, reservas de forraje y cabezas de ganado resultaron dañadas tras los recientes focos ígneos (Jessica Pozehl/Brown, Rock County Emergency Management via AP)

Este fenómeno, sumado a la falta de quemas controladas y al manejo homogéneo de los pastizales, acumuló una carga de combustible vegetal que, según Dirac Twidwell, ecólogo de pastizales y fuego en la Universidad de Nebraska-Lincoln, “configura un nuevo panorama de incendios para esta generación”.

Twidwell recalcó que estas condiciones difieren radicalmente de la gestión histórica, cuando las prácticas indígenas incorporaban el fuego de manera rutinaria para preservar la salud del ecosistema.

Especialistas advierten que el régimen de incendios en la región muestra características inéditas por las condiciones climáticas actuales (Jessica Pozehl/Brown, Rock County Emergency Management via AP)

La centralidad de la ganadería y el impacto económico de los incendios

La industria ganadera mantiene un peso decisivo en Nebraska: de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Nebraska citados por Grist, en 2024 los bovinos y terneros representaron el principal rubro productivo y el estado ocupó el primer lugar a nivel nacional en exportaciones de carne de res y ternera, con ventas por unos USD 1.660 millones.

Además, la mayor parte del maíz local —el segundo producto agrícola más valioso— se emplea como forraje, lo que refuerza la posición central de la ganadería en la economía estatal.

Nebraska alberga más de nueve millones de hectáreas de pastizales y campos de pastura, la mitad radicada en las Sandhills, una de las zonas de pastizal templado mejor conservadas del planeta.

La producción de carne y el uso agrícola del maíz se ven afectados por la destrucción de pastizales, con consecuencias en toda la cadena de valor (Reuters)

La respuesta de los productores ante la arremetida del fuego debe contemplar, según Twidwell, la reintroducción de quemas prescritas y la promoción de infraestructuras más resistentes a incendios.

Sin embargo, puntualizó en conversación con Grist, este proceso requerirá validación y experimentación directa en cada unidad productiva.

El clima hostil también incrementa la incertidumbre económica: la evaluación de impacto climático de 2024 para Nebraska, ordenada por la legislatura estatal y citada en el reporte, advierte que la sequía forzó en los últimos años una reducción de los rodeos ganaderos, ejerciendo presión sobre los precios de la carne y anticipando un posible efecto dominó en todo el sector.

El combate contra el fuego depende en gran medida del trabajo de brigadas voluntarias integradas por los propios habitantes rurales (Jessica Pozehl/Brown, Rock County Emergency Management via AP)

El reto de la organización frente al fuego y el futuro de la región

El sistema voluntario caracteriza el combate contra el fuego en Nebraska: el 92 % de los departamentos de bomberos se conforma bajo esta modalidad, con participación habitual de los propios productores. A la luz de la magnitud de la amenaza, la fragilidad del equilibrio productivo se intensifica y crece la demanda de soluciones estructurales.

Las imágenes de terneros con quemaduras en el lomo, la pérdida de forrajes y la ansiedad inmediata por la falta de lluvias evidencian, según Grist, la necesidad de volver a prácticas ancestrales y al aprendizaje colectivo en materia de resiliencia.

Como señala Wintz —quien hoy espera la recomposición natural de los pastizales—: “Las Sandhills son resistentes. Solo requieren un poco de humedad para volver a brotar”.