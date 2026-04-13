La Copa del Mundo 2026 redefine el desafío logístico para aficionados: cómo encontrar los mejores vuelos

Los precios de vuelos y hoteles para la Copa Mundial 2026 experimentarán aumentos significativos debido a la alta demanda y la necesidad de organizar traslados entre tres países (Reuters)

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se perfila como el evento deportivo internacional más extenso jamás organizado, al reunir por primera vez a 48 equipos nacionales y celebrar 104 partidos entre el 11 de junio y el 19 de julio en Estados Unidos, Canadá y México.

El desafío para los fanáticos no solo reside en conseguir localidades, sino en organizar viajes que combinen múltiples ciudades, precios al alza y una demanda que supera a cualquier edición anterior de este torneo, una situación que obliga a planificar con anticipación para evitar costos excesivos y dificultades logísticas.

Esta complejidad, según revelan los informes de USA Today y The Points Guy, lleva a que vuelos y hoteles sufran aumentos inmediatos en la medida en que los aficionados confirman sus tramos entre sedes y aseguran sus pasajes con semanas o meses de antelación.

En la edición de 2026, las rutas aéreas se convierten en el componente más volátil del presupuesto: conforme los partidos son anunciados y los boletos de equipo salen al mercado, la disponibilidad de vuelos cae aceleradamente y los precios escalan.

Por ejemplo, bloquear vuelos en cuanto se tengan confirmaciones resulta clave, mientras que The Points Guy subraya que en ciudades como Los Ángeles, las tarifas de hoteles próximos a estadios como SoFi Stadium más que duplican su costo normal a partir del 12 de junio, justo el inicio de la competición en territorio estadounidense.

El servicio hotelero cercano al SoFi Stadium, destaca por sus incrementos en las tarifas para el Mundial (Los Angeles Times)

Ante una edición que suma equipos y dispersa partidos en 16 ciudades anfitrionas de tres países, los costos de vuelos, hoteles y transporte serán notablemente más altos y limitados por la demanda.

Reservar con antelación, elegir alojamientos en ciudades secundarias cercanas y utilizar transporte público son estrategias esenciales para reducir gastos y garantizar acceso a los eventos.

Además, plataformas de búsqueda flexible y alertas de precios ofrecen oportunidades para encontrar tarifas competitivas si se actúa con rapidez y flexibilidad de fechas.

El torneo más largo y complejo de la historia: nuevos retos de movilidad y hospedaje

La estructura inédita del torneo amplía el escenario logístico. Entre las novedades, el sistema multiciudad exige que los fanáticos calculen traslados entre hasta tres países en apenas cinco semanas.

El USA Today indica que, ante la dispersión geográfica y la variable de múltiples partidos consecutivos, la recomendación más efectiva para ahorrar es utilizar comparadores de vuelos que permiten evaluar rutas entre aeropuertos primarios y secundarios, planificar escalas y evitar trayectos de retorno innecesarios, como el Soccer Flight Finder o el Soccer Travel Hub, que agregan guías de ciudades y consejos para desplazamientos interurbanos.

Reservar vuelos y alojamientos de manera anticipada, utilizando comparadores y alertas de precios, se vuelve esencial para evitar sobrecostos en el mundial (REUTERS)

La previsión no termina en el pasaje aéreo. El alojamiento cerca de los estadios se encarece rápidamente, al punto que en el caso de Los Ángeles, la tarifa en hoteles como The Westin Los Angeles Airport puede superar los USD 469 la noche durante la fase de cuartos de final, según The Points Guy.

Aun así, las tarifas en puntos de fidelidad tienden a incrementarse menos: en ese ejemplo, una noche puede reservarse por 56.000 puntos Marriott Bonvoy (o con un certificado de 50.000 puntos y un suplemento de 6.000), una proporción de cerca de un centavo de dólar por punto. Esta brecha entre el alza en efectivo y el valor relativamente estable de los programas de lealtad convierte a las millas y puntos en recurso de alto valor.

El consejo central de The Points Guy es asegurar habitaciones rembolsables desde temprano, mantenerse alerta ante la apertura de cupo en programas de recompensas y, de encontrar una opción con puntos, reembolsar el hotel previamente reservado sin riesgo financiero.

Alternativas para abaratar costos: ciudades secundarias y transporte público

La localización de los estadios no siempre coincide con las grandes urbes a las que nominalmente representan. Varios recintos se emplazan en suburbios o localidades cercanas: el Gillette Stadium, por ejemplo, está en Foxborough, Massachusetts, a cerca de una hora del centro de Boston y solo media hora de Providence.

Casos ilustrativos incluyen el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, que queda a solo 22 minutos de Newark y a 35 de la ciudad de Nueva York, o el AT&T Stadium en Arlington, Texas, prácticamente equidistante de Dallas y Fort Worth.

Ciudades secundarias y suburbios albergarán estadios sede en la Copa Mundial 2026, lo que demanda atención especial en la planificación de traslados y hospedaje (REUTERS/Brian Snyder)

El transporte público emerge como solución ante el probable colapso vehicular y los altos costos de estacionamiento, que en Atlanta oscilan entre USD 100 y USD 235 por pase.

En Atlanta, el sistema MARTA ofrece dos estaciones a corta distancia a pie del Mercedes-Benz Stadium; en Boston, la línea de tren suburbano llega a apenas 400 metros del Gillette Stadium; en Los Ángeles, la red Metro coordina nueve rutas directas a SoFi Stadium por tan solo USD 1,75 el trayecto.

La lista sigue con el Brightline y el servicio de lanzadera gratuita hacia el Hard Rock Stadium de Miami, el NJ Transit para el MetLife Stadium en Nueva Jersey y el SEPTA de Filadelfia para el Lincoln Financial Field. En la Bahía de San Francisco/Santa Clara, el Levi’s Stadium dispone de conexiones con el tren ligero, líneas de ómnibus, el tren ACE/Capitol Corridor y Caltrain, que unen directamente la zona con San Francisco.

El transporte público en ciudades anfitrionas como Atlanta, Los Ángeles, Miami y Boston surge como la mejor opción para evitar tráfico y reducir gastos de traslado (EFE/Freepik)

El uso de transporte público no solo reduce el gasto en traslados, sino que evita los riesgos de retrasos provocados por el tráfico y permite a los aficionados llegar con tiempo a los encuentros, una preocupación clave dada la magnitud del evento.