Israel destruyó una red de túneles del grupo terrorista Hezbollah y abatió a más de 100 combatientes en el sur de Líbano

Las FDI destruyeron una red de túneles de la organización terrorista Hezbollah en el sur de Líbano

Combatientes de la unidad Yahalom y la Brigada 7 de las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la eliminación de al menos 100 integrantes de la organización terrorista Hezbollah en el sur de Líbano y destruyeron un trazado subterráneo utilizado por el grupo armado, informó un comunicado de las FDI a través de la red social X. El túnel destruido fue identificado y demolido tras búsquedas realizadas en su interior. Según la comunicación, la infraestructura era utilizada por miembros de Hezbollah para organizar actividades contra las fuerzas israelíes.

El Batallón 13, bajo el mando del equipo de combate de la Brigada 7, continúa realizando operaciones en la zona. La FDI señaló que la colaboración con la unidad Yahalom permitió destruir el trazado subterráneo que servía a integrantes de Hezbollah. Las autoridades militares indicaron que mantendrán sus acciones para evitar daños a los civiles del Estado de Israel.

El Batallón 13 continúa las operaciones en el sur del Líbano para proteger a la población civil israelí de los ataques de Hezbollah.

Las Fuerzas 98 completaron el cerco y comenzaron un ataque contra la ciudad de Bint Jbeil, en el sur del Líbano. De acuerdo con otro comunicado de la FDI, las fuerzas de paracaidistas, comandos y equipos de combate de la Brigada Givati, bajo el mando de la División 98, están ampliando las operaciones terrestres enfocadas en reforzar la línea de defensa en el sur del Líbano.

En esta ofensiva, las fuerzas de seguridad terminaron el cerco la semana pasada y lanzaron un ataque contra Bint Jbeil. Las fuerzas armadas informaron que abatieron a más de 100 integrantes de Hezbollah en combates cuerpo a cuerpo y aéreos. Además, destruyeron decenas de infraestructuras y localizaron cientos de armas en la zona.

Las FDI abatieron a más de 100 terroristas de Hezbollah en el sur de Líbano

Trabajo conjunto

El primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, dijo en un discurso televisado el domingo que trabajaba para finalizar la guerra entre Israel y Hezbollah, que inició hace más de un mes.

“Seguiremos trabajando para parar esta guerra y asegurar el retiro de Israel de todas nuestras tierras”, dijo Salam en un discurso en la noche del aniversario del inicio de la guerra civil del país entre 1975 y 1990.

Más temprano, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo a las tropas en el sur de Líbano que la lucha estaba lejos de terminar.

Israel atacó la semana pasada más de 200 objetivos del grupo terrorista Hezbollah en Líbano

Israel dijo que el frágil cese al fuego temporal en la guerra en Medio Oriente no aplica a su batalla contra el libanés Hezbollah, grupo respaldado por Irán.

El martes en Washington se reunirán funcionarios de Líbano, Israel y Estados Unidos.

Contrario a Salam, Netanyahu dijo que las fuerzas israelíes eliminaron la amenaza de una invasión durante una visita a las tropas en el sur de Líbano, pero agregó: “Hay más por hacer, y lo estamos haciendo”.

“La guerra sigue, incluida la zona de seguridad en Líbano”, dijo Netanyahu en un video publicado por su oficina.

El gobierno israelí ha dicho en repetidas ocasiones que Israel quiere establecer una “zona de seguridad” en el sur de Líbano para evitar ataques de Hezbollah.