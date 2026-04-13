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Donald Trump cuestionó nuevamente a la OTAN: “Estoy muy decepcionado, no estuvieron ahí para nosotros”

“Gastamos billones de dólares en la alianza para ayudarles a protegerse, en realidad, contra Rusia. Cuando lo piensas, estamos protegiéndonos contra Rusia. Y siempre me pareció un poco ridículo, pero gastamos billones de dólares en eso, y creo que eso va a ser examinado muy seriamente”, afirmó el mandatario

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Donald Trump cuestionó nuevamente a la OTAN: “Estoy muy decepcionado, no estuvieron ahí para nosotros”
Donald Trump cuestionó nuevamente a la OTAN: “Estoy muy decepcionado, no estuvieron ahí para nosotros”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su “decepción” con la OTAN y afirmó que el financiamiento destinado por su país al bloque será examinado “muy seriamente”, al cuestionar la falta de apoyo que, según sostuvo, recibió Washington.

En declaraciones a periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, Trump señaló: “Bueno, ellos van a venir. Van a venir, pero estoy muy decepcionado de la OTAN. No estuvieron ahí para nosotros. Pagamos billones de dólares para la OTAN, y no estuvieron ahí para nosotros. Recuerden lo que dije, la OTAN no estuvo ahí. Ahora quieren venir, pero ya no existe una amenaza real. Pero la OTAN no estuvo ahí para nosotros”. El mandatario reiteró su crítica sobre la ausencia de respaldo por parte de la alianza.

Consultado sobre la posibilidad de recortar la ayuda a los países que no lo apoyaron, respondió: “Veremos qué pasa. Pero saben, gastamos billones de dólares en la OTAN para ayudarles a protegerse, en realidad, contra Rusia. Cuando lo piensas, estamos protegiéndonos contra Rusia. Y siempre me pareció un poco ridículo, pero gastamos billones de dólares en eso, y creo que eso va a ser examinado muy seriamente”.

Las declaraciones se suman a otras críticas recientes del mandatario hacia la alianza. Según expresó el jueves en redes sociales, “ninguno de los países que la forman entiende nada a menos que se les presione”. Además, sostuvo: “ninguna de esta gente, incluido nuestra muy decepcionante OTAN, entendió nada a menos que se les presionara” y afirmó que la OTAN “no estuvo ahí cuando la necesitábamos y tampoco estará ahí si volvemos a necesitarla”.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, respondió que “la gran mayoría” de los países europeos “han colaborado” con Estados Unidos. La declaración buscó contrastar con los cuestionamientos del presidente estadounidense sobre el nivel de compromiso de los aliados.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (REUTERS)
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte (REUTERS)

En una entrevista concedida la semana pasada a The Telegraph, Trump afirmó que evalúa retirar a su país de la OTAN debido a la negativa de la alianza atlántica de sumarse a su postura en la guerra contra Irán. En ese contexto, calificó al bloque como un “tigre de papel” y aseguró que una eventual salida de Estados Unidos es “irreversible”. También expresó: “Nunca me dejé convencer por la OTAN. Siempre supe que eran un tigre de papel, y Putin también lo sabe, por cierto”.

Las declaraciones generaron reacciones en Europa. El primer ministro británico, Keir Starmer, sostuvo que la OTAN sigue siendo “la alianza militar más efectiva que el mundo haya visto nunca” y afirmó que continuará defendiendo los intereses británicos “pese al ruido”.

Trump ya había manifestado su descontento con los aliados por la falta de apoyo militar para asegurar el estrecho de Ormuz durante el conflicto en Medio Oriente. En un evento económico en Miami, afirmó: “No estuvieron allí” y agregó que Estados Unidos destina miles de millones de dólares al año a la OTAN para proteger a sus socios. También planteó: “Pero ahora, debido a sus acciones, supongo que ya no tenemos por qué estar allí, ¿o sí?”.

Trump ya había manifestado su descontento con los aliados por la falta de apoyo militar para asegurar el estrecho de Ormuz durante el conflicto en Medio Oriente (REUTERS)
Trump ya había manifestado su descontento con los aliados por la falta de apoyo militar para asegurar el estrecho de Ormuz durante el conflicto en Medio Oriente (REUTERS)

El mandatario insistió en su cuestionamiento al vínculo con los aliados europeos y remarcó: “¿Por qué estaríamos para ellos si ellos no están para nosotros? No estuvieron allí para nosotros”, en referencia a los desacuerdos que mantiene con gobiernos europeos desde su regreso a la Casa Blanca en 2025.

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