Keir Starmer: “El Reino Unido no apoyará el bloqueo al estrecho de Ormuz”

Keir Starmer: "El Reino Unido no apoyará el bloqueo del estrecho de Ormuz"

El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este lunes que el Reino Unido no se unirá al bloqueo naval del estrecho de Ormuz anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, y subrayó que todos los esfuerzos de Londres están orientados a lograr la reapertura total de esa vía estratégica.

“Lo que el Reino Unido ha estado haciendo en las últimas semanas es unir a los países para conseguir mantener abierto el estrecho, y no cerrado“, declaró Starmer en una entrevista con Radio 5 de la BBC este lunes.

El líder laborista advirtió sobre las consecuencias económicas directas del cierre de la vía marítima para los ciudadanos británicos. “Mientras el estrecho permanezca cerrado o no esté libre para la navegación como debería, el petróleo y el gas no llegarán al mercado. Esto significa que los precios subirán. Esto significa que todos los que nos escuchan se enfrentarán a facturas de energía más altas. Y no quiero que eso suceda", afirmó.

Starmer también admitió su preocupación por el impacto del conflicto en el coste de vida en el Reino Unido, y atribuyó directamente la escalada de precios a las acciones de Teherán. “El aumento de los costes se debe en gran medida a las acciones de Irán al cerrar, total o parcialmente, el estrecho de Ormuz“, declaró el primer ministro.

El rechazo de Starmer al bloqueo se produce un día después de que Trump anunciara que Estados Unidos tomará el control del estrecho “con efecto inmediato”, tras el fracaso de las negociaciones con Irán celebradas en Pakistán el fin de semana. El mandatario estadounidense también indicó, a través de su plataforma Truth Social, que “otros países participarán en este bloqueo”, sin precisar cuáles.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, permanece bloqueado desde que Irán lo cerró en represalia por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra la república islámica. Ambas potencias acordaron la semana pasada una tregua de dos semanas, pero las conversaciones para un alto el fuego definitivo en Pakistán concluyeron sin acuerdo.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que el bloqueo ordenado por Trump entraría en vigor a las 14:00 GMT del lunes, aplicándose a todos los barcos que salgan o intenten atracar en puertos iraníes a ambos lados del estrecho.

En paralelo a la postura británica, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a través de su cuenta en X que Francia y el Reino Unido trabajarán conjuntamente en una “misión multinacional pacífica” para restablecer la libertad de navegación en el estrecho. La iniciativa, que aparece desvinculada del bloqueo estadounidense, incluirá la convocatoria de una conferencia internacional en los próximos días.

“Esta misión, estrictamente defensiva y separada de las partes beligerantes, tiene como objetivo ser desplegada tan pronto como las circunstancias lo permitan", señaló Macron. El mandatario francés indicó que la convocatoria será abierta a todos los países dispuestos a contribuir a la operación.