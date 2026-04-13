Mundo

Keir Starmer: “El Reino Unido no apoyará el bloqueo al estrecho de Ormuz”

El premier británico advirtió que el cierre del paso marítimo ordenado por Donald Trump encarecerá las facturas de energía y aseguró que trabaja para mantener la vía “abierta, no cerrada”

Guardar
Keir Starmer: "El Reino Unido no apoyará el bloqueo del estrecho de Ormuz"

El primer ministro británico, Keir Starmer, confirmó este lunes que el Reino Unido no se unirá al bloqueo naval del estrecho de Ormuz anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, y subrayó que todos los esfuerzos de Londres están orientados a lograr la reapertura total de esa vía estratégica.

“Lo que el Reino Unido ha estado haciendo en las últimas semanas es unir a los países para conseguir mantener abierto el estrecho, y no cerrado“, declaró Starmer en una entrevista con Radio 5 de la BBC este lunes.

El líder laborista advirtió sobre las consecuencias económicas directas del cierre de la vía marítima para los ciudadanos británicos. “Mientras el estrecho permanezca cerrado o no esté libre para la navegación como debería, el petróleo y el gas no llegarán al mercado. Esto significa que los precios subirán. Esto significa que todos los que nos escuchan se enfrentarán a facturas de energía más altas. Y no quiero que eso suceda", afirmó.

Starmer también admitió su preocupación por el impacto del conflicto en el coste de vida en el Reino Unido, y atribuyó directamente la escalada de precios a las acciones de Teherán. “El aumento de los costes se debe en gran medida a las acciones de Irán al cerrar, total o parcialmente, el estrecho de Ormuz“, declaró el primer ministro.

El rechazo de Starmer al bloqueo se produce un día después de que Trump anunciara que Estados Unidos tomará el control del estrecho “con efecto inmediato”, tras el fracaso de las negociaciones con Irán celebradas en Pakistán el fin de semana. El mandatario estadounidense también indicó, a través de su plataforma Truth Social, que “otros países participarán en este bloqueo”, sin precisar cuáles.

El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del petróleo mundial, permanece bloqueado desde que Irán lo cerró en represalia por la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero contra la república islámica. Ambas potencias acordaron la semana pasada una tregua de dos semanas, pero las conversaciones para un alto el fuego definitivo en Pakistán concluyeron sin acuerdo.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos informó que el bloqueo ordenado por Trump entraría en vigor a las 14:00 GMT del lunes, aplicándose a todos los barcos que salgan o intenten atracar en puertos iraníes a ambos lados del estrecho.

En paralelo a la postura británica, el presidente francés, Emmanuel Macron, anunció a través de su cuenta en X que Francia y el Reino Unido trabajarán conjuntamente en una “misión multinacional pacífica” para restablecer la libertad de navegación en el estrecho. La iniciativa, que aparece desvinculada del bloqueo estadounidense, incluirá la convocatoria de una conferencia internacional en los próximos días.

“Esta misión, estrictamente defensiva y separada de las partes beligerantes, tiene como objetivo ser desplegada tan pronto como las circunstancias lo permitan", señaló Macron. El mandatario francés indicó que la convocatoria será abierta a todos los países dispuestos a contribuir a la operación.

Temas Relacionados

Reino UnidoKeir StarmerDonald TrumpEstados UnidosIránEstrecho de OrmuzGuerra en Medio OrienteÜltimas noticias américa

Últimas Noticias

Benjamín Netanyahu se reunió con un grupo de sobrevivientes del Holocausto en el Día del Recuerdo: “Es un momento emotivo”

La conmemoración nacional de Israel en honor a las víctimas de la Shoá se desarrolla en Jerusalén, mientras líderes y civiles expresan mensajes de reconocimiento

Benjamín Netanyahu se reunió con un grupo de sobrevivientes del Holocausto en el Día del Recuerdo: “Es un momento emotivo”

Israel destruyó una red de túneles del grupo terrorista Hezbollah y abatió a más de 100 combatientes en el sur de Líbano

Las FDI avanzan en operaciones conjuntas con paracaidistas y comandos para cercar zonas estratégicas y eliminar infraestructura empleada por el grupo armado

Israel destruyó una red de túneles del grupo terrorista Hezbollah y abatió a más de 100 combatientes en el sur de Líbano

El rescate del Dannebroge revela secretos de la batalla naval de 1801

El hallazgo del buque insignia danés bajo el puerto de Copenhague aporta pruebas inéditas sobre las guerras napoleónicas y abre un debate urgente sobre la conservación del patrimonio histórico frente al desarrollo urbano en Dinamarca

El rescate del Dannebroge revela secretos de la batalla naval de 1801

6 hectáreas, 4 dormitorios y más de 2 millones de dólares: así es la impactante casa del comediante Pete Davidson

Diseñada para el bienestar y el esparcimiento, la vivienda integra arte contemporáneo, instalaciones recreativas y naturaleza, convirtiéndose en una de las propuestas más singulares del mercado inmobiliario en Westchester, Nueva York

6 hectáreas, 4 dormitorios y más de 2 millones de dólares: así es la impactante casa del comediante Pete Davidson

EN VIVO | Irán lanzó una nueva amenaza ante el bloqueo de EEUU: “Ningún puerto del Golfo estará a salvo”

“Si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en las aguas del Golfo Pérsico y del mar Arábigo se ve amenazada, ningún puerto en el Golfo Pérsico y el mar Arábigo estará a salvo”, afirmó el ejército

EN VIVO | Irán lanzó una nueva amenaza ante el bloqueo de EEUU: “Ningún puerto del Golfo estará a salvo”
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Trenes en el AMBA: interrupciones, complicaciones y demoras en varias líneas

Trenes en el AMBA: interrupciones, complicaciones y demoras en varias líneas

Beca Rita Cetina 2026: cómo saber si ya recibiste el depósito de abril

Detenido el exciclista Óscar Freire por un presunto delito de maltrato a su mujer

Hoy cierra la autopista Illia por obras: cómo afectará al tránsito

Las ventas minoristas volvieron a caer en marzo y encadenaron 11 meses consecutivos en baja

INFOBAE AMÉRICA
Europa no superó la prueba de la Shoá

Europa no superó la prueba de la Shoá

El periodista Carlos Chamorro apunta que el arresto de Maduro ha generado un "estado de paranoia" en Ortega

Von der Leyen descarta por ahora suspender las reglas fiscales de la Unión Europea

Keira Walsh: "Hay mucha rivalidad con España, pero también mucho respeto"

Netanyahu muestra su apoyo al bloqueo naval estadounidense del estrecho de Ormuz

ENTRETENIMIENTO

La serie CIA debuta con un cruce de franquicias y dos agentes opuestos

La serie CIA debuta con un cruce de franquicias y dos agentes opuestos

Claikah revoluciona las historias de Disney: “Es una enorme responsabilidad poder visibilizar historias que existen en la vida real y que ahora pueden verse en la pantalla”

De la mariposa de Kylie Jenner al infinito de Jennifer Lopez: el significado de los tatuajes de las parejas más famosas

6 hectáreas, 4 dormitorios y más de 2 millones de dólares: así es la impactante casa del comediante Pete Davidson

Scarlett Johansson sobre la presión corporal a la que le sometió Hollywood en su juventud: “Las actrices eran criticadas por su apariencia”