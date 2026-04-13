Estados Unidos

Críticas cruzadas entre el papa León XIV y Donald Trump por el conflicto en Irán

El presidente de Estados Unidos atacó con dureza las posturas de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, mientras que el Pontífice advirtió: “La Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”

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Críticas cruzadas entre el papa León XIV y Donald Trump por el conflicto en Irán
Críticas cruzadas entre el papa León XIV y Donald Trump por el conflicto en Irán

Las críticas cruzadas entre el papa León XIV y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escalaron este lunes a raíz del conflicto en Irán. Trump escribió en Truth Social que el papa es “débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”. Señaló que León XIV “habla del ‘miedo’ a la administración Trump, pero no menciona el miedo que la Iglesia Católica y todas las demás organizaciones cristianas sintieron durante la pandemia, cuando arrestaban a sacerdotes, ministros y a todo el mundo por celebrar misas, incluso al aire libre y manteniendo la distancia de seguridad”.

Trump dijo preferir al hermano del papa, Louis, “porque Louis es un auténtico seguidor de MAGA”. Añadió: “No quiero un Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país”. El presidente afirmó: “León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el Presidente Donald J. Trump”.

El papa León XIV ratifica la posición de la Iglesia Católica en contra de la guerra y reafirma su compromiso con la paz en Irán. (REUTERS/ARCHIVO)
El papa León XIV ratifica la posición de la Iglesia Católica en contra de la guerra y reafirma su compromiso con la paz en Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

Trump continuó: “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano. Desafortunadamente, la debilidad de León contra el crimen y contra las armas nucleares no me convence, ni tampoco el hecho de que se reúna con simpatizantes de Obama como David Axelrod, un perdedor de la izquierda, que es uno de los que querían que arrestaran a feligreses y clérigos”. Finalizó: “León debería enmendar su papel como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran Papa, no un político. ¡Le está haciendo mucho daño y, lo que es más importante, le está haciendo daño a la Iglesia Católica!”.

Respuesta de León XIV

El papa León XIV se despachó en defensa de su postura sobre la guerra en Irán. Durante su vuelo hacia Argelia, el líder religioso afirmó que “el evangelio es claro” y que “la Iglesia tiene la obligación moral de ir contra la guerra”. Dijo: “Las cosas que yo digo no tienen por qué ser entendidas como un ataque a nadie. El mensaje del evangelio es muy claro: Bienaventurados los que construyen la paz”.

El papa llama a construir puentes de reconciliación, invitando a evitar la guerra y a trabajar por la paz internacional desde la fe. (REUTERS/ARCHIVO)
El papa llama a construir puentes de reconciliación, invitando a evitar la guerra y a trabajar por la paz internacional desde la fe. (REUTERS/ARCHIVO)

León XIV aseguró que no tiene “miedo” de la administración Trump ni de “declarar fuertemente el mensaje del Evangelio”. Añadió: “Esto es lo que creo que tengo que hacer, lo que la Iglesia tiene que hacer. No somos políticos, no nos ocupamos de política internacional con la misma perspectiva que él (Trump) pueda tener. Yo creo en el mensaje del evangelio, que es el del construir la paz”.

El papa señaló que invita “a todos para buscar la manera de construir puentes de paz y reconciliación, de buscar modos de evitar guerra siempre que se pueda”. Dijo: “Creo que el presidente no está entendiendo lo que es el mensaje del evangelio”. Expresó que siente “mucho” las palabras de Trump, pero que seguirá con su misión. Añadió: “Creo que es muy importante volver a ese sendero, sea a través de Naciones Unidas, o de otras maneras y trabajar por la paz”.

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