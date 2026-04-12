Entre la emoción de los pasajeros y el elogio de expertos, El Floridian redefine los viajes en tren en Estados Unidos

Chicago sirve como nodo clave en la red de Amtrak, facilitando conexiones ferroviarias nacionales a través del servicio Floridian. (Comunicado de prensa (Gentileza Amtrak))

El trayecto ferroviario Floridian, operado por Amtrak, fue reconocido como el tercer mejor nuevo viaje en tren de Estados Unidos por la revista National Geographic, al establecer una conexión directa entre Miami y Chicago por primera vez desde 1979.

Este nuevo servicio marca un cambio para el transporte ferroviario interurbano, facilitando una alternativa para quienes buscan recorrer largas distancias en un entorno distinto al de los viajes aéreos.

Según el listado de National Geographic, la ruta Floridian es el resultado de la fusión temporal de los recorridos Capitol Limited y Silver Star, adoptada mientras avanzan las obras de rehabilitación del túnel del East River en Nueva York.

Este ajuste operativo es una solución provisional; una vez concluidas las reparaciones, programadas para 2027, el Floridian volverá a operar como dos servicios ferroviarios independientes.

Quienes buscan una experiencia ferroviaria reconocida en Estados Unidos encuentran en el trayecto Floridian de Amtrak un recorrido de 47 horas entre Miami y Chicago, con 46 paradas y el respaldo de National Geographic como uno de los tres mejores nuevos viajes en tren del país.

El Floridian de Amtrak conecta Miami y Chicago tras casi cinco décadas sin un servicio directo de tren interurbano en Estados Unidos (Amtrak)

Esta opción responde a quienes priorizan la vivencia y el paisaje sobre la velocidad, según la publicación.

Características del recorrido Floridian y su relevancia para Amtrak

El viaje en el Floridian incluye un trayecto de 47 horas, contemplando 46 estaciones a lo largo del recorrido, lo que permite a los pasajeros atravesar diversos paisajes desde la Ciudad Mágica hasta la Ciudad del Viento.

National Geographic enfatiza que, lejos de ofrecer un servicio de alta velocidad, el Floridian está dirigido a quienes valorizan la experiencia del trayecto, la observación de paisajes y la oportunidad de descubrir diferentes regiones estadounidenses en tren.

La selección de Chicago como punto de convergencia para este viaje responde a su papel como nodo central para la red de Amtrak, lo que facilita conexiones hacia numerosos destinos del país.

Restablecer una línea directa entre Miami y Chicago tras casi cinco décadas implica una expansión de la oferta de rutas ferroviarias de larga distancia y fortalece el transporte público interurbano en Estados Unidos.

La existencia del Floridian también asegura la conectividad mientras se rehabilita el túnel del East River, infraestructura esencial para los servicios ferroviarios que cruzan la región noreste.

Este ajuste temporal ha despertado interés y reconocimiento, ubicando la ruta entre las opciones de mayor visibilidad para entusiastas del tren y viajeros en busca de alternativas sustentables y panorámicas para desplazarse entre el sur y el norte del país.

La ruta Floridian surge de la fusión temporal de los servicios Capitol Limited y Silver Star, debido a las obras en el túnel del East River (Captura YouTube CoasterFan2105)

Otros servicios destacados y el auge de los viajes ferroviarios en Estados Unidos

El listado confeccionado por National Geographic ubicó en el cuarto lugar al servicio Brightline, que une Miami y Orlando.

Este tren fue señalado por comodidades como el wifi de alta velocidad y los asientos de cuero utilizados también en vehículos Bentley, detalles que lo distinguen entre las opciones ferroviarias del país.

La incorporación de rutas como Floridian y Brightline en la clasificación de National Geographic da cuenta del incremento en el interés por los viajes en tren en Estados Unidos.

El artículo destaca que los pasajeros buscan experiencias diferenciadas, así como alternativas a los desplazamientos tradicionales en avión o automóvil.

Estas rutas han sido apreciadas por brindar comodidad, paisajes variados y una logística que responde a quienes desean conocer el territorio estadounidense a un ritmo diferente.

Brightline, la ruta entre Miami y Orlando, fue reconocida por National Geographic por su confort, wifi de alta velocidad y asientos de lujo (Amtrak Media Center)

El impacto del reconocimiento y las perspectivas del Floridian

La distinción de National Geographic ha posicionado al Floridian entre los trayectos preferidos de los viajeros ferroviarios, aumentando su visibilidad y atractivo para turistas nacionales e internacionales.

El resultado obtenido podría impactar en las decisiones que tome Amtrak respecto a la permanencia o ampliación de servicios similares, al tiempo que abre espacio para desarrollar nuevas propuestas fundamentadas en la experiencia del usuario.

Con la rehabilitación del túnel del East River prevista para 2027, el futuro del Floridian está sujeto a la evolución de la infraestructura y a la demanda de los pasajeros.

Mientras tanto, la ruta se mantiene como un referente del resurgimiento del tren de larga distancia en Estados Unidos, poniendo en primer plano la conectividad y la experiencia de viaje dentro del transporte público nacional.