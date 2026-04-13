A horas de entrar en vigor el bloqueo de Ormuz, Irán amenazó a EEUU y sus aliados: “Ningún puerto del Golfo estará a salvo”

A horas de entrar en vigor el bloqueo de Ormuz, Irán amenazó a EEUU y sus aliados

El régimen iraní lanzó una nueva advertencia ante el anuncio de bloqueo naval por parte de Estados Unidos y afirmó que “ningún puerto del Golfo estará a salvo” si se amenaza la seguridad de sus instalaciones. El Ejército iraní declaró que las restricciones impuestas por Estados Unidos a la navegación en aguas internacionales son ilegales y constituyen un ejemplo de piratería, según un comunicado del cuartel central Khatam al-Anbiya difundido en la televisión estatal.

El comunicado señaló que, si la seguridad de los puertos de la República Islámica de Irán en el Golfo Pérsico y el mar Arábigo se ve amenazada, ningún puerto de la región estará a salvo. Varios altos funcionarios iraníes advirtieron sobre represalias. Mohsen Rezaei, asesor militar y ex comandante de la Guardia Revolucionaria, afirmó en X que las fuerzas armadas iraníes cuentan con “importantes recursos sin explotar” para contrarrestar un bloqueo del estrecho de Ormuz y que Irán no se dejaría coaccionar por “tuits ni planes imaginarios”.

Las fuerzas armadas de Irán califican de ilegales las restricciones de Estados Unidos sobre la navegación en aguas internacionales del Golfo Pérsico y el mar Arábigo. (REUTERS/ARCHIVO)

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Qalibaf, declaró: “Si usted lucha, nosotros lucharemos”, en referencia al presidente estadounidense. La Guardia Revolucionaria comunicó que el estrecho de Ormuz sigue bajo “control total” de Irán y permanece abierto a embarcaciones no militares, mientras que las militares recibirían una “respuesta contundente”.

El Comando Central de Estados Unidos informó que el bloqueo comenzaría el lunes a las 10:00 a. m. EDT, o 5:30 p. m. en Irán, y que la medida se aplicaría de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de los puertos y zonas costeras iraníes. El CENTCOM precisó que permitiría el tránsito por el estrecho a los buques que viajen entre puertos no iraníes. Tras el anuncio, el tráfico marítimo en el estrecho se redujo considerablemente, con poco más de 40 buques cruzando desde el inicio del alto el fuego, frente a los 100 a 135 diarios antes de la guerra, según datos de Lloyd’s List.

El Comando Central de Estados Unidos comunicó que el bloqueo naval regirá sobre buques de todas las naciones en puertos iraníes, comenzando el lunes. (REUTERS/Kevin Lamarque)

La decisión se produjo después de que fracasaran las conversaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán en Pakistán. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, indicó que las negociaciones no progresaron porque Irán se negó a aceptar la condición de abstenerse de desarrollar un arma nuclear. Irán exigió una indemnización por los daños de los ataques estadounidenses e israelíes iniciados el 28 de febrero, así como la liberación de activos iraníes congelados.

Tras la escala de tensiones, el precio del crudo estadounidense subió un 8%, hasta 104,24 dólares por barril, y el Brent aumentó un 7%, a 102,29 dólares por barril. Antes del conflicto, el Brent rondaba los 70 dólares por barril.

El primer ministro británico Keir Starmer declaró a la BBC que Reino Unido no participará en el bloqueo y que sus esfuerzos se centran en la reapertura de la ruta marítima. Starmer señaló que el Reino Unido podría ayudar en el desminado de la vía fluvial, pero solo cuando cesen los combates.