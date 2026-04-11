Stargate inicia su construcción en Texas: será uno de los mayores centros de datos de inteligencia artificial del mundo

Stargate, el megaproyecto de OpenAI, SoftBank y Oracle en Texas busca convertirse en el mayor centro de datos de inteligencia artificial del mundo (Scott Ball/The New York Times)

La promesa de un centro de datos de IA sin precedentes tomó forma en Texas cuando Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, recibió a la periodista Emily Chang de Bloomberg en Abilene, el lugar elegido para concretar Stargate. Junto a SoftBank y Oracle, la compañía planea levantar una infraestructura de ocho edificios con una inversión cercana a USD 500.000 millones.

El objetivo del consorcio es anticipar el crecimiento de la inteligencia artificial con uno de los mayores centros de datos jamás proyectados. Stargate busca proporcionar la capacidad de procesamiento necesaria para responder a la demanda explosiva de IA y acelerar el desarrollo científico, con impacto directo en la economía y la vida cotidiana, explicó Altman a Bloomberg.

Stargate será construido en Abilene e incluirá ocho edificios con clústeres capaces de alojar hasta 400.000 chips cada uno. La infraestructura tendrá una potencia total superior a 1,2 gigavatios, equivalente al consumo energético de una ciudad de tamaño mediano, y priorizará energía eólica y sistemas de enfriamiento eficientes para reducir el impacto ambiental.

Dimensión tecnológica y energética de Stargate

“Estamos experimentando la construcción de la infraestructura más grande en la historia de la humanidad”, afirmó Altman a Emily Chang en Bloomberg. Las obras comenzaron en junio de 2024 y cada edificio albergará uno de los clústeres de cómputo más grandes del mundo. Abilene fue seleccionada por la abundancia de energía limpia y de bajo costo, principalmente eólica, esencial para sostener la operación de estos centros.

Emily Chang entrevista a Sam Altman en Abilene, donde OpenAI, junto a SoftBank y Oracle, impulsa el megaproyecto Stargate (Captura YouTube Bloomberg)

La eficiencia en el enfriamiento es otro aspecto crucial: Stargate empleará unidades de procesamiento gráfico de última generación y sistemas de circuito cerrado que requieren aproximadamente un millón de galones de agua solo al iniciar operaciones. “Lo llenamos una sola vez y listo”, señaló Altman, diferenciando este modelo de arquitecturas tradicionales que consumen ese volumen cada día.

El ritmo de construcción ha sido descrito como “ridículo” por los involucrados. Altman precisó que unas 2.200 personas de Abilene y otros siete estados participan en el despliegue.

Visión de Sam Altman y desafíos energéticos

Durante la entrevista, Altman enfatizó que Stargate responde a la necesidad de ampliar la capacidad de procesamiento para afrontar la creciente demanda de IA. “Si tuviéramos más capacidad de procesamiento, podríamos responder mejor a la demanda explosiva de la IA”, sostuvo.

Asimismo, destacó que el propósito es ofrecer herramientas que mejoren la creatividad y la productividad. “Lo que más me emociona personalmente es la IA para el descubrimiento científico”, afirmó, proyectando avances en uno o dos años gracias a esta infraestructura.

Sam Altman, CEO de OpenAI, afirma que Stargate impulsará avances científicos y responderá a la creciente demanda de procesamiento de inteligencia artificial (Captura YouTube Bloomberg)

Altman también abordó los desafíos energéticos: “No hay forma de que la energía utilizada sea íntegramente libre de carbono para 2030; es imposible”. Y explicó que el crecimiento obliga a explorar nuevas tecnologías, como reactores modulares y energía geotérmica, aunque reconoció que la transición será gradual.

La alianza entre OpenAI, SoftBank y Oracle se consolidó tras investigaciones globales sobre la cadena de suministro y los desafíos de operar en esta escala. Altman afirmó que Stargate será “el proyecto más importante de esta era”.

Riesgos económicos, sociales y ambientales

La cobertura de Emily Chang en Bloomberg resaltó preocupaciones sobre riesgos financieros, viabilidad ambiental y posturas diversas en el sector. Altman admitió que la magnitud y velocidad de Stargate presentan desafíos inéditos. “Hacer predicciones sobre la IA puede generar márgenes de error considerables”, reconoció.

Uno de los aspectos críticos es la dependencia internacional de insumos: materiales como aluminio, acero y semiconductores, en su mayoría importados de Asia, representan un riesgo ante tensiones geopolíticas y cambios arancelarios. Analistas advierten que estas condiciones pueden afectar costos y plazos.

Stargate genera debate en Abilene por los incentivos fiscales, la posible transformación laboral y la dinamización económica local vinculada a la inteligencia artificial (Reuters)

En sostenibilidad, Altman reconoció que la meta de cero emisiones para 2030 es inviable al ritmo actual, aunque la elección de Abilene responde a su potencial energético renovable. En tanto, admitió que estas fuentes no bastarán para cubrir toda la demanda a corto plazo.

Impacto local de Stargate en Abilene

El impacto de Stargate en Abilene genera debate entre autoridades y residentes. El alcalde manifestó a Emily Chang su entusiasmo por posicionar a la ciudad como referente tecnológico en el oeste de Texas. Para captar la inversión, la ciudad renunció al 85% de los ingresos fiscales sobre la propiedad, aunque funcionarios sostienen que el proyecto seguirá aportando fondos relevantes.

Estudiantes y vecinos ven en Stargate una oportunidad para dinamizar la economía y reducir la dependencia del petróleo y el gas. Sin embargo, las proyecciones laborales son inciertas: Altman advirtió que, tras la construcción, habrá pocos puestos permanentes, aunque se generarán empleos durante la obra.

El avance de la inteligencia artificial con Stargate abre debates sobre la sostenibilidad, el modelo de hipercrecimiento y los cambios en la estructura laboral texana (Captura YouTube Bloomberg)

Las opiniones en Abilene son diversas. Algunos celebran las oportunidades, mientras otros temen el desplazamiento laboral y el avance de la inteligencia artificial en la vida cotidiana. Altman reconoció ante Emily Chang: “La IA sin duda va a cambiar muchos trabajos, va a eliminar algunos por completo y va a crear muchos nuevos”. Y subrayó la importancia de abordar estos cambios con honestidad.