La película “Super Mario Galaxy” supera los USD 440 millones en dos semanas y lidera la taquilla global

Super Mario Galaxy Movie supera los 446 millones de dólares en taquilla global tras dos semanas de estreno, según Box Office Mojo y The Numbers. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

La película animada Super Mario Galaxy Movie superó los 300 millones de dólares en recaudación global en su segundo fin de semana en cartelera. Este desempeño impactó en los ingresos de los estudios participantes —Illumination, Nintendo y Universal— y marcó la temporada de estrenos del sector, al posicionar a la cinta como la animación con mayor recaudación del año, de acuerdo con el medio especializado Deadline y otros portales de seguimiento de taquilla.

De acuerdo con cifras del portal especializado The Numbers y reportes de Deadline, la película dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic alcanzó un acumulado de 446 millones de dólares en taquilla mundial, con 239 millones recaudados en Estados Unidos y 181 millones en el mercado internacional. El monitoreo de la consultora de taquilla Box Office Mojo respalda estas cifras, indicando que el filme mantuvo el liderazgo de la taquilla durante dos semanas consecutivas y obtuvo resultados superiores a las previsiones de los analistas del sector.

El estreno de Super Mario Galaxy Movie siguió al éxito de Super Mario Bros en 2023, película que terminó su recorrido en América del Norte con 574,9 millones de dólares. El lanzamiento de la nueva entrega, según análisis de Deadline y The Numbers, responde a la estrategia de expansión audiovisual de Nintendo y refuerza la posición de Illumination y Universal como estudios con mayores ingresos en animación.

¿Cuánto recaudó Super Mario Galaxy Movie en su segundo fin de semana?

La recaudación de Super Mario Galaxy Movie fue confirmada por portales especializados como The Numbers y Box Office Mojo, quienes registraron un acumulado global de 446 millones de dólares al 8 de abril de 2026. De ese total, 239 millones corresponden a Estados Unidos, mientras que 181 millones proceden de otros países. La película mantuvo el liderazgo en la taquilla norteamericana durante dos semanas, un dato subrayado por Deadline y corroborado por los reportes de Box Office Mojo.

El nivel de asistencia en las principales salas se mantuvo elevado, aunque se registró un descenso del 46 % en los ingresos respecto al fin de semana de estreno, según datos de Deadline. El portal indio Sacnilk informó que el debut global de la película alcanzó los 372,5 millones de dólares, cifra que superó los registros de otros lanzamientos animados recientes.

La recaudación en Estados Unidos alcanzó los 239 millones de dólares, mientras que el mercado internacional sumó otros 181 millones. (Nintendo and Illumination/Universal Pictures via AP)

¿Qué factores explican el éxito en taquilla de la película?

El resultado financiero de Super Mario Galaxy Movie se atribuye a diferentes factores identificados en el seguimiento de Deadline y de otros portales de análisis del sector. Entre los elementos destacados figuran el reconocimiento internacional de la marca Nintendo, la estrategia de distribución global de Universal y la experiencia de Illumination en la producción de animaciones con elevados ingresos.

La incorporación de voces reconocidas como Chris Pratt, Jack Black, Charlie Day y Anya Taylor-Joy aumentó el atractivo del filme, según la cobertura especial de Deadline sobre el estreno. El lanzamiento en más de 4.200 salas de cine en Estados Unidos permitió una cobertura geográfica extensa y favoreció la convocatoria del público familiar.

El informe de Box Office Mojo señala que la recaudación se mantuvo estable en mercados clave como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Japón y México, países con tradición de alto interés en la franquicia de Nintendo. El análisis conjunto sugiere que el éxito del filme se relaciona con una propiedad intelectual de alcance global y la ejecución coordinada de campañas de mercadotecnia y distribución.

¿Cómo se compara Super Mario Galaxy Movie con otros estrenos animados recientes?

El desempeño de Super Mario Galaxy Movie fue contextualizado frente a otros estrenos animados de alto perfil. De acuerdo con Deadline, la película obtuvo el séptimo mejor segundo fin de semana en la historia del cine animado, detrás de títulos como Inside Out 2, Super Mario Bros, Frozen 2, Los Increíbles II, Buscando a Dory y Shrek 2. La recaudación en su segundo fin de semana se ubicó un 12 % por debajo de Super Mario Bros en 2023, que alcanzó un récord de 92,3 millones de dólares.

El portal indio Sacnilk reportó que el debut global de la cinta superó los 370 millones de dólares, posicionándola como la animación de mayor recaudación del año hasta la fecha y por encima de otros estrenos recientes del género.

¿Cuáles han sido las reacciones oficiales de los estudios y los datos institucionales?

Las compañías responsables de la cinta, Illumination, Nintendo y Universal, confirmaron la información sobre la recaudación con comunicados breves. Según el medio especializado Deadline, la película “se mantuvo como líder en la taquilla global”, superando las expectativas de ingresos en el mercado.

El portal especializado The Numbers informó que el rendimiento del filme generó proyecciones favorables para futuros proyectos audiovisuales de Nintendo y consolidó la presencia de Illumination como uno de los estudios de animación con mayores ingresos a nivel internacional. Los datos recopilados por la consultora de taquilla Box Office Mojo y los informes institucionales apuntan a la importancia del largometraje en la industria del entretenimiento familiar.

La película anima la temporada de lanzamientos, posicionándose como la cinta animada con mayor recaudación del año a nivel mundial. (Captura de tráiler oficial)

¿Qué impacto tiene la recaudación en la industria del cine y en el sector de la animación?

El éxito de Super Mario Galaxy Movie incide en las estrategias de producción y distribución de estudios de animación y compañías de videojuegos interesadas en trasladar sus franquicias al sector audiovisual. Según el análisis de Deadline y datos de Box Office Mojo, la tendencia de adaptar propiedades intelectuales de gran reconocimiento al cine se mantiene vigente como modelo empresarial para el sector.

El ingreso global superior a los 440 millones de dólares en dos semanas sitúa a la película en la lista de las producciones animadas con mayor volumen de ventas recientes, en un contexto de competencia creciente entre plataformas de streaming y salas de cine. El monitoreo de la taquilla mundial permitirá evaluar la permanencia del fenómeno y su repercusión en futuros estrenos y colaboraciones transnacionales.

¿Qué se espera para las próximas semanas tras el éxito de Super Mario Galaxy Movie?

El análisis de Deadline y de los portales especializados indica que Super Mario Galaxy Movie podría sostener cifras relevantes durante las próximas semanas, aunque se prevé una disminución gradual del ritmo de recaudación conforme nuevos títulos lleguen a la cartelera. Los estudios productores, como Illumination y Nintendo, continúan evaluando el desempeño global para ajustar estrategias de mercadotecnia y distribución en mercados adicionales.

La experiencia con esta película motiva la preparación de futuras adaptaciones de videojuegos al cine y sustenta el interés de la industria en asociaciones con marcas internacionales. El fenómeno es objeto de seguimiento por parte de los analistas, estudios y exhibidores, quienes examinan los factores de su éxito y monitorean su evolución a través de las cifras publicadas por portales especializados como Box Office Mojo y The Numbers.