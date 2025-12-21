Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 prometen entradas a bajo costo y apuestan a la accesibilidad

Los Ángeles 2028 anunció boletos accesibles para los Juegos Olímpicos (foto: Europa Press)

Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028 han anunciado un ambicioso plan para facilitar el acceso a los eventos deportivos a través de millones de entradas a precios accesibles.

En un contexto internacional de fuerte crítica por el costo elevado de los grandes espectáculos deportivos, la promesa de LA28 representa un giro significativo para los aficionados de todo el mundo.

Cómo es el plan de accesibilidad

El comité organizador reveló que, a partir del 14 de enero de 2026, los fanáticos podrán registrarse para entrar en el proceso de compra de entradas. Según informó Reuters, al menos un millón de localidades tendrán un valor inicial de USD 28.

“Todos los deportes comienzan en 28 dólares y eso no es solo una promesa de un par de entradas en un rincón de algún lugar, sino una cantidad significativa de entradas”, explicó Allison Katz-Mayfield, vicepresidenta sénior de ingresos por distribución de Juegos de LA28, en declaraciones reproducidas por Reuters. Además, Katz-Mayfield confirmó que aproximadamente un tercio del total de localidades costará menos de USD 100.

Una vez inscritos, los aficionados participarán en un sistema de sorteo aleatorio para acceder al periodo de compra, que tendrá lugar más adelante ese mismo año. El comité destacó que el objetivo es “democratizar la experiencia olímpica” e impulsar la presencia de nuevas generaciones y familias en el evento.

Al menos un millón de localidades para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles tendrán precios iniciales accesibles para el público general (foto: REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

Contraste con la Copa del Mundo

El anuncio de LA28 surge mientras crecen las críticas en torno a los elevados precios de entradas para la próxima Copa Mundial de la FIFA, prevista para 2026. Solamente la semana pasada, la FIFA –el ente rector del fútbol mundial– abrió la tercera fase de ventas y millones de seguidores comprobaron que el asiento más accesible para la final supera los USD 4.000.

La reacción en redes sociales y foros de aficionados incluyó calificativos como “vergonzosos” y puso en duda las promesas de accesibilidad de la FIFA. Aunque el organismo afirmó haber recibido cinco millones de solicitudes en las primeras 24 horas y anunció que “reinvertirá los ingresos para impulsar el crecimiento del fútbol”, la comparación con LA28 resulta inevitable.

De hecho, muchos seguidores atentos al ciclo olímpico aguardan la lista definitiva de precios de Los Ángeles 2028 antes de decidir su asistencia. En ese sentido, CNN Sports consultó a LA28 sobre la fecha de publicación de los valores oficiales, pero aún no recibió respuesta por parte del comité organizador.

Un legado olímpico y fechas clave para la agenda

Los Ángeles ha sido sede olímpica en dos ocasiones previas: 1932 y 1984. El despliegue para 2028 incluye sedes ubicadas por toda la extensión metropolitana, reafirmando la vocación de la ciudad por albergar los Juegos y su capacidad logística para recibir a miles de visitantes.

La edición XXIV de los Juegos Olímpicos de Verano se inaugurará el 14 de julio de 2028 y concluirá el 30 de julio. Luego, dará lugar a los Juegos Paralímpicos, programados entre el 15 y el 27 de agosto de 2028.

El mensaje de LA28 se resume en una idea de alcance universal: abrir las puertas del evento deportivo más importante del mundo a todos los públicos. Al poner en marcha un sistema de entradas accesibles y con mecanismos de sorteo transparente, los organizadores buscan que ningún espectador quede fuera por motivos económicos.

La definición sobre el cronograma exacto de venta y la publicación de la lista completa de precios se espera como el próximo paso para confirmar el compromiso asumido por el comité olímpico de la ciudad estadounidense.

Mientras tanto, el anuncio ha generado una expectativa positiva entre los seguidores del deporte, anticipando una edición de los Juegos Olímpicos enfocada en la inclusión y la participación de la comunidad global.