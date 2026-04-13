Estados Unidos atacó dos narcolanchas en el Pacífico oriental: cinco muertos

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos abatieron el sábado a cinco hombres en dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico oriental presuntamente vinculadas al narcotráfico, informó este domingo el Comando Sur (SOUTHCOM), que aseguró que las operaciones se realizaron en rutas conocidas para estas actividades ilícitas.

Según un comunicado difundido en la red social X, el SOUTHCOM precisó que las dos embarcaciones “estaban operadas por organizaciones designadas terroristas” y que “transitaban rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico Este y que estaban realizando operaciones de narcotráfico”. La acción formó parte de operaciones militares en curso en la región.

El organismo militar detalló que en el primer ataque murieron dos de los tres ocupantes de una de las lanchas, mientras que el tercero sobrevivió. “Dos narcoterroristas varones murieron y uno sobrevivió al primer ataque”, señaló el comunicado. Tras el operativo, las autoridades militares notificaron a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar un dispositivo de búsqueda y rescate del sobreviviente.

En el segundo ataque, dirigido contra otra embarcación, murieron sus tres tripulantes. “Tres narcoterroristas varones murieron durante el segundo ataque”, agregó el SOUTHCOM, sin aportar detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas ni sobre el estado del sobreviviente del primer incidente.

El mensaje oficial fue encabezado por la frase “aplicando fricción sistémica total a los cárteles” y estuvo acompañado por un video en blanco y negro de 34 segundos. En las imágenes se observa una lancha desplazarse a alta velocidad antes de estallar, seguida por una segunda detonación similar contra otra embarcación.

Según un comunicado difundido en la red social X, el SOUTHCOM precisó que las dos embarcaciones “estaban operadas por organizaciones designadas terroristas” (RUETERS)

El Comando Sur indicó que los ataques se ejecutaron en el marco de la operación Lanza del Sur, una iniciativa militar que Estados Unidos implementa desde septiembre de 2025 en su área de responsabilidad, que abarca Centroamérica, Suramérica y el Caribe. La operación se desarrolló “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan”, según el comunicado.

El objetivo de esta operación incluyó incrementar la presión sobre estructuras vinculadas al narcotráfico en la región. La campaña se enmarca en una estrategia más amplia que Washington impulsó tras acusar de “narcoterrorismo” a redes asociadas al gobierno venezolano.

La operación Lanza del Sur también se vinculó al contexto político regional tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Pese a ese hecho, la campaña de ataques no se detuvo y se extendió más allá del mar Caribe hacia el Pacífico oriental.

De acuerdo con información difundida por el propio Comando Sur, en los ataques reportados este fin de semana “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”. El organismo militar insistió en que las acciones se basaron en inteligencia que confirmaba la participación de las embarcaciones en operaciones de narcotráfico.

La operación Lanza del Sur también se vinculó al contexto político regional tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero (REUTERS)

La campaña militar estadounidense en la región acumula, según los datos disponibles, al menos 168 víctimas mortales y generó cuestionamientos de gobiernos y organizaciones internacionales. Algunas de estas críticas incluyen denuncias y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, así como tensiones diplomáticas, entre ellas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

(Con información de EFE y EP)