Estados Unidos

Estados Unidos atacó dos narcolanchas en el Pacífico oriental: cinco muertos

Según un comunicado difundido en la red social X, el Southcom precisó que las dos embarcaciones “estaban operadas por organizaciones designadas terroristas” y que “transitaban rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico Este y que estaban realizando operaciones de narcotráfico”

Guardar

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos abatieron el sábado a cinco hombres en dos ataques contra embarcaciones en el Pacífico oriental presuntamente vinculadas al narcotráfico, informó este domingo el Comando Sur (SOUTHCOM), que aseguró que las operaciones se realizaron en rutas conocidas para estas actividades ilícitas.

Según un comunicado difundido en la red social X, el SOUTHCOM precisó que las dos embarcaciones “estaban operadas por organizaciones designadas terroristas” y que “transitaban rutas de narcotráfico conocidas en el Pacífico Este y que estaban realizando operaciones de narcotráfico”. La acción formó parte de operaciones militares en curso en la región.

El organismo militar detalló que en el primer ataque murieron dos de los tres ocupantes de una de las lanchas, mientras que el tercero sobrevivió. “Dos narcoterroristas varones murieron y uno sobrevivió al primer ataque”, señaló el comunicado. Tras el operativo, las autoridades militares notificaron a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar un dispositivo de búsqueda y rescate del sobreviviente.

En el segundo ataque, dirigido contra otra embarcación, murieron sus tres tripulantes. “Tres narcoterroristas varones murieron durante el segundo ataque”, agregó el SOUTHCOM, sin aportar detalles adicionales sobre la identidad de las víctimas ni sobre el estado del sobreviviente del primer incidente.

El mensaje oficial fue encabezado por la frase “aplicando fricción sistémica total a los cárteles” y estuvo acompañado por un video en blanco y negro de 34 segundos. En las imágenes se observa una lancha desplazarse a alta velocidad antes de estallar, seguida por una segunda detonación similar contra otra embarcación.

Según un comunicado difundido en la red social X, el SOUTHCOM precisó que las dos embarcaciones “estaban operadas por organizaciones designadas terroristas” (RUETERS)
Según un comunicado difundido en la red social X, el SOUTHCOM precisó que las dos embarcaciones “estaban operadas por organizaciones designadas terroristas” (RUETERS)

El Comando Sur indicó que los ataques se ejecutaron en el marco de la operación Lanza del Sur, una iniciativa militar que Estados Unidos implementa desde septiembre de 2025 en su área de responsabilidad, que abarca Centroamérica, Suramérica y el Caribe. La operación se desarrolló “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan”, según el comunicado.

El objetivo de esta operación incluyó incrementar la presión sobre estructuras vinculadas al narcotráfico en la región. La campaña se enmarca en una estrategia más amplia que Washington impulsó tras acusar de “narcoterrorismo” a redes asociadas al gobierno venezolano.

La operación Lanza del Sur también se vinculó al contexto político regional tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero. Pese a ese hecho, la campaña de ataques no se detuvo y se extendió más allá del mar Caribe hacia el Pacífico oriental.

De acuerdo con información difundida por el propio Comando Sur, en los ataques reportados este fin de semana “ningún miembro de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido”. El organismo militar insistió en que las acciones se basaron en inteligencia que confirmaba la participación de las embarcaciones en operaciones de narcotráfico.

La operación Lanza del Sur también se vinculó al contexto político regional tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero (REUTERS)
La operación Lanza del Sur también se vinculó al contexto político regional tras la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro el pasado 3 de enero (REUTERS)

La campaña militar estadounidense en la región acumula, según los datos disponibles, al menos 168 víctimas mortales y generó cuestionamientos de gobiernos y organizaciones internacionales. Algunas de estas críticas incluyen denuncias y acusaciones de ejecuciones extrajudiciales, así como tensiones diplomáticas, entre ellas con el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

(Con información de EFE y EP)

Temas Relacionados

Pacífico OrientalAmérica LatinaEstados UnidosSouthcomNarcotráficoNarcoterrorismoÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Así quedaron los sueldos de los docentes en Los Ángeles tras el nuevo acuerdo salarial

La concreción de un convenio provisional entre la administración escolar y los maestros garantiza la actividad de clases para más de seiscientos mil estudiantes, al contemplar nuevos sueldos y el aumento del piso salarial anual a setenta y siete mil dólares

Así quedaron los sueldos de los docentes en Los Ángeles tras el nuevo acuerdo salarial

Cambios en Florida: licencias de conducir revelarán estatus migratorio desde 2027

La nueva ley estatal exige incluir un distintivo visible en los documentos oficiales y ha abierto una discusión sobre posibles consecuencias para residentes legales

Cambios en Florida: licencias de conducir revelarán estatus migratorio desde 2027

La nueva estafa relacionada con el iPhone que emplea llamadas y mensajes para obtener datos bancarios

Un creciente número de usuarios ha reportado ser contactado por medio de comunicaciones que suplantan entidades legítimas, lo que deriva en la transferencia voluntaria de fondos y la exposición de información confidencial

La nueva estafa relacionada con el iPhone que emplea llamadas y mensajes para obtener datos bancarios

Los cinco rincones emblemáticos de Nueva York que aparecen en la serie sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Las locaciones retratadas reflejan espacios históricos, restaurantes y parques que aún forman parte del recorrido de turistas y residentes, permitiendo experimentar el ambiente descrito en la serie documental

Los cinco rincones emblemáticos de Nueva York que aparecen en la serie sobre John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette

Los usuarios denuncian dobles cobros en la aplicación Curb en Estados Unidos

Las quejas de pasajeros sobre pagos duplicados ocurren principalmente tras trayectos en taxi en San Francisco y Nueva York, donde el monto de la transacción digital y una exigencia adicional en efectivo generan reclamos y solicitudes de reembolso

Los usuarios denuncian dobles cobros en la aplicación Curb en Estados Unidos

TECNO

El truco oculto para mejorar el audio de tu Android en segundos

El truco oculto para mejorar el audio de tu Android en segundos

Apple desarrollaría gafas con inteligencia artificial en diversas monturas

Ventajas ocultas de los auriculares con cable: cinco argumentos para preferirlos

¿Enlace dudoso? Así puedes comprobar si es seguro antes de ingresar

PlayStation Store recibe ajustes visuales tras el lanzamiento de la nueva interfaz de PS5

ENTRETENIMIENTO

La carrera de Blake Lively está arruinada tras su batalla legal con Justin Baldoni, según una fuente cercana

La carrera de Blake Lively está arruinada tras su batalla legal con Justin Baldoni, según una fuente cercana

Tom Dumont, guitarrista de No Doubt, revela su diagnóstico de Parkinson antes de iniciar su residencia en Las Vegas

Lauren Sánchez habló sobre su deseo de ampliar la familia con Jeff Bezos: “Tendría un bebé mañana”

Britney Spears ingresó a un centro de rehabilitación por abuso de sustancias en Estados Unidos

El mayor mujeriego de los Rolling Stones no era Mick Jagger, según un nuevo libro sobre la banda

MUNDO

Trump afirmó que no le importa si Irán retoma las conversaciones: “No tendrán un arma nuclear”

Trump afirmó que no le importa si Irán retoma las conversaciones: “No tendrán un arma nuclear”

El precio del petróleo subió y supera los 100 dólares tras las fallidas negociaciones entre EEUU e Irán

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes

Netanyahu nombró a Roman Gofman, su secretario militar, como nuevo jefe del Mossad