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¿Enlace dudoso? Así puedes comprobar si es seguro antes de ingresar

Es posible inspeccionar el código fuente de la web para analizar cómo está construido el enlace

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enlace - seguridad - fraude - internet - tecnología - 12 de abril
El phishing, conocido también como suplantación de identidad, representa uno de los fraudes digitales más extendidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hoy en día, las amenazas digitales a menudo se presentan como enlaces aparentemente inofensivos que esconden páginas fraudulentas o peligrosas. Antes de hacer clic, es fundamental verificar si una URL es segura para evitar caer en trampas de phishing o descargar malware. Existen varias estrategias sencillas y efectivas para analizar un enlace y protegerte de posibles riesgos en línea.

Métodos para analizar la seguridad de un enlace web

Una de las formas más rápidas de comprobar un enlace es pasar el puntero del ratón por encima, sin hacer clic, para ver la dirección real a la que apunta. En la mayoría de los navegadores, la URL de destino aparecerá en la parte inferior de la pantalla, permitiéndote detectar si la dirección coincide con lo que esperabas o si es sospechosa.

Otra técnica consiste en acceder directamente a la página principal del dominio. Por ejemplo, si recibes un enlace a un sitio como “mirador.net/tecnoblog” y tienes dudas sobre su legitimidad, escribe solo “mirador.net” en la barra de direcciones para comprobar si el sitio raíz es confiable y está asociado a la marca o servicio legítimo.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Es menester señalar que un vistazo rápido puede ayudarte a identificar señales de alerta o inconsistencias.

También es posible inspeccionar el código fuente de la web para analizar cómo está construido el enlace. Haz clic derecho sobre el enlace y selecciona “Inspeccionar” para abrir la ventana de elementos HTML. Allí podrás ver la URL exacta a la que te llevará el enlace, lo que permite detectar redireccionamientos ocultos o manipulaciones sospechosas.

Herramienta online para verificar enlaces sospechosos

Si después de estos pasos aún tienes dudas, existen páginas especializadas que analizan la seguridad de una URL antes de que la visites. Herramientas como sitecheck.sucuri.net te permiten ingresar la dirección y obtener información sobre el sitio, su ubicación y un medidor de seguridad.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

Este tipo de servicios son especialmente útiles cuando el enlace proviene de un remitente desconocido o parece estar acortado.

Siguiendo estos consejos podrás navegar con mayor tranquilidad y reducir el riesgo de acceder a sitios peligrosos. La precaución antes de hacer clic es clave para mantener la seguridad de tus datos y dispositivos en el entorno digital.

Cómo operan los fraudes digitales y las señales para detectarlos

El phishing, conocido también como suplantación de identidad, representa uno de los fraudes digitales más extendidos y efectivos en la actualidad. Los ciberdelincuentes emplean tácticas de engaño y manipulación para obtener información personal, contraseñas o datos bancarios, haciéndose pasar por empresas o instituciones reconocidas.

Ilustración de ciberseguridad con usuario haciendo clic en anuncio de laptop; en segundo plano, código malicioso, hackers, alertas y transferencias bancarias interceptadas.
Una ilustración moderna de ciberseguridad muestra a un usuario a punto de caer en un engaño digital, mientras hackers interceptan transferencias bancarias y vacían cuentas en un ambiente tecnológico oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las modalidades más comunes se encuentra el phishing tradicional, que utiliza correos electrónicos masivos simulando provenir de bancos, tiendas o servicios populares. Estos mensajes buscan que el usuario haga clic en enlaces que lo llevan a sitios web falsos, idénticos a los originales.

El spear phishing es una versión más personalizada. El estafador investiga a su víctima y utiliza detalles como su nombre, cargo laboral o intereses para lograr mayor credibilidad y aumentar la probabilidad de éxito.

Por otro lado, el smishing se lleva a cabo a través de mensajes de texto enviados al teléfono celular. Estos SMS suelen incluir alertas falsas sobre paquetes, cargos bancarios no reconocidos o premios inexistentes, siempre acompañados de un enlace malicioso.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Una persona navega en internet y señala un enlace potencialmente fraudulento en la pantalla de una computadora, ilustrando los peligros de los intentos de phishing y la importancia de la seguridad digital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vishing emplea llamadas telefónicas. Un supuesto operador de soporte técnico de un banco, empresa de telecomunicaciones o ente gubernamental busca convencer a la víctima de entregar contraseñas, códigos de verificación o realizar transferencias bajo presión.

En el caso del whaling, los ataques se enfocan en altos ejecutivos o directivos financieros, con el objetivo de obtener autorizaciones para transferencias millonarias o robar secretos empresariales.

Recientemente, ha surgido el quishing, donde los estafadores colocan códigos QR falsos en lugares públicos o los envían por correo. Al escanearlos, el usuario es redirigido a páginas fraudulentas diseñadas para robar datos de pago.

Un ciberdelincuente encapuchado y enmascarado teclea en un portátil. Monitores muestran 'ACCESO CONCEDIDO' y 'VIOLACIÓN DEL SISTEMA'. Billetes en el escritorio.
Un ciberdelincuente trabaja en su oficina con múltiples monitores, uno de los cuales muestra 'ACCESO CONCEDIDO' mientras otro advierte 'VIOLACIÓN DEL SISTEMA'. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detectar un intento de phishing requiere prestar atención a ciertas señales. Los mensajes suelen transmitir un sentido de urgencia o amenaza, utilizando frases que buscan generar pánico y provocar decisiones apresuradas.

Es fundamental revisar la dirección de correo real, ya que muchas veces imitan nombres legítimos pero utilizan dominios extraños o con errores ortográficos.

Otra alerta es la presencia de enlaces sospechosos. Antes de hacer clic, se recomienda verificar la dirección real a la que dirige el enlace, comparándola con el texto visible. Los saludos genéricos como “Estimado cliente” o “Querido usuario” también son frecuentes en estos fraudes, pues rara vez conocen el nombre del destinatario.

Ninguna entidad legítima solicitará datos confidenciales como contraseñas, PIN o códigos de seguridad por correo, mensaje o llamada. Además, se debe evitar abrir archivos adjuntos inesperados, especialmente si llegan en formatos como .ZIP o .EXE, ya que suelen contener programas maliciosos que pueden comprometer la seguridad del dispositivo.

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