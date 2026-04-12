Estados Unidos

No es Nueva York: estas son las tres ciudades cercanas a la Gran Manzana más accesibles para alquilar

Las localidades próximas a la ciudad presentan descensos notables en el costo de las viviendas, permitiendo a los habitantes encontrar opciones más asequibles en comparación con los altos precios del centro urbano

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Vista de una calle de Nueva York con edificios, un cartel "Apartments for Rent" en un inmueble, taxis amarillos, personas, árboles y rascacielos al fondo.
El alquiler de apartamentos en Nueva York supera los USD 4.380, alejando a la ciudad del segmento de ciudades económicas para vivir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nueva York dejó de ser una de las ciudades económicas para vivir dado que los apartamentos llegan a USD 4.380, según el medio local especializado Secret NYC. Ahora, hay tres ciudades cerca de la Gran Manzana que permiten vivir de forma menos ajustada y más económica a los neoyorquinos.

Actualmente, el precio de alquiler en la ciudad de Nueva York ronda los USD 2.500. El alquiler de un apartamento de un dormitorio puede subir mucho más: USD 1.953 más, para ser exactos, lo que sitúa el precio de un apartamento de un dormitorio en USD 4.380, de acuerdo con el mismo medio. Se trata de una cifra elevada para viviendas generalmente de dimensiones reducidas.

Los alrededores de Nueva York registran caídas históricas en el precio del alquiler

La búsqueda de opciones más asequibles dirige la atención hacia ciudades periféricas con rentas sustancialmente menores. En Bridgeport, Connecticut, los alquileres mostraron un descenso del 9%, fijando el precio de un dormitorio en USD 1.520. Esta cifra representa menos de la mitad de lo que tendría que pagar un inquilino en el centro de Nueva York.

En East Orange, Nueva Jersey, el alquiler promedio se situó en USD 1.600, incrementándose solo un 0,6% en el último año, mientras que en Paterson, Nueva Jersey, este valor cayó un 8,9% anualmente hasta los USD 1.630.

En Bridgeport, Connecticut, los alquileres mostraron un descenso del 9%, fijando el precio de un dormitorio en USD 1.520. Foto: Expedia
En Bridgeport, Connecticut, los alquileres mostraron un descenso del 9%, fijando el precio de un dormitorio en USD 1.520. Foto: Expedia

De acuerdo con el análisis elaborado por la plataforma de datos inmobiliarios Zumper, el gasto en alquiler representa una proporción elevada del ingreso promedio en la ciudad.

Para quienes residen en Nueva York, con una renta media por hogar de USD 79.713 al año, dedicarían un 22,88% de su salario bruto solo a pagar la vivienda, lo que limita la capacidad de ahorro y reduce el margen para otros gastos básicos.

Atractivos principales de Bridgeport y Connecticut para 2026

Bridgeport se destaca por su accesibilidad en materia de vivienda. El valor medio de una casa es de aproximadamente USD 227.000, mientras que el alquiler de un departamento de un dormitorio ronda los USD 1.700 al mes. La tasa de propiedad supera el 85%, lo que indica una comunidad estable y orientada a la vida familiar.

La ciudad es conocida como The Park City gracias a la presencia de amplios espacios verdes. Seaside Park y Beardsley Park, junto al zoológico Beardsley Zoo, figuran entre los principales puntos de encuentro.

El acceso a la costa sobre Long Island Sound ofrece opciones para actividades al aire libre y deportes acuáticos. La calidad del aire y el bajo riesgo climático resultan factores atractivos para nuevos residentes.

Bridgeport se destaca por su accesibilidad en materia de vivienda. Foto: Expedia
Bridgeport se destaca por su accesibilidad en materia de vivienda. Foto: Expedia

Bridgeport ofrece acceso directo a Nueva York en menos de una hora mediante tren (Metro-North) o autopista (I-95). El transporte público y las mejoras en infraestructura digital han favorecido la llegada de teletrabajadores y profesionales tecnológicos. Los principales sectores económicos son salud, educación y tecnología verde. El salario recomendado para una vida cómoda es de aproximadamente USD 70.000 al año.

Connecticut figura entre los estados con mejor sistema educativo y servicios de salud del país. Tanto las escuelas públicas como privadas mantienen una reputación sólida a nivel nacional.

El estado ofrece diversidad de paisajes: costa atlántica, áreas rurales y bosques. La calidad ambiental, la baja contaminación y el acceso a parques estatales son puntos destacados.

Por último, Connecticut mantiene estabilidad económica y baja criminalidad. Los servicios públicos son eficientes gracias a un sistema impositivo progresivo. El acceso a servicios de salud y educación se considera un diferencial para familias y profesionales.

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