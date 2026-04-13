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Benjamín Netanyahu se reunió con un grupo de sobrevivientes del Holocausto en el Día del Recuerdo: “Es un momento emotivo”

La conmemoración nacional de Israel en honor a las víctimas de la Shoá se desarrolla en Jerusalén, mientras líderes y civiles expresan mensajes de reconocimiento

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Netanyahu, primer ministro de Israel, se reúne con supervivientes del Holocausto y promete "nunca más"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reunió con supervivientes del Holocausto en su oficina en Jerusalén, con motivo del Día del Recuerdo que se celebra este lunes y martes, y aseguró que Israel está “dando caza a los opresores” en el marco de la escalada regional.

“Cada año, mi esposa y yo nos reunimos con los portadores de la antorcha. Es un momento extraordinariamente emotivo porque son gigantes del espíritu. Soportaron un sufrimiento indescriptible, y aun así vinieron a la Tierra de Israel y participaron en nuestro gran renacimiento", declaró Netanyahu.

“Les impedimos llevar a cabo su plan de aniquilación con una fuerza que llevó al Estado de Israel a la cima de su poder desde su fundación”, aseveró el mandatario en un comunicado difundido por su oficina este lunes, refiriéndose a Irán.

Grupo de diez personas, incluidos Benjamin Netanyahu y su esposa, posan de pie detrás de una larga mesa de madera con banderas de Israel al fondo
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su esposa Sara, posan con sobrevivientes del Holocausto durante una reunión oficial en Israel.

”¿Quién hubiera creído hace 80 años que nuestros valientes pilotos y nuestros escuadrones estarían sobrevolando Irán, sobrevolando Teherán, y no solo solos, sino también junto a la mayor potencia mundial, volando codo con codo para atacar al opresor?“, continuó.

Netanyahu aseguró que todo ello representa un “cambio trascendental” respecto al Holocausto vivido por el grupo de supervivientes sentados junto a él en la reunión.

“Esto significa que el pueblo de Israel está vivo, fuerte y poderoso. No habrá más Holocausto”, concluyó.

Netanyahu, primer ministro de Israel, se reúne con supervivientes del Holocausto y promete "nunca más".
Imágenes de la reunión.

Uno de los supervivientes, Avigdor Neumann, declaró que miembros de su comunidad sinagogal le habían instado a transmitir su apoyo al primer ministro. “Recibí un mensaje de los fieles de la sinagoga de Even Yehuda, la de Ganei Sharonim, la sala grande. Me dijeron: «Avigdor, dile al primer ministro que siga adelante con todas sus fuerzas»“.

Entre la tarde de este lunes y la del martes se celebra en Israel el Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo, una conmemoración nacional en honor a los seis millones de judíos asesinados durante la Shoá.

Este lunes, Yad Vashem, el centro mundial en recuerdo del Holocausto situado en Jerusalén, la ceremonia en la que seis supervivientes (Saadia Bahat, Miriam Bar Lev, Ilana Fallach, Moshe Harari, Avigdor Neuman y Michael Sidko) encenderán seis antorchas en recuerdo de cada millón de asesinados.

Netanyahu, primer ministro de Israel, se reúne con supervivientes del Holocausto y promete "nunca más".
El primer ministro israelí junto a su mujer Sara.

Las cifras

Israel difundió cifras actualizadas que ponen el foco en una población cada vez más reducida y envejecida: actualmente viven en el país unos 111.000 sobrevivientes de la Shoá y víctimas de la persecución antisemita.

Según los datos oficiales, casi dos tercios de ese universo —alrededor del 63%— son mujeres, en su mayoría de entre 80 y 90 años. El informe, elaborado por la Oficina Central de Estadística israelí, también ofrece una radiografía global de la población judía: a comienzos de 2025 se estimaba en 15,8 millones de personas en todo el mundo, con 7,2 millones residiendo en Israel (casi el 45% del total) y 6,3 millones en Estados Unidos.

El origen de los sobrevivientes refleja las distintas olas migratorias que marcaron la historia del país. Más del 60% nació en Europa, especialmente en territorios de la ex Unión Soviética, Rumania y Polonia. Sin embargo, también se registran comunidades provenientes del norte de África y Medio Oriente, como Marruecos, Irak, Túnez, Libia y Argelia.

Netanyahu, primer ministro de Israel, se reúne con supervivientes del Holocausto y promete "nunca más".
Netanyahu saludando a uno de los sobrevivientes que fue a la reunión.

En cuanto a su llegada al país, cerca del 6% emigró antes de la creación del Estado en 1948, mientras que alrededor del 30% arribó en los años inmediatamente posteriores a la independencia. Otro porcentaje similar lo hizo entre 1952 y 1989, y aproximadamente un tercio llegó desde la década de 1990, en su mayoría desde la ex Unión Soviética.

Hoy, la gran mayoría —alrededor del 95%— vive en zonas urbanas. Casi la mitad se concentra en grandes ciudades como Jerusalén, Tel Aviv-Yafo, Haifa y otras localidades centrales del país.

(con información de EFE y Reuters)

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