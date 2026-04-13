Claikah revoluciona las historias de Disney: “Es una enorme responsabilidad poder visibilizar historias que existen en la vida real y que ahora pueden verse en la pantalla”

Los Halcones están de vuelta. #O11CE: Nueva Generación estrena este 18 de marzo. (Disney Plus)

Desde su estreno en 2017, O11CE se consolidó como uno de los grandes éxitos de la pantalla juvenil en Latinoamérica, atrapando a millones de espectadores con una propuesta que combina fútbol, amistad y superación. La serie, producida por Disney, debutó con una primera temporada centrada en el Instituto Académico Deportivo y el sueño de los Halcones Dorados por volver a la gloria.

El fenómeno no tardó en expandirse: nuevas temporadas y una legión de fans en Argentina, Chile, Perú y Brasil acompañaron el crecimiento de la serie. En 2026, llegó O11CE: Nueva Generación, que renovó la historia con nuevos personajes y conflictos contemporáneos, manteniendo el liderazgo en la audiencia de Disney+ y marcando récords de visualizaciones en la región.

La serie mantiene la narrativa futbolística y de camaradería, sumando nuevos talentos y figuras conocidas del elenco juvenil. (Disney+)

En esta nueva etapa, la ficción apostó por una representación más diversa y realista. Infobae dialogó con Clara Benadiba, más conocida como Claikah, quien interpreta a Eva, un personaje que introduce la diversidad sexual en la historia de Disney Argentina. Su rol generó repercusión inmediata tanto en la pantalla como entre los seguidores de la serie.

El impacto de Claikah en la televisión infantojuvenil de Latinoamérica se refleja en la repercusión que tuvo su personaje en la serie O11CE: Nueva Generación, actualmente la más vista en la región. Convertida en la primera representación lesbiana de Disney Argentina, la actriz y cantante comparte cómo vivió este hito y el camino que la llevó hasta allí: “Me parece una enseñanza preciosa. Es poder darle visibilidad a algo que sucede en todos lados”, explicó en diálogo con Infobae.

Claikah, actriz y cantante, en diálogo con Infobae sobre su papel en O11CE: Nueva Generación, donde interpreta a Eva, el personaje que marca un hito en la representación de la diversidad sexual en Disney Argentina. (Disney+)

Clara Benadiba, conocida artísticamente como Claikah, recordó cómo fue recibida por el público: “Muchas chicas me han escrito, esto sobre… de una forma… una chica me puso: ‘Lo contás de una forma tan linda y tan graciosa, como, como tan natural’. A mí lo que me… lo que yo sentía cuando leía ese mensaje era como, claro, te es natural escucharlo y no queda forzado”.

La actriz quedó seleccionada para interpretar a Eva tras años de casting y perseverancia. “Te diría que O11CE fue una revelación, una re sorpresa, porque ¿viste cuando decís es el personaje que menos me imagino que voy a quedar? Bueno, así fue”, confesó.

La serie mantiene la narrativa futbolística y de camaradería, sumando nuevos talentos y figuras conocidas del elenco juvenil. (Disney+)

La historia de Claikah está marcada por su autogestión y una búsqueda artística constante. Antes de llegar a Disney, formó parte de proyectos como “Linda” en Disney+ y “Casi Feliz 2” en Netflix, además de lanzar su álbum propio “Diamante”.

El detrás de escena de Eva y la representación en Disney

¿Cómo trabajó para que el personaje no cayera en estereotipos? Claikah explicó: “Yo creo que lo clave para que mi personaje no quede estereotipado y la historia de mi personaje se cuente con cierta naturalidad y no sea forzado, en este caso fue estar como en todo lo que es la comedia de Once”. Agregó que la comedia permitió que la revelación sobre la orientación de Eva se viviera “como algo natural, gracioso, más liviano”.

“Me parece una enseñanza preciosa”, afirma Claikah sobre el impacto de su papel en la pantalla juvenil. (Disney+)

Para construir a Eva, la actriz recurrió a su formación y también a su instinto. “Arranqué de hacer talleres… tomo clases de actuación hace un montón de años. Pero mucho me sucedió que se fue construyendo en rodaje, como que quizás yo traía propuestas al rodaje y se terminaban de ajustar con el director”. Destacó que la clave fue apostar por la seriedad del personaje: “A Eva yo la traté de encarar por un lado muy serio, mucha cara seria, mucha mirada, mucho cortarle el rostro a la gente, como muy seca… Y todo eso después eventualmente terminaba generando gracia”.

Para Claikah, fue un orgullo y una oportunidad de acercar la diversidad a la pantalla: “Está bueno que Disney empiece a darle visibilidad a estos personajes, porque son parte de la realidad que nos rodea, y de esta manera se puede acompañar a alguien que no sabe cómo sentirse”.

“Está bueno que Disney empiece a darle visibilidad a estos personajes”, sostiene la actriz sobre el avance en representación. (Disney+)

La actriz compartió que recibió mensajes de jóvenes que se sintieron identificadas con Eva. Una de esas historias la marcó especialmente: “Hubo una chica en específico que me dijo: ‘A mí me estás cambiando la vida porque me estás acompañando en algo que me está pasando’. Entonces yo dije: ‘Guau’, qué responsabilidad y qué locura hermosa, que alguien se sienta acompañado y que lo sienta de una forma natural”.

En respuesta a quienes le preguntan cómo definiría a Eva en una frase, Claikah se animó a una síntesis: “Pondría algo como ‘tengo cara de póquer, pero si me hacés reír, me encariño’. Porque Eva tiene como toda esa seriedad, pero si la ablandás, se deja llevar y te adora”.

La actriz y cantante revela el proceso creativo detrás de Eva, su personaje en la serie más vista de Disney en Latinoamérica. (Disney+)

Carrera, autogestión y futuro artístico

La llegada de Eva coincidió con un momento de gran autoexigencia personal y profesional. Mientras rodaba su disco “Diamante”, Claikah enfrentaba desafíos internos: “Yo venía supercansada y me tenía que seguir mostrando por fuera fuerte y encaminada porque era la cabeza del proyecto… pero por dentro estaba con un montón de… fue una época medio dura en mi vida, de… no solamente por cansancio, sino por inseguridades, miedos, de estar apostando”.

Encontró en Eva un espejo de sus propias vivencias: “Eva por fuera se muestra seria, se muestra entera y por dentro yo creo que tiene mucho ese lado más… que cuando le entrás por el lado de algo gracioso o la encariñas, afloja. Me vinculé con lo que le pasaba al personaje y entré en ese mismo estado”.

O11CE: Nueva Generación se convierte en la serie más vista de Disney en Latinoamérica tras su estreno en Disney+ en marzo de 2026. (Disney+)

Para quienes se preguntan por el futuro, Claikah lo ve claro: “Desde que soy chica, 10 años atrás, yo me veo siempre en un set… quiero vivir de esto, y quiero hacer esto hasta que pueda, hasta que me dé el cuerpo, ya sea en un escenario cantando o actuando”. No descarta seguir produciendo y dirigiendo: “Así como produje mi disco y mi proyecto, me veo produciendo otras cosas, ya sea desde el lado de escribir o de dirigir”.

La historia de Claikah revela cómo la perseverancia, la autogestión y la autenticidad pueden convertir un sueño en un hito para toda una generación. Su paso por Disney deja una marca en la representación de la diversidad y en la inspiración de quienes ven en la pantalla un reflejo posible de sus propias historias.