Vinculan la cercanía a explotaciones ganaderas con un aumento de cáncer en California, Iowa y Texas

Investigación reciente apunta a una posible relación entre la proximidad a explotaciones ganaderas industriales y una mayor incidencia de enfermedades oncológicas en ciertas regiones de Estados Unidos (USDA/FPAC)

Personas residentes cerca de las grandes explotaciones ganaderas industriales en California, Iowa y Texas presentan tasas de cáncer superiores a las esperadas, según un estudio publicado en la revista científica Environmental Research.

Esta investigación revela que el riesgo aumenta especialmente en los condados con mayor densidad de instalaciones conocidas como concentrated animal feeding operations (operaciones de alimentación animal por concentración, CAFOs), abriendo el debate sobre el impacto ambiental y sanitario de la producción masiva de carne en esos estados, informó el sitio especializado Inside Climate News.

Cánceres de todo tipo fueron 4% más frecuentes en los condados californianos más expuestos y 8% más elevados en los de Iowa y Texas respecto a zonas con menor densidad de CAFOs. Los investigadores definieron “alta exposición” como los condados ubicados en el 25% superior de densidad de estas instalaciones dentro de su estado.

La estadística, oculta en muchos análisis previos, otorga a la investigación liderada por Jiyoung Son en la Universidad de Yale, una de las principales instituciones académicas de Estados Unidos, un valor diferencial al establecer un vínculo detectado en distintas regiones, señaló Inside Climate News.

Las estadísticas revelan que los habitantes de áreas con alta densidad de instalaciones ganaderas industriales presentan tasas de cáncer superiores al promedio estatal (Imagen Ilustrativa Infobae)

El vínculo entre explotaciones ganaderas industriales y el aumento de cáncer

El equipo de la Universidad de Yale superpuso el mapa de estas explotaciones con los datos de incidencia oncológica a nivel de condado entre los años 2000 y 2021, teniendo en cuenta variables como el tipo de animales y las prácticas de gestión.

Michelle Bell, coautora principal del trabajo, señaló a Inside Climate News que la correlación identificada no demuestra causalidad directa. La falta de pruebas personalizadas de exposición a los contaminantes obliga a interpretar el resultado como advertencia y punto de partida para investigaciones más exhaustivas.

Ciertos tipos de cáncer mostraron patrones especialmente notorios. En California, la densidad de CAFOs se asoció con mayor frecuencia de cáncer de vejiga; en Iowa, el cáncer colorrectal fue el más relacionado, y en Texas, los aumentos afectaron principalmente a pulmón y bronquios.

El análisis incluyó posibles factores desencadenantes presentes en estas instalaciones, desde emisiones gaseosas —como amoníaco e hidrógeno sulfurado— hasta partículas en suspensión, compuestos orgánicos volátiles y bioaerosoles con endotoxinas y bacterias resistentes a los antibióticos.

Según los autores, la exposición crónica a estos contaminantes puede generar inflamación, estrés oxidativo e inmunosupresión, todos ellos mecanismos señalados en la génesis de enfermedades oncológicas.

El análisis de datos epidemiológicos sugiere que ciertos tipos de cáncer se presentan con mayor frecuencia en condados donde la concentración de explotaciones ganaderas es elevada (Reuters)

Debate científico: resultados contradictorios y demandas de mayor investigación

El informe encabezado por Son plantea “preocupaciones relevantes de salud pública dada la consistencia en los hallazgos”, remarcó Nicole Deziel, investigadora de Yale y coautora, en comunicación con Inside Climate News. Agrupaciones del sector ganadero y representantes industriales cuestionaron los resultados.

Wendy Brannen, vicepresidenta del National Pork Producers Council, que representa a más de 60.000 productores porcinos, aseguró que estudios longitudinales, como uno de marzo de 2024 del Iowa Cancer Registry, muestran cifras opuestas: “Los agricultores de Iowa tienen un 13% menos de cáncer que el conjunto de la población del estado”, sostuvo Brannen a Inside Climate News. Sus datos revelaron menores incidencias de cáncer colorrectal, pulmonar, de vejiga y otros, aunque sí aumentaron los casos de cáncer de próstata y labio.

Hannah Thompson-Weeman, presidenta de la Animal Agriculture Alliance, dijo que el trabajo de Yale no midió directamente ni la duración ni el nivel de exposición real a los contaminantes y que excluyó variables relevantes como exposiciones laborales, dieta, acceso sanitario y diferencias regionales previas. Thompson-Weeman destacó al medio que los responsables de CAFOs cumplen regulaciones ambientales exigentes en sus respectivas jurisdicciones.

Mientras un sector de la comunidad científica advierte sobre los riesgos sanitarios, estudios centrados en la población agrícola reportan tasas de cáncer incluso menores que las del resto de la población, lo que alimenta la controversia y la necesidad de estudios más detallados (Reuters)

El problema ambiental y la demanda de regulaciones más estrictas

Las CAFOs se consideran una de las fuentes de emisión de metano —gas de efecto invernadero con alto potencial contaminante— más amplias del agro estadounidense, superando a la propia industria de petróleo y gas, según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso citados por Inside Climate News.

En 2024, cerca del 35% de las emisiones agrícolas estadounidenses correspondieron al ganado vacuno. Iowa encabeza el ranking nacional con casi 4.000 CAFOs, mientras que California y Texas cuentan con aproximadamente 1.000 cada uno, según cifras de la Agencia de Protección Ambiental.

Además del aire, la contaminación acuática figura entre las amenazas relevantes. El estudio advierte sobre el uso de estiércol como fertilizante, lo que incrementa la presencia de nitratos en aguas superficiales y subterráneas.

Lori Pesante, directora de la sede Kern-Kaweah de la organización ambientalista Sierra Club en California, remarcó la relación entre la ubicación de estas explotaciones y comunidades de menores recursos, y reclamó nuevas regulaciones. “Reformar la agricultura es una parte central para resolver la crisis climática y proteger la salud de las comunidades”, afirmó Pesante a Inside Climate News.

Organizaciones ambientalistas insisten en que las emisiones y residuos generados por la ganadería intensiva requieren controles más rigurosos para proteger la salud pública y los recursos naturales (Reuters)

La necesidad de seguir investigando el efecto de las CAFOs sobre el cáncer humano

Amanda Claire Starbuck, directora de investigación de la organización ambientalista Food & Water Watch, señaló la relevancia del estudio de Yale en la materia y atribuyó la escasez de trabajos previos sobre cáncer en torno a CAFOs al énfasis histórico en la polución ambiental más que en el análisis sanitario directo sobre poblaciones vecinas.

Starbuck sostuvo: “Hay que considerar la totalidad de las pruebas”, y advirtió que “no es suficiente descartar un estudio refiriendo otro resultado diferente: la ciencia exige evaluar el conjunto”.

El artículo académico concluye que aún quedan numerosas incógnitas sobre el modo en que la contaminación asociada a las grandes explotaciones de ganado puede afectar a la salud humana. Los investigadores resaltan que solo el análisis detallado —incluyendo pruebas de exposición personal y seguimiento longitudinal— permitirá determinar el verdadero impacto de las CAFOs en la epidemiología oncológica de las regiones agrícolas más industrializadas de Estados Unidos.