Estados Unidos

Los costos y riesgos maternos ubican a Florida como uno de los peores estados para dar a luz

Un nuevo análisis realizado por una consultora internacional evidenció la ausencia de licencia paga obligatoria y el impacto negativo sobre la economía familiar y la atención médica para las embarazadas

Una revisión detallada ubicó a
Una revisión detallada ubicó a Florida como el cuarto peor estado de EE.UU. para enfrentar los costos y desafíos del parto (Freepik)

El último informe del comparador de seguros iSelect ubicó al estado de la Florida en uno de los peores puestos de Estados Unidos para afrontar los costos y desafíos asociados a dar a luz, posicionando al estado en cuarto lugar a nivel nacional de acuerdo con el índice Global Toll of Giving Birth.

Elaborado por la compañía tras analizar los gastos médicos, las políticas de licencia por maternidad y las tasas de mortalidad materna, el estudio destacó que la combinación de altos costos, baja protección laboral y riesgo sanitario convierte a Florida en uno de los entornos más adversos para las madres, una situación que genera impactos directos en la economía familiar y la atención hospitalaria.

El ranking nacional que difundió el portal TCPalm, ponderó factores como el costo promedio de un parto en cada estado, la obligatoriedad de la licencia por maternidad remunerada dispuesta por los empleadores y la frecuencia de muertes maternas por cada 100.000 nacimientos.

Florida obtuvo una puntuación de 32,6 sobre 100, muy lejos de los estados mejor posicionados y apenas por delante de Wisconsin, Nevada y Alaska, que lidera el podio negativo con la mayor carga para los padres.

Florida enfrenta altos costos médicos
Florida enfrenta altos costos médicos y bajas protecciones laborales, situándose entre los estados más desfavorables para la maternidad (Freepik)

Uno de los aspectos que agravan la posición de Florida en el índice es que la licencia paga por maternidad sigue siendo voluntaria para las empresas, lo que deja a muchas familias sin respaldo económico durante el período perinatal.

De acuerdo con los datos de iSelect, el precio promedio de un parto en el estado asciende a USD 25.333, mientras que la tasa de mortalidad materna alcanza 24 por cada 100.000 nacimientos. Esto implica que la experiencia de dar a luz en Florida resulta tanto costosa como peligrosa, generando un fuerte peso financiero y sanitario para la población.

Desde la perspectiva regional, los sistemas hospitalarios en la costa Treasure Coast enfrentan dificultades crecientes para sostener la atención a madres y recién nacidos. Cleveland Clinic, por ejemplo, cerró la unidad de parto y alumbramiento en Martin North Hospital, que era la única en el condado de Martin para estos servicios.

Esta reducción de oferta incrementó la presión sobre las instalaciones de St. Lucie Hospital, donde los nacimientos aumentaron. Directivos del hospital atribuyen esto tanto al cierre de Martin North como a la decisión de Women’s Health Specialists de centralizar todos sus partos en St. Lucie.

El cierre de la unidad
El cierre de la unidad de partos en Martin North Hospital trasladó la demanda a St. Lucie Hospital, aumentando la presión sobre su capacidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Comparativo nacional: los estados con menor carga

El informe de iSelect muestra contrastes marcados entre Florida y otros estados que ofrecen mejores condiciones para dar a luz. Maryland encabeza la tabla con una puntuación de 85,13.

La combinación de un costo medio de parto de USD 16.190, licencia paga obligatoria y mortalidad materna de 21 por 100.000 brinda a las madres un mayor respaldo, a pesar de cifras de mortalidad superiores a las de algunos líderes mundiales.

En Delaware y Rhode Island, las condiciones también son más favorables respecto a la media nacional. Delaware combina un costo promedio de USD 19.425, licencia paga y una de las menores tasas de mortalidad materna, con 17 casos por cada 100.000 nacimientos.

Mientras que Rhode Island presenta modelos similares de protección y apoyo. Incluso Maine y Alabama superan los 70 puntos en el índice, aunque sus cifras de mortalidad varían y las políticas de licencia no siempre son obligatorias.

Estos estados ofrecen una imagen nítida del impacto que tienen las políticas de protección maternal y el acceso efectivo a la cobertura médica sobre los resultados de salud y económicos de las familias.

Estados como Maryland, Delaware y
Estados como Maryland, Delaware y Rhode Island presentan mejores condiciones maternas, con costos más bajos y licencia paga obligatoria (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cifras regionales y desafíos hospitalarios en Florida

En las regiones de Martin y St. Lucie, el número de obstetras y ginecólogos por cada 100.000 habitantes creció en los últimos años. Mientras tanto, el condado de Indian River experimentó una disminución de profesionales, lo que complejiza el acceso a la atención especializada.

En 2025, Cleveland Clinic solicitó USD 2 millones al distrito hospitalario del condado de Indian River para mantener el servicio de partos y alumbramientos, respaldo que se aprobó como subsidio a distribuirse durante 11 meses, con el compromiso de garantizar la continuidad de estos servicios hasta 2028.

El panorama hospitalario local evidencia las dificultades para expandir la capacidad instalada y sostiene los desafíos mencionados en el estudio de iSelect. Según datos del medio local TCPalm, la combinación de cierres de unidades, centralización de servicios y dificultad en el acceso a especialistas configura un escenario restrictivo para las mujeres que buscan atención materna en el estado.

Estados Unidos frente al mundo y el peso de los gastos de nacimiento

De acuerdo con iSelect, el costo de establecer una familia sube en casi todo el mundo y Estados Unidos destaca entre los países con mayor carga económica para los nuevos padres. Más allá de los precios médicos, la ausencia de un sistema federal obligatorio de licencia paga agrava los problemas de protección y pone el énfasis en la variabilidad estatal.

Otros estados, como Nueva Jersey y California, presentan costos de nacimiento aún superiores a Florida. En Nueva Jersey, el costo medio de parto alcanza USD 33.122, con licencia paga obligatoria y mortalidad materna de 26 por 100.000 nacimientos.

Por su parte, California, pese a implementar licencia paga, registra costos promedios de USD 30.496, aunque su mortalidad es considerablemente menor, con 11 muertes por cada 100.000 partos.

El informe de iSelect evidencia
El informe de iSelect evidencia grandes desigualdades estatales en EE.UU., donde el acceso a licencias y costos de parto varía notablemente según la región (Freepik)

Alaska, considerado el estado más gravoso según el índice (puntuación 7,08), reporta un gasto medio de USD 32.473 y mortalidad similar a la de Florida, en un sistema que tampoco garantiza la licencia paga.

Esta disparidad entre regiones y políticas refuerza el diagnóstico del informe de iSelect: en Estados Unidos, las condiciones para formar una familia y las perspectivas para la salud materna dependen en extremo del lugar de residencia y las regulaciones estatales, lo que amplía la brecha de acceso y seguridad entre distintos sectores de la población.

