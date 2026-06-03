Qué dice la crítica de ‘He-Man y los Masters del Universo’: Nostálgica, ‘kitsch’, con un metraje excesivo y con un Jared Leto como buen villano

El director enfatizó que mantener el absurdo visual y la esencia grotesca del personaje es indispensable para preservar su relevancia.

La nueva versión de Masters del Universo llega a los cines este viernes con una recepción crítica dividida sobre la nueva película de He-Man, una producción de Travis Knight que reabre la franquicia de Mattel entre elogios a su protagonista, Nicholas Galitzine y reparos por su metraje, su dependencia de la nostalgia y su ambición de franquicia.

La cinta mantiene un 74% en Rotten Tomatoes, según The Hollywood Reporter, mientras varias críticas coinciden en señalar un reparto capaz de sostener parte del espectáculo y discrepan sobre si la mezcla de fantasía, ciencia ficción, comedia y guiños ‘metacinematográficos’ logra justificar una película de 141 minutos.

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La adaptación en imagen real sigue a Adam, príncipe de Eternia, que cae en la Tierra cuando era niño y pierde la Espada de Poder. Criado como un hombre corriente bajo el nombre de Adam Glenn, recupera después el arma y regresa a su mundo para enfrentarse a Skeletor y tratar de salvar su reino.

El reparto reúne a Galitzine como He-Man, Adam y Adam Glenn; a Jared Leto como Skeletor; a Idris Elba como Duncan, conocido como Man-at-Arms; a Camila Mendes como Teela; a Alison Brie como Evil-Lyn; a Morena Baccarin como Sorceress y a Kristen Wiig como Roboto.

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Buenas actuaciones y lecciones de vida

Según The Hollywood Reporter, una de las líneas de consenso pasa por la interpretación de Leto como villano. El medio recoge que el crítico de YouTube Jeremy Jahns la definió como la actuación más destacada de la película y afirmó: “La interpretación y el personaje más destacados de Masters del Universo: el Skeletor de Jared Leto. Es lo más divertido que ocurría en pantalla en cada momento”.

Nicholas Galitzine en una escena de 'Masters of the Universe'

En esa misma reseña citada por The Hollywood Reporter, Jahns añadió: “Da la sensación de que hay varias películas diferentes aplastadas dentro de una sola. Varias ideas distintas de lo que una película de Masters del Universo debería o podría ser. Y, lo más importante, tiene momentos de corazón y lecciones de vida que sí me gustaron, aunque no siempre funcionaban porque a veces la comedia estaba ahí para eclipsarlos”.

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IGN también ha destacado ese equilibrio irregular. Clint Gage escribió: “Masters del Universo es mucho más divertida de lo que esperaba, y las escenas de lucha están ‘coreografiadas’ y filmadas de una forma que da a las secuencias el suficiente estilo para que destaquen, aunque no estén revolucionando los puñetazos de superhéroes en pantalla”. En esa misma crítica, Gage sostuvo que Galitzine y Elba aportan la estructura temática del filme, mientras el Skeletor de Leto imprime a cada escena una energía extraña y caricaturesca.

Jared Leto como Skeleton en 'He-Man y los Masters del Universo'

La valoración más entusiasta recogida por The Hollywood Reporter ha llegado desde Inverse. Ryan Britt ha escrito: “La idea de navegar por las esperanzas y los miedos de la infancia, e incorporar esas cosas a tu vida adulta, está en el corazón de la película”. Britt añadió que el largometraje puede hacer que incluso quien no creciera con He-Man desee haberlo hecho y sienta gratitud por su regreso.

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Nostalgia, ‘Barbie’ y un metraje de 141 minutos

Las críticas menos favorables se concentran en la sensación de derivación y en el peso de una estrategia nostálgica que no termina de definirse. En IndieWire, David Ehrlich ha calificado la película con una C+ y la describe como una fantasía épica derivativa que aspira a dar a He-Man un tratamiento cercano al de Barbie, aunque sin aportar una idea nueva capaz de sostener esa comparación.

IndieWire sitúa además la película en un cruce de influencias donde aparecen Star Wars, El Señor de los Anillos, el universo de Marvel y, de forma más marcada, Guardianes de la Galaxia. Ehrlich sostiene que la película funciona mejor cuando se apoya en sus personajes que cuando intenta imponer entidad propia a un material que, a su juicio, siempre ha dependido de referentes externos.

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Una imagen de la serie de animación de los Masters del Universo de los años ochenta

En Variety, Guy Lodge ha incidido en esa misma tensión entre homenaje e ironía. Su lectura presenta la cinta como un viaje nostálgico hinchado, con momentos de humor y kitsch visual, pero lastrado por una duración excesiva y por un tono que primero bromea con la falta de actualidad de He-Man y después reclama una escala de gran acontecimiento que no termina de ganar.

Lodge considera que Galitzine logra empujar más lejos de lo esperable una premisa ligera gracias a su capacidad para alternar una masculinidad heroica con una energía desconcertada y cómica. Aun así, sostiene que, una vez la historia se entrega por completo a la transformación física del héroe y a la sucesión de combates, la película pierde agilidad.

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El nuevo He-Man

También The Guardian ha cargado contra la producción. Benjamin Lee la definió como un fracaso de 200 millones de dólares y escribió: “Hay demasiada confusión que distrae aquí, desde la interpretación insegura de Galitzine hasta el remolino de tonos en el guion y la propia cuestión de por qué esto necesitaba existir”.

La película celebró su estreno en Los Ángeles el mes pasado. Allí, Dolph Lundgren, que interpretó al He-Man de la versión de 1987, elogió a Galitzine en declaraciones a The Hollywood Reporter: “Necesitas a un tipo con presencia de protagonista, y los músculos y la fuerza son secundarios. Eso siempre se puede crear, y creo que Nicholas lo hizo. Se trabajó el físico. Cuando yo la hice, era más bien al revés: tenía el físico y tenía que encontrar mi lado juvenil para dar con el personaje”.

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