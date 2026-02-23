La cafetería panameña Arcane Estate Coffee es reconocida entre las mejores del mundo

Arcane Estate Coffe se encuentra entre las mejores cafeterías del mundo. Fuente: Sitio Oficial Arcane

La cafetería panameña Arcane Estate Coffee alcanzó notoriedad internacional al ubicarse en el puesto 12 dentro del ranking anual de las mejores cafeterías del mundo, una selección que evalúa más de 15.000 establecimientos en distintos países.

De acuerdo con un reporte de Time Out, Arcane Estate Coffee fue reconocida por su apuesta por la trazabilidad y la calidad del café de especialidad, aspectos que la han diferenciado en un mercado competitivo como el de Nueva York.

El sitio especializado señala que la elección de Arcane Estate Coffee representa un hito para la presencia panameña en la escena global del café, pues su menú se basa en granos provenientes de fincas familiares en la región de Chiriquí, Panamá, una zona conocida internacionalmente por la producción de café de alta gama.

La cafetería se caracteriza por trabajar con una variedad de procesos, desde métodos naturales tradicionales hasta fermentaciones suaves

Allí, el suelo volcánico y el microclima favorecen cultivos de variedades como el Geisha, considerada una de las más cotizadas del mundo. El establecimiento ha desarrollado relaciones directas con productores independientes, lo que le permite ofrecer microlotes exclusivos y lotes limitados que reflejan la diversidad del terroir panameño.

Qué se tuvo en cuenta para realizar el ranking

El ranking, que circula en su segunda edición, fue elaborado utilizando una combinación de jueces profesionales y votación del público. Entre los criterios evaluados figuran las técnicas de barismo, la sostenibilidad ambiental, el diseño arquitectónico del local y la experiencia integral para el cliente.

Time Out destaca que la selección busca resaltar espacios que no solo sirvan café, sino que propongan una narrativa en torno al origen y el proceso de la bebida, elementos que Cafetería Arcane incorpora de manera central en su propuesta.

En la carta de Arcane Estate Coffee, los clientes encuentran una oferta de microlotes provenientes de distintas altitudes y métodos de procesamiento como lavado y natural, lo que permite una degustación enfocada en el perfil sensorial de cada café. La cafetería también organiza catas y talleres en colaboración con baristas y productores panameños, iniciativas que han reforzado su identidad de marca y su vínculo con la comunidad cafetera de origen.

Arcane Estate Coffee, New York.

El primer lugar del ranking fue ocupado por Onyx Coffee Lab, una cafetería de Arkansas, Estados Unidos, seguida por Tim Wendelboe de Oslo y Alquimia Coffee de El Salvador. Al mismo tiempo, se encuentra la inclusión de Arcane Estate Coffee entre los primeros puestos resulta significativa para los neoyorquinos, quienes encuentran en este espacio una alternativa centrada en la calidad y la trazabilidad del producto, en contraste con la oferta de grandes cadenas multinacionales.

El ranking utiliza criterios que abarcan la tecnología empleada en la preparación, la atmósfera del local, las políticas de sostenibilidad, y el desarrollo de programas gastronómicos y de repostería propios.

De acuerdo con los organizadores, el objetivo consiste en visibilizar cafeterías que influyen en la cultura global del café de especialidad, ya sea a través de la innovación técnica, el apoyo a comunidades productoras o la creación de experiencias inmersivas para el público.

Arcane Estate Coffee, con sede en Panamá, ocupa el puesto número 12 en la lista de las 100 mejores cafeterías del mundo

La edición 2026 de la lista muestra una mayor diversidad geográfica en los primeros puestos. Estados Unidos lidera la selección con nueve cafeterías entre las cien primeras, mientras que otros países destacados son Australia, Perú, España, Honduras y Taiwán.

Esta dispersión geográfica refleja el crecimiento y la consolidación de la cultura del café de especialidad en distintos continentes. “El ranking evidencia cómo la apreciación por el café de origen, el diseño y la conexión con los productores trasciende fronteras”, indicaron.

La presencia de Arcane Estate Coffee en este ranking ha impulsado el interés por los cafés panameños en el mercado internacional y ha consolidado la reputación de la región de Chiriquí como un referente de calidad.

Productores locales han señalado que esta visibilidad abre nuevas oportunidades para el café de origen panameño. “Cada vez hay más consumidores interesados en conocer la historia detrás de su taza, el trabajo de los caficultores y la singularidad de cada variedad”, afirmó un representante de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá en declaraciones recogidas por The New York Times.

En el contexto de la industria global, la distinción de West Village se interpreta como un reconocimiento al esfuerzo conjunto entre productores y baristas por elevar los estándares de calidad y transparencia en la cadena de valor del café.