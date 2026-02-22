Estados Unidos

TSA PreCheck funciona “por ahora”: la agencia revirtió la suspensión pero advierte que ajustará operaciones

El cierre parcial del gobierno federal obliga al DHS a priorizar recursos, dejando fuera de servicio beneficios clave para viajeros frecuentes y legisladores, mientras persiste la falta de acuerdo político

Una serie de restricciones implementadas por la dependencia limita beneficios a legisladores y participantes del programa de ingreso acelerado en distintos aeropuertos del país norteamericano, en un contexto de interrupción presupuestal. REUTERS/Annabelle Gordon

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) aclaró este domingo que, por el momento, el TSA PreCheck permanece operativo sin cambios para los viajeros. La agencia advirtió que, a medida que surjan limitaciones de personal, evaluará cada caso y ajustará las operaciones en consecuencia.

Las autoridades detallaron que sí fue suspendido el servicio de escolta de cortesía para miembros del Congreso, a fin de redirigir recursos hacia los puntos de control y mantener la operación básica. “Los escoltas de cortesía, como los destinados a los Miembros del Congreso, han sido suspendidos para permitir que los oficiales se concentren en la misión de proteger los cielos de América”, publicó la TSA en sus redes sociales.

Esta aclaración tiene lugar horas después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunciara la suspensión temporal, a partir de este domingo a las 6 am, de dos programas populares que permiten a algunos viajeros pasar más rápido por los controles de seguridad en los aeropuertos.

La suspensión del programa Global Entry y la eliminación del servicio de escolta de cortesía para congresistas en los aeropuertos de Estados Unidos marcan una medida inédita adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde el 18 de febrero, como respuesta directa al cierre parcial del gobierno federal.

El anuncio de la TSA en sus redes sociales (X: @TSA)

Esta decisión impacta tanto a viajeros internacionales como nacionales y se inserta en el marco de la disputa presupuestaria entre demócratas y republicanos.

El DHS comunicó que la medida paraliza los quioscos automáticos de Global Entry, dificultando el ingreso expedito de viajeros registrados.

La suspensión incluyó inicialmente el programa TSA PreCheck. No obstante, la TSA restauró PreCheck en los principales aeropuertos del área de Washington DC, como Ronald Reagan y Dulles, tras evaluar la disponibilidad de personal.

Así, solo Global Entry permanece suspendido a escala nacional, mientras que PreCheck sigue funcionando en ciertas terminales, según las autoridades.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, defendió la decisión y explicó a CNN que la prioridad es asignar recursos “al público viajero en general”. Sostuvo que los cierres “tienen graves consecuencias en la vida real, no solo para los hombres y mujeres del Departamento de Seguridad Nacional y sus familias que no reciben un salario, sino que ponen en peligro nuestra seguridad nacional”.

Noem reiteró que el organismo enfrenta decisiones difíciles para garantizar protección hasta que el Congreso resuelva el presupuesto federal.

La TSA informó que evaluará cada aeropuerto individualmente para definir la operatividad de PreCheck, en función del personal disponible.

Además, explicó que la eliminación de escoltas para legisladores busca que los agentes se concentren en la inspección de pasajeros, reforzando los controles de seguridad.

Los programas PreCheck y Global Entry agilizan el tránsito en los aeropuertos para usuarios registrados mediante inscripción y el pago de un arancel.

Según cifras oficiales de la TSA, más de 20 millones de personas utilizan PreCheck y más de 12 millones están inscritos en Global Entry. La cuota para afiliarse a PreCheck oscila entre USD 76,75 y USD 85 por cinco años, mientras que Global Entry exige USD 120 para igual período.

La suspensión fue aplicada a causa de limitaciones presupuestarias derivadas de la falta de acuerdo legislativo sobre recursos federales, generando incertidumbre entre usuarios y modificando el funcionamiento habitual de los controles migratorios y de seguridad en terminales aéreas. REUTERS/Annabelle Gordon

La exclusión de Global Entry es un precedente: durante cierres gubernamentales anteriores, los servicios principales continuaron en operación, aunque con retrasos. Ahora, los viajeros podrían enfrentarse a largas filas en el control de pasaportes y demoras en el procesamiento.

La Asociación de Viajes de Estados Unidos expresó, a través de Infobae, su preocupación por el impacto negativo en la experiencia de viaje. Por su parte, el director ejecutivo de Airlines for America, Chris Sununu, tildó la suspensión de “una maniobra política en medio de otro cierre gubernamental”.

El actual cierre parcial surge debido al estancamiento en el Congreso respecto del presupuesto federal y la política migratoria. Los legisladores demócratas exigen nuevas restricciones para agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), tras polémicas recientes.

Los republicanos, en cambio, defienden mantener políticas estrictas y rechazan cambios sobre las llamadas “ciudades santuario”. Solo el DHS es afectado directamente por el cierre, lo que mantiene a más de 63.000 empleados de la TSA y miles de agentes trabajando sin recibir salario, según datos citados por Infobae y CNN.

El Comité Demócrata de Seguridad Nacional en la Cámara de Representantes acusó a los responsables del DHS de “castigar a los viajeros” y “arruinar sus viajes a propósito”.

Entretanto, Chris Sununu señaló que los usuarios no recibieron aviso previo y criticó la falta de previsión por parte de las autoridades.

La suspensión del programa Global Entry y la eliminación del servicio de escolta de cortesía para congresistas en los aeropuertos de Estados Unidos marcan una medida inédita adoptada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desde el 18 de febrero. REUTERS/Annabelle Gordon

En comparación con el cierre récord de 2025, cuando los servicios nunca se suspendieron formalmente y solo aumentaron los retrasos, la suspensión actual de Global Entry y los escoltas de cortesía demuestra el alcance que puede tener la confrontación legislativa para los viajeros y la movilidad en los aeropuertos.

La fluidez en el acceso a Estados Unidos se ha convertido en un asunto central en medio de la prolongación del enfrentamiento político por el presupuesto.

La restricción de estos servicios pone de relieve cómo la falta de acuerdos en el poder legislativo estadounidense repercute de manera directa en la experiencia diaria de millones de viajeros y en la economía vinculada al turismo y los desplazamientos internacionales.

