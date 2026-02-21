Estados Unidos

Estados Unidos fortalece investigaciones a solicitantes de asilo y planea suspender permisos de trabajo durante años

El país estudia la posibilidad de interrumpir la expedición de autorizaciones laborales para quienes tramitan protección humanitaria, con el fin de evitar el uso indebido de esta vía por parte de extranjeros

En un giro que podría afectar a miles de personas, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos (USCIS) propuso una norma destinada a suspender los permisos de trabajo para quienes solicitan asilo en el país. La medida, que aún debe someterse a comentarios públicos, plantea una pausa en la adjudicación de autorizaciones laborales que podría extenderse durante años, según admitió la agencia. La justificación central es clara: el gobierno busca frenar lo que considera un uso fraudulento del sistema de asilo para acceder al mercado laboral estadounidense.

¿Por qué el USCIS propone suspender los permisos de trabajo a solicitantes de asilo?

La propuesta del USCIS establece que la aceptación de solicitudes de permisos de trabajo se detendría cuando el tiempo promedio de procesamiento en la agencia supere los 180 días. De acuerdo con el proyecto, esta pausa podría prolongarse por un periodo indefinido, incluso años, dependiendo de la acumulación de casos y la capacidad operativa del organismo. La agencia argumenta que este cambio es necesario para reducir el incentivo que tienen ciertos solicitantes de asilo de acudir al sistema únicamente como una vía para obtener una autorización laboral y permanecer legalmente en Estados Unidos.

En declaraciones oficiales, una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue categórica: “Los extranjeros no tienen derecho a trabajar mientras procesamos sus solicitudes de asilo”. Esta postura resume la filosofía detrás del proyecto: restringir el acceso al empleo legal mientras se evalúan las peticiones, con el objetivo de disuadir las presentaciones carentes de mérito.

¿Cómo explica el Departamento de Seguridad Nacional el abuso del sistema de asilo?

El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que el sistema de asilo ha sido empleado como una “vía fácil” para acceder al empleo legal. Según voceros de la agencia, este fenómeno ha saturado los mecanismos de revisión y ha incentivado el ingreso de solicitudes sin fundamento real. La administración subraya que por mucho tiempo las peticiones de asilo fraudulentas sirvieron como puerta de entrada para trabajar en el país, generando una acumulación de procesos y poniendo en jaque la capacidad de respuesta de las instituciones migratorias.

Un portavoz del DHS expresó: “Durante demasiado tiempo, presentar una solicitud de asilo fraudulenta ha sido el camino fácil para trabajar en Estados Unidos, saturando nuestro sistema de inmigración con solicitudes sin mérito”. Con este diagnóstico, la administración Trump impulsa una revisión profunda del sistema, orientada a restaurar lo que considera la integridad en los procesos de asilo y autorización de empleo.

¿Cuán grave es la sobrecarga actual de solicitudes de asilo en USCIS?

El USCIS advierte que el número de solicitudes de permiso de trabajo vinculadas a una petición de asilo ha llegado a un nivel sin precedentes. La agencia califica la situación como un “máximo histórico”, lo que ha desbordado sus recursos e impedido evaluar correctamente cada caso. Según datos oficiales, más de 1,4 millones de solicitudes de asilo afirmativo permanecen pendientes, una cifra comparable a la población entera del estado de New Hampshire.

Las solicitudes de autorización de empleo basadas en una solicitud de asilo pendiente han alcanzado un nivel histórico, lo que sobrecarga los recursos de USCIS. Casi todos los inmigrantes ilegales intentan explotar el sistema solicitando asilo”, dijo el DHS a través de un comunicado.

¿Qué otros cambios contempla la propuesta y cuáles son sus objetivos?

Además de la suspensión de nuevos permisos de trabajo, la iniciativa de USCIS plantea ampliar a 365 días el tiempo que un solicitante de asilo debe esperar antes de ser elegible para pedir una autorización laboral. Esto representa un endurecimiento respecto a las disposiciones actuales y busca desalentar la presentación de peticiones sin fundamento.

La agencia sostiene que, de implementarse, la nueva norma permitiría redirigir sus recursos hacia la revisión de solicitudes de asilo legítimas y reduciría el incentivo para las presentaciones frívolas o fraudulentas. El objetivo declarado es priorizar a quienes realmente buscan refugio ante situaciones de peligro, en lugar de quienes emplean el proceso como un atajo laboral. Según el USCIS, esta revisión normativa también contribuiría a disminuir el rezago en la tramitación y mejorar la eficiencia de los procesos migratorios.

¿Qué consecuencias advierte USCIS si no se aprueba la propuesta?

Según estimaciones del propio USCIS, de no implementarse este cambio regulatorio, el sistema enfrentaría demoras extremas. La agencia calcula que podrían pasar entre 14 y 173 años antes de lograr que el tiempo de procesamiento para las solicitudes de asilo se ubique nuevamente en los 180 días. Este escenario, para la administración, consolidaría la saturación del sistema y perpetuaría la acumulación de casos pendientes, con efectos negativos tanto para los solicitantes genuinos como para la operatividad de la institución.

